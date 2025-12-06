Практически каждый пользователь ПК или ноутбука рано или поздно сталкивается с проблемами в его работе. Синие экраны BSOD, зависания, самопроизвольные перезагрузки, вылеты игр на Рабочий стол, вылеты драйвера видеокарты — видов проблем с ПК бывает масса. А еще могут быть повреждения файловой системы SSD и жестких дисков и даже их полный выход из строя с потерей всех данных, это одно из самых неприятных происшествий с компьютером. Ведь иногда данные на нем стоят дороже, чем он сам, или вообще бесценны, если это ваш семейный цифровой фото и видеоальбом, которых хранился в единственном экземпляре.

Ситуацию усугубляет еще и то, что сбои могут быть как аппаратные, с «железом» наших ПК и ноутбуков, так и программные, или, как их еще называют «софтовые». Когда их причина - это проблемы с драйверами, конфликты программ, заражение вирусами, троянами и шифровальщиками. Или баги самой операционной системы Windows, которая не отличается стабильностью. Особенно в этом отличилась последняя ОС от Microsoft - Windows 11, она способна вызывать такие серьезные проблемы, что сразу и не поймешь, что их причина программная, достаточно вспомнить баг с критическим падением скорости SSD-накопителей или низким FPS в играх на некоторых процессорах.

За те почти четверть века, что у меня дома есть компьютер, я сталкивался практически со всеми возможными проблемами, и программными, и аппаратными. Все их уже и не вспомнишь - сгорали видеокарты, «сыпались» или полностью выходили из строя жесткие диски, деградировали процессоры и начинала сыпать ошибками оперативная память.

Только за последние пару лет у меня вышел из строя блок питания на одном из домашних ПК, а SSD-накопитель пришлось сдавать по гарантии после того, как скорость у него упала практически до нуля. Еще больше было программных проблем, причем в этом случае их виновником чаще был я сам, ставя слишком много непроверенных программ на ПК, «твикая» Windows или устанавливая игры из сомнительных источников.

И вот в конце 2025 года мой ПК опять стал глючить, причем в самом худшем варианте - не очень часто и так, что выявить сразу источник проблемы не удается. Это так называемая «плавающая проблема», появляющаяся без определенных причин и в разное время, причем повторится она может как через день, так и спустя неделю или даже две. В одном из блогов я уже писал, что процессор Ryzen 5 5600X в моем ПК вызывает редкие глюки - ПК может просто потухнуть вне зависимости от нагрузки и помогает при этом только кнопка Reset.

Происходит это не часто, а учитывая, что на ПК настроен бэкап всех важных файлов и даже набираемый текст автоматически сохраняется в «Дневнике» утилиты Punto Switcher, то даже если ПК потухнет прямо сейчас, пока я пишу этот блог, ничего страшного не произойдет. К этой проблеме я давно привык, а вычислил виновника просто - на время поставил процессор в материнскую плату GIGABYTE B450M H от другого ПК, и спустя несколько дней и этот ПК так же потух, что сразу показало, что Ryzen 5 5600X имеет какой-то брак. Кстати, напомню конфигурацию своего ПК:

Процессор: Ryzen 5 5600X

Кулер: Zalman 10X Performa

Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX

Оперативная память: CRUCIAL Ballistix Sport LT AES объемом 32 ГБ - сокровище по меркам 2025 года

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual

Блок питания: Chieftronic GPU-750FC

В ПК установлены три SSD:

И еще пять HDD, которые я опять вернул в ПК, отказавшись от создания самосборного NAS:

WDC WD30PURZ-74AKKY0 3 ТБ

WDC WD30EFRX-68EUZN0 3 ТБ

WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 ТБ

SAMSUNG HD204UI 2 ТБ

WDC WD10EADS-65L5B1 объемом 1 ТБ

И еще парочка жестких дисков в USB док-станции:

WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 ТБ

WDC WD20EFRX-68AX9N0 2 ТБ

И все это собрано в стареньком корпусе Fractal Design Define R4, который идеально подходит для подобных конфигураций ПК, с большим количеством жестких дисков. Компьютер по меркам 2025 года уже бюджетный и довольно старый, но все нужные мне игры идут на нем без проблем, а домашний фотоархив хранится в трех экземплярах на огромном дисковом пространстве.

И, как вы понимаете, именно жесткие диски самая дорогая и ценная часть этого ПК, и именно к ним я отношусь наиболее бережно и тщательно контролирую и их состояние. И когда проблемы с ПК затронули и их, я очень обеспокоился и стал искать причину, но все оказалось очень непросто. Но, обо всем по порядку, сейчас я подробно расскажу о новых проблемах, а потом о том, как буду искать их причину и этот блог станет полезным для пользователей ПК, столкнувшихся с «плавающими» багами и нестабильностью. А в одном из следующих блогов расскажу о результате.

В один из дней этой осени копирование информации между жесткими дисками в моем ПК завершилось с ошибкой, а диск самым натуральным образом завис, показывая загрузку в 100%. Проверка диска средствами Windows показала повреждение файловой системы, некоторые файлы оказались «битыми», а журнал ошибок Windows показал вот такую информацию. «Ну что же, не в первый раз» - подумал я.

