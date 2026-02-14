Издание Popular Mechanics сообщает о новом исследовании, посвященном теории панспермии. Ученые проанализировали образцы с трех астероидов и двух метеоритов и выяснили, что космические тела содержат большинство химических соединений, необходимых для запуска первых метаболических процессов на Земле.

Вопрос о том, как на планете появились первые живые организмы, остается открытым уже не одно столетие. Одна из версий — появление их извне, из космоса. Ученые во главе с Терезой Фишер (Teresa Fisher) из Университета Аризоны изучили образцы пород с астероидов Бенну, Рюгу, Итокава и метеоритов Мерчисон и Мюррей. Результаты опубликованы в журнале Communications Chemistry, а подробности приводит Popular Mechanics.

Фото: buradaki / Shutterstock / FOTODOM

Ученых интересовали так называемые «семена» — минимальный набор химических соединений, необходимых для работы древних метаногенов и ацетогенов. Эти микроорганизмы первыми на Земле начали производить метан и ацетат, без которых дальнейшее развитие жизни стало бы невозможным.

Чтобы понять, насколько мал может быть такой набор, команда обратилась к уникальному образцу — бактерии Desulforudis audaxviator. Ее нашли на глубине 2,8 километра в золотом руднике Южной Африки. В полной изоляции от внешнего мира она выживает только за счет химических веществ из окружающей породы. По сути, идеальный аналог гипотетических древних организмов.

Сравнив потребности бактерии с составом космических образцов, исследователи получили любопытную картину. Астероид Бенну и метеорит Мерчисон содержат почти все 66 ключевых соединений. В частности, там нашлись аденин и рибоза — компоненты для сборки АТФ, главной энергетической молекулы клетки.

Другие образцы показали результаты хуже. Итокава и Рюгу, например, не дотянули до нужного набора. Это подтверждает, что не всякое упавшее космическое тело годится в доставщики жизни. Лучше всего подходят астероиды типа B вроде Бенну — они буквально пропитаны органикой.

Фишер отмечает: вулканические процессы на древней Земле теоретически тоже могли синтезировать нужные вещества. Но факт остается фактом — метеориты их уже принесли. И если ингредиенты лежали готовые, первым организмам не пришлось ждать миллионы лет, пока химия сработает сама.

Исследование заодно подсвечивает перспективы для поиска жизни в других местах. Та же Церера с ее подповерхностным океаном и большим количеством органики выглядит теперь еще интереснее.