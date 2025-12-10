Сайт Конференция
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году

Запасной компьютер выручит вас во многих ситуациях и при этом не потребует серьезных затрат.
Большинство пользователей ПК и геймеров имеют дома только один компьютер, по крайней мере, на одного члена семьи. И если с вашим электронным другом случается проблема, то вы остаетесь без любимых игр и привычной рабочей среды. Конечно, в последнее десятилетие эта проблема стала не такой острой, как раньше, так как почти у всех нас есть смартфон, который в случае поломки ПК обеспечит связь с внешним миром, позволит поиграть и даже выполнить какую-либо простенькую работу. Но полноценно заменить ПК смартфон или планшет не в состоянии и поэтому для многих из нас наличие дома компьютера в рабочем и исправном состоянии со всеми нужными программами и играми очень важно.

 

Но любой ПК требует обслуживания, апгрейда, а иногда и ремонта. И даже если вы соберетесь почистить его от пыли и заменить термопасту на процессоре, то это занятие на пару часов, в течении которых вы остаетесь без ПК. Но гораздо хуже, когда с ПК происходит какая-либо поломка, в таком случае ремонт или поиск нужной детали для замены может занять дни и даже недели. И в таком случае очень пригодится запасной компьютер, на котором есть все нужные вам программы в актуальном состоянии.

Со мной как раз и произошла подобная ситуация, когда я разобрал свой основной ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X, материнской платы MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ ОЗУ и видеокарты GeForce RTX 3060, чтобы найти проблему сбоя накопителей и перезагрузок под нагрузкой. И вот компьютер стоит разобранным уже четыре дня, а материнскую плату я, скорее всего, понесу в сервис. И меня в это время очень выручил запасной ПК на базе процессора Ryzen 3 2200G, материнской платы GIGABYTE B450M H и 16 ГБ ОЗУ.

И этот блог я пишу как раз на нем, радуясь, что во время решился собрать запасной ПК, ведь пришлось прилично потратится, на новый корпус, блок питания и кулер, и купить на «Авито» старенький четырехъядерный Ryzen 3 2200G со встроенной графикой Vega 8. А остальные комплектующие я взял из другого домашнего ПК на базе платформы AM4. Windows и все нужные программы я просто склонировал на SSD этого ПК со своего основного компьютера и получил практически идентичную рабочую среду со всеми нужными программами и настройками. А еще скопировал на него те игры из своей коллекции, которые он способен запускать и их оказалось немало.

И если вы тоже задумывались о том, чтобы собрать себе запасной ПК, то в этом блоге найдете ответы на вопросы о том, каким он должен быть, из каких комплектующих наиболее выгодно его собрать. А еще - куда его лучше подключить, к монитору или телевизору. А также о том, как настроить программную часть для того, чтобы пересаживание за запасной ПК раз в пару недель не сопровождалось бесконечной установкой обновлений Windows и переставшим быть актуальным браузером, в котором нет нужных вам вкладок и новых паролей.

И главным для многих читателей будет, конечно же, вопрос цены. Запасной компьютер не должен быть слишком дорогим, ведь даже если вы не жалуетесь на пустой кошелек, осознание того, что вы потратили приличную сумму на устройство, которое большую часть времени стоит без дела, не будет радовать. Тем более, что сегодня сборка ПК с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 превращается в роскошь, настолько она выросла в цене. Да и минимальный на 2025 год объем ОЗУ в 16 ГБ, даже прошлого поколения, DDR4, обойдется сегодня примерно в 12-13 тысяч рублей, если покупать ее новой.

Но именно дикая цена актуальной ОЗУ DDR5 может подтолкнуть вас к тому, чтобы собрать запасной ПК из достаточно производительных комплектующих. Например, если бы мой основной ПК вышел из строя полностью, я бы не стал покупать новый компьютер, на базе оперативной памяти DDR5, ведь отдавать более 40000 рублей за 32 ГБ ОЗУ - это какое-то безумие. И я бы просто пересидел тяжелые времена на запасном ПК с 16 ГБ DDR4, такого объема вполне хватает для большинства игр и программ, которыми я пользуюсь. Но, судя по новостям, дефицит оперативной памяти продлится больше года, а еще стремительно дорожают SSD и даже жесткие диски.

А геймеры, понимая, что будет с ценами на видеокарты, начали массово скупать и их, что выльется в рост цен. По сообщениям компаний «М.Видео-Эльдорадо», "Wildberries & Russ" и «Авито», рост продаж видеокарт составил от 20% до 400% по сравнению с летним периодом, которое оказалось для нас, ПК-геймеров и энтузиастов, лучшим временем для сборки ПК за долгие годы.

Из чего собрать запасной ПК?

Итак, запасной ПК не должен быть слишком дорогим и при этом должен иметь достаточную производительность для ваших рабочих задач и многих хороших игр прошлых лет. И для этого хорошо подходит платформа AM4, на которую можно найти массу процессоров на «Авито», от копеечного Athlon 200GE, до мощного шестнадцатиядерного Ryzen 9 5950X, который даже с видеокартами GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti способен справится. Но нам нужен будет недорогой процессор, например, свой Ryzen 3 2200G я купил на «Авито» всего за 1900 рублей.

Но сегодня я бы лучше доплатил и взял процессор Ryzen 5 3400G, стоят они сегодня 3500-4000 рублей, но имеет не четыре, а восемь потоков, и более мощную встроенную графику Vega 11. Оперативной памяти для подобного ПК хватит 16 ГБ и лучше поискать ее на «Авито», самые выгодные по соотношению цены и скорости модули DDR4 будут иметь частоту 3200 МГц и тайминг CL, равный 16. Брать более медленные модули для процессора со встроенной графикой не стоит, а память DDR4 с частотой 3600 МГц, которая гораздо лучше подойдет для APU, стоит довольно дорого.

