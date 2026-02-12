Похоже, видеокарты MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z выпустят завтра, 13 февраля, сообщает VideoCardz со ссылкой на несколько тизеров компании в социальных сетях. Это флагманская видеокарта от MSI, созданная скорее как демонстрационный продукт, чем как модель для массового розничного рынка. В компании уже заявили, что RTX 5090 LIGHTNING Z будет выпущена строго ограниченным тиражом в 1300 экземпляров по всему миру — каждый пронумерован. В частности, для продажи на Тайване выделят только 100 экземпляров.
По предварительной информации, цена GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z в США приблизительно составит 5090 $. Но даже при наличии денег для приобретения этой видеокарты, сделать это будет не так-то просто. По всей видимости, в США право приобрести видеокарту будет разыгрываться среди всех желающих. Для участия потребуется зарегистрироваться в онлайн-магазине MSI, согласившись с рядом условий и требований, а затем ждать — победителей уведомят о возможности приобретения, после чего покупку нужно будет оформить не позже определённого срока.
MSI позиционирует GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, как решение «без компромиссов», это потенциальный конкурент ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090. LIGHTNING Z оснащается мощной подсистемой питания и парой разъёмов 12V-2x6, что позволяет увеличить лимит мощности до 800 и даже 1000 Вт. Более того, существует прошивка XOC для профессиональных оверклокеров, повышающая лимит мощности до 2500 Вт — такой режим гарантия уже не покрывает. Модель LIGHTNING Z оснащается системой жидкостного охлаждения с охлаждающим блоком, в который встроен 8-дюймовый дисплей.