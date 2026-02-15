Пользователь утверждает, что процессор работал под низкой нагрузкой.

Владельцы процессоров AMD Ryzen продолжают публиковать истории о выходе процессоров из строя — свежим случаем поделился пользователь Reddit под ником seklay, пишет издание Wccftech.

Как сообщает пострадавший пользователь, совсем недавно он оставил свой ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и материнской платой ASUS TUF Gaming X870-Plus, работать на всю ночь, а утром обнаружил, что система не отвечает, хотя вентиляторы работают на полную мощность. После перезагрузки ПК индикатор Q-Led для DRAM загорелся оранжевым, что могло указывать не только не проблемы с ОЗУ, но и с процессором, как это случалось ранее с другими владельцами CPU от AMD.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Пользователь подтвердил это, установив другой процессор на эту же материнскую плату, что позволило без проблем запустить систему. Пострадавший отмечает, что вышедший из строя Ryzen 7 9800X3D работал всего лишь на 10 % от своей мощности. Впрочем, не исключено, что нагрузка могла внезапно повыситься, что и привело к проблемам. При этом пользователь не разгонял CPU, ограничившись лишь включением EXPO и PBO. Интересно, что заметных следов, указывающих на перегрев, на сокете обнаружить не удалось.

Отмечается, что использовалась старая версия прошивки матплаты, датированная началом 2025 года, тогда как производители рекомендуют обновлять BIOS до последней версии, чтобы исключить возможные проблемы.