Более затратный вариант, это собрать ПК на платформе AM4 с шестиядерным процессором - Ryzen 5 1600 или Ryzen 5 2600, и видеокарты GeForce GTX 1650. Эти процессоры стоят гораздо дешевле актуальных моделей для платформы AM4, но все еще неплохи в играх - шесть ядер и 12 потоков даже на низкой частоте дают неплохой FPS в большинстве игр. Да и в рабочих задачах эти шестиядерники довольно неплохи.

Почему в качестве видеокарты я выбрал именно GeForce GTX 1650? Во-первых, это очень экономичная модель, ест она всего 75 ватт и с ней справится любой дешевый блок питания, а низкое энергопотребление, как правило, связано с долговечностью видеокарты, «бюджетки» гораздо живучее топовых моделей. Во-вторых, ее производительности хватит для многих игр до 2021 года выпуска, пускай даже на минимальных настройках графики. А уж в сравнении с производительностью встроенной графики Vega 7 и даже Vega 11, GeForce GTX 1650 - это просто огромная мощь. Даже встроенная графика процессора Ryzen 5 8600G часто уступает GeForce GTX 1650.

В-третьих, на GeForce GTX 1650, скорее всего не майнили, первую волну майнга эта видеокарта не застала, а во вторую волну не пользовалась спросом у большинства майнеров из-за малой мощности и небольшого объема видеопамяти. Ну и наконец, в-четвертых, GeForce GTX 1650 на «Авито» стоит гораздо дешевле, чем в магазинах, всего 5000-6000 рублей. Главное - искать модели с памятью GDDR6, они немного быстрее обычных, в которых использовалась GDDR5.

Из альтернатив подешевле можно рассмотреть GeForce GTX 1050 Ti, но эта модель уже могла побывать в майнинг ферме, что весьма отрицательно сказывается на живучести. Поэтому довольно рискованно покупать Radeon RX 470/480/570/580. А все более старые и слабые модели видеокарт стоит исключить хотя бы потому, что встроенная Vega 7 или Vega 8 в процессорах AMD будет гораздо дешевле той же GeForce GT 1030 при сопоставимой производительности. Более современные видеокарты стоит выбирать с небольшим энергопотреблением и уже потерявшие спрос среди геймеров, например, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT.

Если ваши запросы еще скромнее, а бюджет ограничен, то можно собрать запасной ПК и вовсе за копейки, с памятью DDR3, например, на базе платформы Intel LGA 1151 или 1150. Четырехъядерные процессоры для них стоят очень недорого, а встроенной графики Intel HD Graphics хватит для серфинга интернета, просмотра онлайн видео и простых игр. У меня до сих пор в таком режиме работает ПК на базе процессора Core i5-3570, которым пользуются домашние. Блок питания для такого ПК можно поискать на "Авито", например, FSP мощностью 350 ватт, но лучше купить современную бюджетную модель - Deepcool PF450.

Куда и как подключить запасной ПК?

Проще всего подключить запасной ПК к основному монитору, если у него есть дополнительный видеовход DVI или HDMI. Но есть неплохой вариант подключения и к обычному ЖК-телевизору, так можно получить дополнительное рабочее или игровое место. Будет очень удобно оснастить его беспроводной клавиатурой и мышью, так не придется путаться в проводах. Что касается корпуса - то чем меньше, тем лучше, и лучше отдавать предпочтение компактным Micro ATX моделям.

Windows и программы

Для меня очень удобно оказалось клонировать на SSD запасного ПК Windows со своего основного компьютера - через утилиту MiniTool Partition Wizard, это делается быстро, а работа Windows и программ потом происходит без глюков. Чтобы не ждать пока Windows после долгого простоя начнет качать обновления, стоит установить простую утилиту Windows Update Blocker. Самым подходящим браузером оказался Mozilla Firefox в портабельной версии, его достаточно просто скопировать на запасной ПК и все ваши пароли, вкладки и даже открытая сессия останутся там. Но затем стоит подключить синхронизацию браузера, чтобы закладки подтягивались с основного ПК.

Практическое применение

Чтобы запасной ПК не стоял без дела неделями, пока он вам не нужен, проще всего превратить его в домашний сервер для бэкапа. Для этого надо соединить оба ваших ПК в локальную сеть и установить программу для бэкапа, у меня используется Acronis True Image. Эта утилита умеет делать бэкап файлов и разделов по сети, а настроить все можно за пару минут. В запасном ПК нужно будет настроить отключение через период времени в 10-15 минут и включать его в то время, на которое запланирован бэкап в Acronis True Image. А затем он автоматически выключится. Для того, чтобы разместить ваши бекапы, Windows, нужные программы и файлы, оптимальным объемом SSD для запасного ПК станет 500-512 ГБ. А выбирать стоит бюджетные модели, например, Crucial P2 CT500P2SSD8 или Netac SA500.

Итоги

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы установить дома запасной ПК, а пользы он может принести много. А чтобы не заморачиваться с поиском комплектующих, его сборкой и поиском места для размещения, проще всего купить недорогой мини-ПК, например, Q-ube PRO или BRENUC C06E. Такие ПК тоже справятся с большинством задач, которые нужны от запасного ПК - несложная работа, простые игры, серфинг интернета, просмотр видео и хранение бэкапов.

Пишите в комментарии, а у вас дома есть запасной ПК? Если да, то как вы его используете? А в конце я порекомендую вам три моих новых блога:

Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос

Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК 

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


