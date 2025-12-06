Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Практически каждый пользователь ПК или ноутбука рано или поздно сталкивается с проблемами в его работе. Синие экраны BSOD, зависания, самопроизвольные перезагрузки, вылеты игр на Рабочий стол, вылеты драйвера видеокарты — видов проблем с ПК бывает масса. А еще могут быть повреждения файловой системы SSD и жестких дисков и даже их полный выход из строя с потерей всех данных, это одно из самых неприятных происшествий с компьютером. Ведь иногда данные на нем стоят дороже, чем он сам, или вообще бесценны, если это ваш семейный цифровой фото и видеоальбом, которых хранился в единственном экземпляре.
Ситуацию усугубляет еще и то, что сбои могут быть как аппаратные, с «железом» наших ПК и ноутбуков, так и программные, или, как их еще называют «софтовые». Когда их причина - это проблемы с драйверами, конфликты программ, заражение вирусами, троянами и шифровальщиками. Или баги самой операционной системы Windows, которая не отличается стабильностью. Особенно в этом отличилась последняя ОС от Microsoft - Windows 11, она способна вызывать такие серьезные проблемы, что сразу и не поймешь, что их причина программная, достаточно вспомнить баг с критическим падением скорости SSD-накопителей или низким FPS в играх на некоторых процессорах.
За те почти четверть века, что у меня дома есть компьютер, я сталкивался практически со всеми возможными проблемами, и программными, и аппаратными. Все их уже и не вспомнишь - сгорали видеокарты, «сыпались» или полностью выходили из строя жесткие диски, деградировали процессоры и начинала сыпать ошибками оперативная память.
Только за последние пару лет у меня вышел из строя блок питания на одном из домашних ПК, а SSD-накопитель пришлось сдавать по гарантии после того, как скорость у него упала практически до нуля. Еще больше было программных проблем, причем в этом случае их виновником чаще был я сам, ставя слишком много непроверенных программ на ПК, «твикая» Windows или устанавливая игры из сомнительных источников.
И вот в конце 2025 года мой ПК опять стал глючить, причем в самом худшем варианте - не очень часто и так, что выявить сразу источник проблемы не удается. Это так называемая «плавающая проблема», появляющаяся без определенных причин и в разное время, причем повторится она может как через день, так и спустя неделю или даже две. В одном из блогов я уже писал, что процессор Ryzen 5 5600X в моем ПК вызывает редкие глюки - ПК может просто потухнуть вне зависимости от нагрузки и помогает при этом только кнопка Reset.
Происходит это не часто, а учитывая, что на ПК настроен бэкап всех важных файлов и даже набираемый текст автоматически сохраняется в «Дневнике» утилиты Punto Switcher, то даже если ПК потухнет прямо сейчас, пока я пишу этот блог, ничего страшного не произойдет. К этой проблеме я давно привык, а вычислил виновника просто - на время поставил процессор в материнскую плату GIGABYTE B450M H от другого ПК, и спустя несколько дней и этот ПК так же потух, что сразу показало, что Ryzen 5 5600X имеет какой-то брак. Кстати, напомню конфигурацию своего ПК:
- Процессор: Ryzen 5 5600X
- Кулер: Zalman 10X Performa
- Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX
- Оперативная память: CRUCIAL Ballistix Sport LT AES объемом 32 ГБ - сокровище по меркам 2025 года
- Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual
- Блок питания: Chieftronic GPU-750FC
В ПК установлены три SSD:
- ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ
- Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ
- GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD 1 ТБ
И еще пять HDD, которые я опять вернул в ПК, отказавшись от создания самосборного NAS:
- WDC WD30PURZ-74AKKY0 3 ТБ
- WDC WD30EFRX-68EUZN0 3 ТБ
- WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 ТБ
- SAMSUNG HD204UI 2 ТБ
- WDC WD10EADS-65L5B1 объемом 1 ТБ
И еще парочка жестких дисков в USB док-станции:
- WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 ТБ
- WDC WD20EFRX-68AX9N0 2 ТБ
И все это собрано в стареньком корпусе Fractal Design Define R4, который идеально подходит для подобных конфигураций ПК, с большим количеством жестких дисков. Компьютер по меркам 2025 года уже бюджетный и довольно старый, но все нужные мне игры идут на нем без проблем, а домашний фотоархив хранится в трех экземплярах на огромном дисковом пространстве.
И, как вы понимаете, именно жесткие диски самая дорогая и ценная часть этого ПК, и именно к ним я отношусь наиболее бережно и тщательно контролирую и их состояние. И когда проблемы с ПК затронули и их, я очень обеспокоился и стал искать причину, но все оказалось очень непросто. Но, обо всем по порядку, сейчас я подробно расскажу о новых проблемах, а потом о том, как буду искать их причину и этот блог станет полезным для пользователей ПК, столкнувшихся с «плавающими» багами и нестабильностью. А в одном из следующих блогов расскажу о результате.
В один из дней этой осени копирование информации между жесткими дисками в моем ПК завершилось с ошибкой, а диск самым натуральным образом завис, показывая загрузку в 100%. Проверка диска средствами Windows показала повреждение файловой системы, некоторые файлы оказались «битыми», а журнал ошибок Windows показал вот такую информацию. «Ну что же, не в первый раз» - подумал я.