Жесткие диски выходили из строя у меня уже четыре раза и когда есть бэкап всех важных файлов, это не страшно, но неприятно. Особенно в 2025 году, когда купить HDD на замену сломавшемуся - это целый квест. Даже крупные магазины стали торговать китайской «палью» или «рефабами», перемаркированными жесткими дисками из серверов или майнинг ферм, которые наработали уже тысячи часов.

Я начал тщательное тестирование этого жесткого диска, ведь проблема могла быть еще и в SATA кабеле или плохом питании. А еще - в окислении контактов между платой HDD с электроникой гермоблоком. И контакты я аккуратно, без фанатизма, почистил ластиком, ведь диск отработал уже много лет. А затем запустил тест поверхности этого HDD с помощью утилиты Victoria, загрузившись с загрузочной флешки, чтобы Windows не «дергала» диск и не исказила результат. И на удивление, поверхность жесткого диска оказалась в идеальном состоянии, как и показатели S.M.A.R.T.

И я на этом успокоился, подумав, что это был случайный глюк, пока он спустя неделю не повторился, но уже с другим жестким диском. Теперь стало ясно, что причина в другом и на этот раз подозрение пало на дополнительный SATA-контроллер, к которому и были подключены оба жестких диска. Это уже не так страшно, стоят контроллеры недорого, около полутора тысяч рублей, и я просто на время убрал его из ПК, подключив жесткие диски в SATA порты материнской платы, пока не дойдут руки купить новый.

Проходит еще пара недель, и я в третий раз получаю сбой жесткого диска, на этот раз работающего с встроенным SATA-контроллером на материнской плате и это напрягает меня не на шутку. Ведь некоторые файлы после этого оказываются «битыми» и проверка диска средствами Windows - не панацея, обнаружить это можно будет только попытавшись их прочитать. А когда у вас повреждение во всех копиях домашнего архива с фото и видео можно получить ситуацию, когда в бэкап попадет нечитаемый файл и так и будет там лежать, пока вы не решите его посмотреть.

Я отключил все диски в ПК от греха подальше и продолжил им пользоваться, но сюрпризы на этом не закончились и компьютер стал перезагружаться в требовательных играх. Не тухнуть, как раньше, а просто перезагружаться, а в журнале ошибок при этом появляется сообщение о неустранимых аппаратных ошибках - WHEA Uncorrectable Error. А самое забавное, что, прогнав многочасовые стресс тесты процессора и видеокарты, я не смог добиться того, чтобы ПК перезагрузился или выдал ошибку. Не обнаружило ошибок и многочасовое тестирование оперативной памяти с помощью утилиты TestMem5.

И теперь меня ждет «увлекательный» квест, который может закончится заменой материнской платы, процессора, а может и блока питания, что в условиях современных цен совсем не радует. Тем более, что покупать новое «железо» для платформы AM4 уже совсем не практично, а собирать новый ПК на платформе AM5 стало слишком дорогим делом. Я бы может и купил процессор Ryzen 5 7500F или даже Ryzen 7 7700 с хорошей материнской платой на чипсете AMD B650, например, MSI PRO B650-S WIFI, но комплект ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ для них теперь стоит целое состояние. Да и собирать такой ПК с моей видеокартой GeForce RTX 3060 мало смысла, и нужна хотя бы GeForce RTX 5060, а лучше - GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Для себя составил план действий, как выявить эту плавающую проблему на 100%, ведь делать что-то по очереди и ждать, совсем не вариант в моем случае. Ожидание может составить и неделю, и даже две. Я добавил в него пункты, которые уже сделал и этот план будет полезен и для вас в случае нестабильной работы ПК:

Сброс настроек разгона или андервольта

Тщательный контроль температур всех компонентов ПК

Стресс тесты процессора, ОЗУ и видеокарты, но они не показатель 100% стабильности

Полная переустановка Windows, желательно Windows 10, хотя бы на время тестирования, так как Windows 11 не отличается стабильностью

Установка стабильных драйверов видеокарты, для Nvidia это будут драйвера годовалой давности, до номера 566.36, так как качество новых сильно упало

Проверка S.M.A.R.T. SSD и HDD и тест поверхности всех жестких дисков

Cброс BIOS

На этом можно перейти непосредственно к «железу» ПК. Полностью перебрать ПК, проверить разъемы и провода, почистить от пыли, заменить интерфейсные кабели SATA. Блок питания - главный подозреваемый в случае подобных проблем. Поэтому нужен контроль напряжений мультиметром или специальным прибором под нагрузкой, визуальный осмотр конденсаторов на вздутие и протечки. Но могут быть и высокие пульсации, которые не заметишь без осциллографа.

После этого мы исключили перегрев, проблемы с «софтом», явные проблемы с SSD и HDD, нестабильный разгон, и плохой контакт в каком-либо разъеме. Теперь, если проблема сохранилась, начинаем заменять комплектующие, начиная с блока питания. Видеокарту временно можно использовать встроенную или бюджетную, хоть GeForce GT 630. Но хуже всего, если проблема будет в материнской плате, найти запасную – это проблематично и дорого.

После завершения блога я приступаю к разборке своего ПК, и временно буду выживать на втором, запасном компьютере, на базе процессора Ryzen 3 2200G, который и собрал как раз для таких ситуаций. В одном из следующих блогов расскажу о том, в чем была причина проблемы на моем основном ПК

