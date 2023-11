"Раньше было лучше" — хотел написать я во вступлении к очередной статье про старые шутеры, но если эта фраза отлично подходит к нашей жизни, то вот для шутеров намного лучше подойдет фраза "раньше было проще". Под простотой я имею ввиду геймплей, который имел очень низкий порог вхождения, не был перегружен механиками из других жанров и позволял быстро влиться в игровой процесс. Представьте, что у вас выдался свободный часок после тяжелой работы или учебы и вы хотите потратить его, получив максимум эмоций от компьютерной игры.

И если раньше вы запускали на ПК шутер или игру жанра экшен, на то, чтобы разобраться с ее управлением, интерфейсом и правилами у вас уходило минимум времени, не более нескольких минут. Хорошим примером такой игры будет Quake II, игра, сразу кидающая вас в гущу событий и выдающая текстовый брифинг, который сводится к простому kill all enemies. Сегодня такие игры стали редкостью и вам придется, чтобы вникнуть в сюжет, сначала посмотреть долгую кинематографичную катсцену, а потом пройти обучение, созданное для тех игроков, кто как-будто впервые взял мышку в руки.

Но это не главная проблема современных шутеров и экшенов, гораздо сильнее уводит их от канона жанра повальное увлечение разработчиков игр внедрением элементов RPG там, где это совсем не нужно. Улучшение оружия, сбор внутриигровой валюты, развитие персонажа и даже инвентарь — нужно ли все это в подобных играх? Хороший пример того, к чему это может привести — серия Assassin's Creed, которая из захватывающего экшена, ведущего вас по интересному сюжету, превратилась в довольно посредственную RPG с огромным и скучным открытым миром.

Плохой пример интеграции элементов RPG я совсем недавно наблюдал в игре A Plague Tale: Innocence, неторопливом экшене элементами хоррора, который разработчики сделали еще более скучным, заставив вас собирать различные ингредиенты, улучшать снаряжение и крафтить боеприпасы. Но отмеривая столь малое количество ресурсов на каждый уровень, чтобы вам впритык хватало их для его прохождения. Это увеличивает количество часов, которые вы проведете в игре, но заметно снижает ее динамику.

Даже в новый Doom, который считается одной из самых динамичных игр на сегодня, разработчики внедрили различные апгрейды оружия, которые воспринимаются чем-то чужеродным и отвлекают от азартного истребления монстров. А ведь раньше нам в шутерах с избытком хватало набора оружия, который можно было повесить на цифры от одного до девяти на клавиатуре. Но, думаю, вам уже надоело слушать мое ворчание, поэтому давайте переходить к очередной подборке почти забытых шутеров.

Half-Life: Opposing Force

Игру Half-Life, которая даже спустя 25 лет после выхода занимает верхние строчки игровых рейтингов, трудно назвать забытой. Те, кто давно начал свою карьеру геймера, обязательно ее прошли, а новые игроки могут познакомиться с отличным ремейком Half-Life — Black Mesa, в котором разработчики скрупулезно перенесли этот хит на вполне современный игровой движок, сохранив дух оригинала.

Но, к сожалению, качественных ремейков официальных дополнений к Half-Life до сих пор не сделано, а дополнения эти уже основательно подзабыты. Я, к примеру, проходил Half-Life: Opposing Force еще на Pentium 4 и Radeon 9600 PRO и, похоже, так и не дождусь ее ремейка под названием Operation: Black Mesa, который делают уже более 10 лет. Но ничто не мешает нам пройти эту игру еще раз в оригинальной графике, погрузившись в атмосферу ПК-гейминга 25-ти летней давности.

В игре вам предстоит взять на себя роль солдата по имени Адриан Шепард, выполняющего миссию по ликвидации аварии в Чёрной Мезе, но теперь глядеть на развивающиеся события вы будете с другой стороны, даже мимолетом видя Гордона Фримена. Игра проходится примерно за восемь часов, что ненамного меньше того времени, которое требует оригинальная Half-Life.

Quake: Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity

Многие геймеры могли в свое время пропустить и официальные дополнения к знаменитой игре Quake, вышедшие в 1997 году. В дополнении Quake: Scourge of Armagon появились 15 дополнительных уровней, включая несколько секретных, новые виды монстров и один босс, несколько новых видов оружия и предметов. По сюжету вы возвращаетесь на свою базу, где видите, что ваши соратники превратились в зомби и вам снова нужно спасать мир. Еще больше монстров и обновленное оружие добавляет в игру обновление Quake: Dissolution of Eternity. А вдобавок — целых 16 уровней для одиночной игры.