Жесткие диски выходили из строя у меня уже четыре раза и когда есть бэкап всех важных файлов, это не страшно, но неприятно. Особенно в 2025 году, когда купить HDD на замену сломавшемуся - это целый квест. Даже крупные магазины стали торговать китайской «палью» или «рефабами», перемаркированными жесткими дисками из серверов или майнинг ферм, которые наработали уже тысячи часов.
Я начал тщательное тестирование этого жесткого диска, ведь проблема могла быть еще и в SATA кабеле или плохом питании. А еще - в окислении контактов между платой HDD с электроникой гермоблоком. И контакты я аккуратно, без фанатизма, почистил ластиком, ведь диск отработал уже много лет. А затем запустил тест поверхности этого HDD с помощью утилиты Victoria, загрузившись с загрузочной флешки, чтобы Windows не «дергала» диск и не исказила результат. И на удивление, поверхность жесткого диска оказалась в идеальном состоянии, как и показатели S.M.A.R.T.
И я на этом успокоился, подумав, что это был случайный глюк, пока он спустя неделю не повторился, но уже с другим жестким диском. Теперь стало ясно, что причина в другом и на этот раз подозрение пало на дополнительный SATA-контроллер, к которому и были подключены оба жестких диска. Это уже не так страшно, стоят контроллеры недорого, около полутора тысяч рублей, и я просто на время убрал его из ПК, подключив жесткие диски в SATA порты материнской платы, пока не дойдут руки купить новый.
Проходит еще пара недель, и я в третий раз получаю сбой жесткого диска, на этот раз работающего с встроенным SATA-контроллером на материнской плате и это напрягает меня не на шутку. Ведь некоторые файлы после этого оказываются «битыми» и проверка диска средствами Windows - не панацея, обнаружить это можно будет только попытавшись их прочитать. А когда у вас повреждение во всех копиях домашнего архива с фото и видео можно получить ситуацию, когда в бэкап попадет нечитаемый файл и так и будет там лежать, пока вы не решите его посмотреть.
Я отключил все диски в ПК от греха подальше и продолжил им пользоваться, но сюрпризы на этом не закончились и компьютер стал перезагружаться в требовательных играх. Не тухнуть, как раньше, а просто перезагружаться, а в журнале ошибок при этом появляется сообщение о неустранимых аппаратных ошибках - WHEA Uncorrectable Error. А самое забавное, что, прогнав многочасовые стресс тесты процессора и видеокарты, я не смог добиться того, чтобы ПК перезагрузился или выдал ошибку. Не обнаружило ошибок и многочасовое тестирование оперативной памяти с помощью утилиты TestMem5.
И теперь меня ждет «увлекательный» квест, который может закончится заменой материнской платы, процессора, а может и блока питания, что в условиях современных цен совсем не радует. Тем более, что покупать новое «железо» для платформы AM4 уже совсем не практично, а собирать новый ПК на платформе AM5 стало слишком дорогим делом. Я бы может и купил процессор Ryzen 5 7500F или даже Ryzen 7 7700 с хорошей материнской платой на чипсете AMD B650, например, MSI PRO B650-S WIFI, но комплект ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ для них теперь стоит целое состояние. Да и собирать такой ПК с моей видеокартой GeForce RTX 3060 мало смысла, и нужна хотя бы GeForce RTX 5060, а лучше - GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.
Для себя составил план действий, как выявить эту плавающую проблему на 100%, ведь делать что-то по очереди и ждать, совсем не вариант в моем случае. Ожидание может составить и неделю, и даже две. Я добавил в него пункты, которые уже сделал и этот план будет полезен и для вас в случае нестабильной работы ПК:
- Сброс настроек разгона или андервольта
- Тщательный контроль температур всех компонентов ПК
- Стресс тесты процессора, ОЗУ и видеокарты, но они не показатель 100% стабильности
- Полная переустановка Windows, желательно Windows 10, хотя бы на время тестирования, так как Windows 11 не отличается стабильностью
- Установка стабильных драйверов видеокарты, для Nvidia это будут драйвера годовалой давности, до номера 566.36, так как качество новых сильно упало
- Проверка S.M.A.R.T. SSD и HDD и тест поверхности всех жестких дисков
- Cброс BIOS
На этом можно перейти непосредственно к «железу» ПК. Полностью перебрать ПК, проверить разъемы и провода, почистить от пыли, заменить интерфейсные кабели SATA. Блок питания - главный подозреваемый в случае подобных проблем. Поэтому нужен контроль напряжений мультиметром или специальным прибором под нагрузкой, визуальный осмотр конденсаторов на вздутие и протечки. Но могут быть и высокие пульсации, которые не заметишь без осциллографа.
После этого мы исключили перегрев, проблемы с «софтом», явные проблемы с SSD и HDD, нестабильный разгон, и плохой контакт в каком-либо разъеме. Теперь, если проблема сохранилась, начинаем заменять комплектующие, начиная с блока питания. Видеокарту временно можно использовать встроенную или бюджетную, хоть GeForce GT 630. Но хуже всего, если проблема будет в материнской плате, найти запасную – это проблематично и дорого.
После завершения блога я приступаю к разборке своего ПК, и временно буду выживать на втором, запасном компьютере, на базе процессора Ryzen 3 2200G, который и собрал как раз для таких ситуаций. В одном из следующих блогов расскажу о том, в чем была причина проблемы на моем основном ПК, а пока предложу прочитать вам три моих блога, вышедших на днях:
