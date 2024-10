Все больше моих друзей и знакомых, перевалив за 30 лет, больше не хотят вкладывать в свои компьютеры большие суммы, так как и времени на игры остается все меньше и положительных эмоций они дают немного. Да и игры, ради которых стоит делать апгрейд, появляются в наше время очень редко. Если вспомнить требовательные игры на ПК, которые вышли за последние годы и в которые действительно интересно играть, то на ум приходят — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, God of War и Assassin's Creed: Valhalla.

реклама





И если согласиться пожертвовать качеством графики и пройти их на минимальных или средних настройках качества, то выясняется, что вам совершенно не требуется отдавать десятки тысяч рублей за восьмиядерный процессор, топовую систему охлаждения для него, видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER и блок питания на киловатт. Тем более, что историй о том, как геймеры покупают игровые ПК за более, чем сто тысяч рублей и практически не играют на них, или запускают только старые добрые Готика 2: Ночь ворона, Heroes of Might and Magic III, Fallout 2 или The Elder Scrolls III: Morrowind — в сети множество.

И недавно ко мне обратился знакомый, который отдал свой старый игровой ПК на базе древнего процессора AMD Phenom II X4 945 и видеокарты Radeon HD 7850 ребенку и решил собрать себе новый, но увидев цены на современные комплектующие, впал в состояние шока. Это не первый такой случай, когда пользователи ПК, которые купили его еще до 2014 года и не следящие за компьютерными новостями, наивно полагают, что им хватит на новый ПК всего 30000 рублей. А сегодня за эту сумму можно приобрести только видеокарту среднего уровня. В случае с моим знакомым дело облегчалось тем, что он живет в Москве, где на вторичном рынке можно найти множество отличных комплектующих по низким ценам.

реклама





А еще он не боится "железа" от AMD и может проверить работоспособность видеокарты или процессора при покупке на вторичном рынке. Как вы понимаете, мы решили максимально экономить, но не все комплектующие для этого ПК искать на вторичном рынке, так как есть возможность получить скрытые дефекты, которые не выявишь при покупке. И самые критичные в этом плане комплектующие возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет. А начнем как обычно, с сердца любого компьютера — процессора.

Процессор

Сначала в этот ПК мы решили поставить шестиядерник Ryzen 5 1600 но, посмотрев на то, сколько стоят гораздо более привлекательные Ryzen 5 3600, показывающие результаты в играх на уровне широко продающихся Ryzen 5 5500, решили остановится на этой модели. Тем более, что за Ryzen 5 5500 на вторичном рынке просят на пару тысяч рублей больше, что я считаю совершенно неоправданным. Проверить Ryzen 5 3600 при покупке будет очень просто — достаточно погонять стресс-тест, например, OCCT, проверить, что работоспособны оба канала памяти и визуально оценить состояние ножек и текстолита. А производительности этого процессора вполне хватит даже для видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 7600.

Кулер процессора

реклама





Один из минусов процессора Ryzen 5 3600 по-сравнению с Ryzen 5 5500 — это более высокое энергопотребление, достигающее почти 90 ватт. Поэтому на кулере для него экономить не стоит и лучше взять модель хотя бы с тремя теплотрубками, например, ID-Cooling SE-903-SD. Цены на кулеры заметно выросли осенью 2024 года и даже самые бюджетные модели с парой теплотрубок в среднем стоят около 1000 рублей и покупка кулера на вторичном рынке может сэкономить 30-40% от цены нового.

Материнская плата

Материнскую плату даже в такой бюджетный ПК, как наш, лучше купить новую, так как досконально проверить ее при покупке будет очень сложно и можно получить неприятный сюрприз в виде синих экранов спустя час игры или неработающих портов под накопители. И начав искать материнские платы на чипсете AMD B450, я был неприятно удивлен тем, насколько выросла цена на них — они стоят так дорого, что проще сразу брать плату на чипсете AMD B550, которая позволит получить шину PCI Express четвертой версии. Это стало очень важно для современных видеокарт и в такой ПК можно будет поставить даже Radeon RX 6500 XT. Мы возьмем в эту сборку плату Afox B550-MA-V2, которая еще имеет и радиатор на цепях питания, что для прожорливого Ryzen 5 3600 будет критичным параметром. А вот M.2 SSD на этой плате будет работать в режиме PCI Express 3.0, но за такую цену это можно простить.

реклама





Оперативная память

На вторичном рынке продается еще и огромное количество комплектов оперативной памяти DDR4 объемом 16 ГБ с невысокой частотой, так как многие геймеры переходят на 32 ГБ ОЗУ. Но для нашего ПК вполне хватит и 16 ГБ, а проверить оперативную память на стабильность тоже довольно просто, главное — выбирать правильные утилиты, например, TestMem5. Но, учитывая, что подобная оперативная память стоит сегодня очень недорого, можно и не экономить, а взять комплект с гарантией, например, Kingston FURY Beast Black (KF432C16BBK2/16-SP), с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16.

