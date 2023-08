За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уже несколько дней буквально все компьютерные СМИ рассказывают о выходе переиздания шутера Quake 2, вышедшего в далеком 1997 году. Игра получила поддержку широкоформатных разрешений вплоть до 4K, динамическое освещение, улучшенные модели, искусственный интеллект врагов, полноэкранное сглаживание и многое другое. А ведь совсем недавно Quake 2 получил поддержку технологии трассировки лучей, которая однозначно пошла на пользу этому мрачному шутеру, которому скоро исполнится 25 лет.

И сейчас я наблюдаю небывалый ажиотаж вокруг Quake 2, только в моих подписках на YouTube появилось аж четыре стрима с прохождением этой игры, причем половина стримеров родились уже позже выхода этого хита, и поэтому не могут испытывать к нему никаких ностальгических чувств. В отличие от меня, для которого Quake 2 стал первой игрой на только что купленном ПК в начале нулевых и его прохождение было просто незабываемым и навсегда отпечаталось в памяти.

Так в чем же феномен старых шутеров и экшенов, и почему в них продолжают играть не только олдфаги, для которых эти игры стали родными еще в детстве, но и новое поколение, привыкшее к огромным открытым мирам, NextGen графике и адреналину, который дает игра по сети? Для этого есть несколько причин и сегодня мы разберем самые важные.

Олдскульные игры бросали вызов игроку

В некоторых современных играх нужно очень постараться, чтобы умереть на нормальном уровне сложности. Автоматическое восстановление здоровья, автосохранения, компас, который под ручку ведет вас к цели, враги с туповатым ИИ, который нисколько не улучшился за последние десятилетия — все это позволяет играть "на расслабоне", но и удовольствия от такой игры получаешь мало. Есть хорошая фраза, которая описывает подобный современный игровой процесс - "Press "X" to win". А в старом шутере вы радуетесь каждой аптечке, особенно если здоровье на нуле, и каждой коробке с патронами.

Отсутствие лишнего

Запуская старый шутер, вы могли за три нажатия мышкой начать игровой процесс и погрузится в истребление монстров. Игровой процесс был лаконичным и простым, не перегруженным лишними деталями. А сейчас вам приходится смотреть бесконечные кат сцены, разбираться с множеством механик, которые превратили многие шутеры в подобие игр жанра RPG, а уж найти сегодня шутер без апгрейда оружия — это нужно очень постараться. Все хорошо в меру, и такими ненужными лишними деталями разработчики часто просто растягивают время, которое вы проведете в игре.

Динамика геймплея

А это отрицательно сказывается на динамике игры, которая сейчас часто приносится в жертву в угоду стелсу, присутствующему сегодня почти везде. Но так ли он нужен, если у вас есть лишь час после работы и желание отключиться от проблем, нервотрепа и просто с азартом отстреливать монстров?

Брутальность и отсутствие "повесточки"

В старых шутерах ваш герой, как правило, брутален и суров, как и враги, попадающиеся ему на пути. В них не встретите героев с розовыми волосами и нестабильным гендером, как и персонажей африканцев в средневековом антураже. А особенно не комфортно встречать такое нашим игрокам, почти не встречающимся с подобными тенденциями в реальной жизни. Конечно, хорошей игре можно, скрипя зубами, простить модные веяния но, гораздо лучше, если игра не раздражает вас подобным.

Вот такие причины, кажутся мне главными, по которым олдскульные шутеры увлекают даже тех геймеров, которые стали играть на ПК совсем недавно. А еще нельзя не порадоваться за ПК платформу в целом, ведь идут годы и десятилетия, а вы все также можете запустить на своем новом компьютере под управлением Windows 11 игру, вышедшую несколько десятилетий назад, да еще наверняка получившую стараниями мододелов поддержу высоких разрешений и текстуры высокой четкости.

А при желании — скачать игру совершенно бесплатно, ведь нехорошие пираты, "разоряющие" многомиллиардные корпорации, делают одну важнейшую вещь для ПК-гейминга, а именно — сохраняют старые игры, наше цифровое наследие. И благодаря пиратам игры не зависят от прихоти издателя, который в один прекрасный момент решит отключить сервера игры, убрать ее из Steam совсем или заблокировать к игре доступ геймерам из отдельных стран.

Ну а теперь давайте вспомним десять шутеров и экшенов, которые доставят вам массу удовольствия, помимо Quake 2.

Half-Life

Трудно найти геймера, который не знаком со знаменитой игрой Half-Life, вышедшей в 1998 году и прошли ее, похоже, все, кого не отпугнула старая графика. И упоминать ее в этой подборке было бы дурным тоном, а вот ее переиздание, сделанное фанатами на более современном движке под названием Black Mesa — достойно вашего внимания. Этот долгострой, старт разработки которого начался в 2004 году, наконец-то готов. Разработчики справились со своей задачей на 10 из 10 и Half-Life в новой обертке выглядит и играется отлично.

Red Faction

В игре Red Faction, вышедшей в 2001 году, была оригинальная особенность, которая крайне редко используется даже в наши дни — практически полная разрушаемость. Вам предстоит играть за шахтера на Марсе, ставшего участником восстания против корпорации Ultor. Разрушаемость очень заметно влияет на геймплей — вы можете, используя взрывчатку и ракетницу, делать проходы в стенах, прокапываться сквозь грунт и разрушать здания вместе с врагами. Для игры появился пак HD-текстур, который делает ее гораздо приятнее в плане графики.