Unreal Tournament

Не знаю, как вы, а вот я полностью пропустил в свое время Unreal Tournament, сосредоточившись на его главном конкуренте — Quake III Arena, и сегодня очень жалею об этом. Ведь Unreal Tournament, вышедший в 1999 году, имел гораздо более приятную графику, умных компьютерных оппонентов, которые действовали почти как живые игроки, большее количество игровых режимов, а главное — «мутатор», режим, позволяющий гибко менять условия схватки, выдав всем игрокам одно оружие, к примеру, "Потрошитель".

AquaNox

AquaNox — необычный шутер 2001 года, в котором вам предстоит истреблять врагов под водой, находясь за штурвалом подводной лодки. На фоне десятков стандартных шутеров, в которых действие происходит внутри каких-либо помещений, AquaNox отлично выделялся геймплеем и весьма неплохой на момент выхода графикой.

No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way

В 2002 году выходит сиквел знаменитого шпионского шутера The Operative: No One Lives Forever — No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way. Как и первая часть, игра получилась очень стильной и непохожей на шутеры тех лет. Радовал игроков не только арсенал всяких шпионских "штучек", но и экзотические локации, задания на которых можно было пройти как скрытно, так и в открытую, не стесняясь и паля во все стороны из автоматического оружия.

Delta Force 3: Land Warrior

Третья часть весьма популярной в свое время серии тактических шутеров Delta Force — Delta Force 3: Land Warrior, вышла в 2000 году и, в отличие от первых двух игр серии, использовала уже не воксельный, а обычный, трехмерный графический движок, который, тем не менее, сохранил возможность воксельного моделирования ландшафтов. Несмотря на то, что разработчики позиционировали Delta Force 3: Land Warrior как тактический шутер, на самом деле это была довольно простая игра, где вам предстояло уничтожать террористов в 19 миссиях, на больших открытых локациях со сложным рельефом.

Tom Clancy's Ghost Recon

А вот шутер Tom Clancy's Ghost Recon, вышедший в 2001 году и давший начало целой игровой серии, включающей в себя 15 игр, уже можно смело называть по-настоящему тактическим. Здесь вам предстоит перед миссией выбрать нужных бойцов, характеристики и оружие у которых заметно отличаются, а их количество в отряде будет небольшим — не больше шести человек. И, переключаясь между ними в зависимости от ситуации, вы будете проходить кампанию из 15 миссий, которые будут становиться все сложнее и интереснее.

Turok 2: Seeds of Evil

Но если вас тянет к динамичным и простым шутерам, лучше обратить внимание на игру Turok 2: Seeds of Evil, которую многие геймеры пропустили, ведь в 1998 году вышло много других хитов, которые стоило пройти в обязательном порядке. Этот пробел можно восполнить сейчас, тем более, что в 2017 году вышел ремастер игры и можно смело отправляться уничтожать динозавров, которые хотят захватить наш мир. Игра хороша не только сюжетом, но и богатым арсеналом оружия и возможностью пилотировать транспортные средства.

Heretic II

В 1998 году вышло и продолжение знаменитой в свое время игры Heretic — Heretic II. Это олдскульный шутер, отлично передающий дух середины 1990-х годов, но перенесенный на улучшенный движок Quake II, который рисовал весьма неплохую картинку. Игра сменила камеру и теперь вам предстоит управлять персонажем от третьего лица, но дух первой части остался и используя магические посохи, заклинания, артефакты и решая простые головоломки, вам предстоит спасать мир от чумы, насланной злым волшебником. Интересно, что именно серия Heretic стала одной из первых, в котором разработчики внедрили элементы RPG в динамичный шутер, но потом об этой идее забыли на долгие годы.

Hexen 2

Говоря об играх Heretic, нельзя не вспомнить об играх Hexen, ведь это практически одна серия, игры в которой очень похожи. В 1997 году вышла игра Hexen 2, созданная на движке Quake engine, но рисующая более сочную и красивую картинку, чем Quake. Прохождение игры будет сильно зависеть от того, какого из четырех персонажей вы выберете: паладина, крестоносца, некроманта или ассасина, каждый из которых имеет уникальное оружие и особенности.

Вам предстоит уничтожать исчадия Тьмы в мрачном мире, с готической средневековой атмосферой и, надо признать, игра была довольно сложна и в 1997 году, а уж для современных игроков, избалованных играми, в которых практически невозможно умереть — Hexen 2 будет серьезным вызовом.

Фанаты сделали для Hexen 2 весьма неплохой набор текстур высокого разрешения, с помощью которого этот олдскульный шутер заметно преображается. Ведь, будем честны, столь старые игры выглядят приемлемо только если вы в свое время проходили их, получая незабываемые эмоции. А для современных игроков, привыкших к огромному количеству полигонов в моделях, громадным фотореалистичным текстурам и разрешению 4K, графика игровых хитов, вышедших в конце 1990-х и начале 2000-х, кажется слишком устаревшей.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого списка вы прошли?