Видеокарта

А вот выбор видеокарты в ультрабюджетный ПК — дело очень непростое. И здесь стоит сразу отметать модели, поучаствовавшие в майнинге и часто продающиеся в виде "рефабов" — Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Да и Radeon RX 5700 XT, часто встречающиеся по очень привлекательной цене и показывающие производительность на уровне GeForce RTX 3060, тоже стоит обойти стороной, на них наверняка активно майнили. Младшие видеокарты с буквами "RTX" в названии даже на вторичном рынке стоят довольно дорого из-за высокого спроса, поэтому GeForce RTX 3050 на 8 ГБ покупать смысла мало, ведь ее цену подстегивают растущие цены на те экземпляры, что продаются в магазинах.

А их цена дошла уже до 23000-25000 рублей.

Самые недорогие версии Radeon RX 6600 мне удалось найти лишь за 25647 рублей. Поэтому мы решили взять GeForce GTX 1660 SUPER, которые можно найти на вторичном рынке всего за 12000 рублей. Если на этих видеокартах и майнили, то очень недолго, что можно проверить по дате покупки, а их низкое тепловыделение положительно сказывается на живучести видеокарты. В современных играх GeForce GTX 1660 SUPER показывает результаты на уровне GeForce RTX 3050 на 8 ГБ, а 6 ГБ видеопамяти пока хватает большинству игр на средних настройках. Единственный минус этих видеокарт — отсутствие технологии DLSS, но за такую цену это простительно.

SSD-накопитель

SSD-накопитель решили купить новым, так как модели объемом 500 или 512 ГБ стоят очень недорого, а гарантия — это одна из самых важных характеристик SSD сегодня. Мой товарищ решил выбрать SSD в формфакторе 2.5" и интерфейсом SATA и я его прекрасно понимаю — такие модели практически не греются, их можно подключать к старым ПК в случае надобности, а в играх заметить невооруженным глазом разницу с M.2 SSD практически невозможно. Мы выбрали SSD Digma Run S9, который стоит всего 3473 рубля. Емкость в 512 ГБ будет оптимальной для бюджетного ПК — ее пока еще хватит для любой новой игры, ведь если мы экономим, то можно проходить игры по одной, а не сваливать на SSD десятки не пройденных до конца игр.

Блок питания

Блок питания — еще один компонент ПК, который лучше купить новым, так как чем бюджетнее будет выбранная вами модель, тем более дешевые конденсаторы будут в ней использоваться. А конденсаторы, наряду с подшипником вентилятора — основные причины выхода блока питания из строя. И несмотря на привлекательную цену блоков питания мощность 400-500 ватт на вторичном рынке, большинство из них уже работают на пределе. Выбирая новую модель, нужно учитывать, что ПК на базе процессора Ryzen 5 3600 и видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER будет потреблять в играх всего около 250 ватт, так что даже БП мощностью 350 ватт ему вполне хватит. И весьма неплохую модель БП Deepcool PF350 удалось найти всего за 2686 рублей. У него еще и достаточно длинные провода, что будет критично при том типе корпуса, что мы возьмем в этот ПК.

Корпус

А вот на корпусе для подобного ПК можно смело экономить и поискать на просторах Авито старый InWin из толстого металла, главное, чтобы задний вентилятор был диаметром 120 мм, иначе ПК будет перегреваться. Хотя такой ПК можно использовать и с открытой боковой крышкой, тогда корпусные вентиляторы не понадобятся и вовсе, главное, чтобы дома не было маленьких детей и животных. Такие корпуса можно найти всего за 100-200 рублей, а иногда и вовсе даром, когда их отдают ради того, чтобы не тащить самим корпус на мусорку. Еще стоит выбирать такой корпус, в который влезет длинная видеокарта, например, как на фото, где сняв корзину для дисков, можно установить даже GeForce RTX 4070 SUPER.

Итоги

Давайте подведем калькуляцию того, что у нас получилось, добавив комплектующие в таблицу.

Ryzen 5 3600 5000 рублей Кулер процессора 800 рублей Материнская плата Afox B550-MA-V2 8873 рубля Kingston FURY Beast Black (KF432C16BBK2/16-SP) 4894 рубля GeForce GTX 1660 SUPER 12000 рублей SSD Digma Run S9 3473 рубля БП Deepcool PF350 2686 рублей Корпус 200 рублей Итого 37926 рублей





Наш компьютер обойдется всего в 37926 рублей, а если вы не будете покупать такой ПК с нуля, а используете то железо, что у вас уже есть, например, блок питания, корпус и SSD-накопитель, то можно сэкономить еще сильнее. При этом мы получаем шустрый игровой ПК с быстрым процессором, которого хватит не только для игр, но и для работы, и видеокартой, которая сможет проработать еще очень и очень долго. Ну а если ваши игровые пристрастия ограничиваются Ведьмак 3: Дикая Охота, Dying Light, Dishonored 2, Deus Ex: Mankind Divided и онлайн проектами, то настройки графики можно будет выкручивать на максимум. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам прочесть три моих новых блога:

Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла

11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4

Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.