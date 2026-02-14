Эксперты фиксируют отмены предзаказов, что сказывается на достижении плана продаж

В последнее время Samsung критикуется за нерасторопность в модернизации своей флагманской линейки. После выхода iPhone 17, в котором Apple произвела технический скачок, инертность Samsung может выйти ей боком при анонсировании Galaxy S26, что уже демонстрируют темпы предзаказов.

Может быть интересно

Публикации в сети подтверждают оформившуюся тенденцию. Так, инсайдер Джейсон С. заявил, что наблюдается "заметное отсутствие интереса к серии Samsung Galaxy S26". В то же время другой инсайдер под ником SPYGO19726 в соцсети X (заблокирована в РФ) указал на отмену многими потенциальными покупателями своих предзаказов на новую линейку.

Это превращает намеченный Samsung план продаж Galaxy S26 в трудновыполнимую задачу, даже с учетом снижения целей относительно предыдущих серий. К примеру, в 2024 году Samsung реализовала более 37 млн Galaxy S24, а в 2026 в качестве ориентира были взяты лишь 34 млн.

Серия Galaxy S26 будет по большей части итеративной, то есть без кардинальных изменений по части железа. Среди косметических улучшений можно обозначить появление новых оттенков: Cobalt Violet, Black Shadow, White Shadow и Galactic Blue.

Что касается стоимости новинок, то она вырастет из-за дефицита DRAM. Базовая версия подорожает на $68, более емкие — на $145, а к цене на Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ памяти прибавятся дополнительные $293, что увеличит ее до $1786.