Severance: Blade of Darkness

Severance: Blade of Darkness — вышедшая в 2001 году, игра уникальная. Это слешер в мрачных декорациях, в котором вы можете взять на выбор одного из четырех персонажей с разными способностями. Но главная изюминка игры в наборе ударов, супер ударов и приемах блокирования, которые отличаются у каждого оружия, которого здесь 70 видов, да еще и герой получает все новые и новые виды ударов, растя в уровне. Разобраться с этой системой очень просто, а битва с каждым врагом захватывает, почти как поединок в файтинге.

Blood

Blood — классический олдскульный шутер, вышедший в 1997 году. Вы попадаете в мир альтернативной истории, где вам предстоит бороться с нашествием Тьмы, истребляя культистов, бесов, чертей и прочих жутких потусторонних монстров. В 2019 году вышло переиздание Blood: Fresh Supply, которое добавило в игру поддержку API Vulkan, DirectX 11 и OpenGL 3.2, с неограниченной кадровой частотой, технологию Ambient Occlusion, сглаживание, вертикальную синхронизацию и высокие разрешения вплоть до 4K, не затрагивая геймплей. Это позволит с комфортом поиграть в Blood на современном ПК.

Max Payne

Max Payne, нуарный шутер про полицейского, истребляющего наркоторговцев и бандитов, подставивших его, вышел в 2001 году и не включить его в наш список нельзя. Ведь это первая игра, в которой удалось удачно реализовать замедление времени (slow motion) и стрельбу с двух рук. Игре остро требуется ремастер, но пока известно о планах компании Remedy разработать ремейки первых двух частей Max Payne без четкой даты их выпуска. Есть, правда, неплохой фанатский мод с текстурами высокой четкости и ReShade-фильтром.

Serious Sam: The First Encounter

Разработчики игры Serious Sam: The First Encounter использовали рецепт изготовления идеального шутера: много монстров, много пушек и отличную динамику, которая не дает заскучать даже на 20 секунд. В результате Серьезный Сэм стал хитом, пройти который сегодня лучше всего в виде ремейка Serious Sam HD: The First Encounter с улучшенной графикой на движке Serious Engine 3, который вышел в 2009 году.

Return to Castle Wolfenstein

Еще один хит и снова 2001 года выпуска — это был очень урожайный год для отличных игр. В Return to Castle Wolfenstein вам предстоит бороться с нацистами, а противостоять вам будут не только обычные "фрицы" с классическим оружием Второй мировой войны, но и нежить, колдуньи и жуткие монстры. А арсенал быстро расширится до крутых футуристических пушек.

American McGee's Alice

American McGee's Alice — очень необычная игра, вышедшая в 2000 году. Сюжет игры основан на сказках Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", но сильно перекроен в мрачную сторону — насилия и жестокости здесь с избытком. Но главное в игре — декорации, безумные, загадочные и прекрасные одновременно. Похожих игр на ПК очень мало и пройти American McGee's Alice стоит каждому любителю старых игр. Для игры существует фанатский ремастер, который улучшает текстуры и интерфейс.

Duke Nukem 3D

Самый древний и брутальный шутер в нашей подборке, вышедший в 1996 году, игра-легенда, известная всем, но слава которой давно померкла. В ней вам предстоит бороться с инопланетянами и мутантами в лице брутальный и насмешливого героя, внешностью очень напоминающего Дольфа Лундгрена. Графика в игре ужасно устарела, но за счет этого воспринимается уже без раздражения, как и графика многих популярных DOS-игр. А при желании на Duke Nukem 3D можно установить множество фанатских HD-модов или запустить переиздание Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour.

Unreal

Еще одна игра 1998 года, которую быстро забыли геймеры, ведь за популярность ей пришлось бороться с Quake 2 и Half-Life, которых, она, кстати, положила на обе лопатки в графическом плане. Для своего времени движок Unreal рисовал потрясающую картинку, а особенно хороши были пейзажи с огромной дальностью прорисовки. Добавьте к этому неплохой сюжет, множество умных противников, кучу оружия и вы поймете, что пройти Unreal однозначно стоит и в 2023 году. Для игры имеется фанатские наборы текстур высокого разрешения, а вот полноценного ремастера пока нет.

Итоги

Готовя материал для этого блога, я нашел десятки забытых шутеров, в которые в свое время просиживал часами на стареньком Pentium III. В один блог их, конечно, не уместить и, если блог вам понравится, я сделаю еще парочку, не забыв ни один хит тех времен.

Если 20 лет назад для этих игр хватало одноядерного процессора и видеокарты с 64 МБ видеопамяти, то сейчас требования некоторых ремастеров, например, Quake 2 довольно высоки. В рекомендуемых для него требованиях значатся видеокарты GeForce GTX 1070 и Radeon RX Vega 56, а в минимальных — GeForce GTX 650 Ti и Radeon HD 7750. Поэтому, чтобы перепройти эти хиты в новом качестве, лучше позаботится о достаточно мощной видеокарте. Стартовой игровой моделью сегодня можно считать Radeon RX 6400 от AMD и GeForce GTX 1650 от Nvidia. Ну а более быстрые GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR6 уже заметно подорожали, но деваться некуда — таковы реалии цен на комплектующие в ситуации, когда доллар стоит почти 100 рублей.

Пишите в комментарии, а какие игры из этого списка вы прошли?

