molexandr
Цена MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z составляет 5090 $ и право на покупку необходимо выиграть
На весь мир выпущено 1300 экземпляров.

Похоже, видеокарты MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z выпустят завтра, 13 февраля, сообщает VideoCardz со ссылкой на несколько тизеров компании в социальных сетях. Это флагманская видеокарта от MSI, созданная скорее как демонстрационный продукт, чем как модель для массового розничного рынка. В компании уже заявили, что RTX 5090 LIGHTNING Z будет выпущена строго ограниченным тиражом в 1300 экземпляров по всему миру — каждый пронумерован. В частности, для продажи на Тайване выделят только 100 экземпляров.

Источник изображения: MSI

Может быть интересно

По предварительной информации, цена GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z в США приблизительно составит 5090 $. Но даже при наличии денег для приобретения этой видеокарты, сделать это будет не так-то просто. По всей видимости, в США право приобрести видеокарту будет разыгрываться среди всех желающих. Для участия потребуется зарегистрироваться в онлайн-магазине MSI, согласившись с рядом условий и требований, а затем ждать — победителей уведомят о возможности приобретения, после чего покупку нужно будет оформить не позже определённого срока.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

MSI позиционирует GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, как решение «без компромиссов», это потенциальный конкурент ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090. LIGHTNING Z оснащается мощной подсистемой питания и парой разъёмов 12V-2x6, что позволяет увеличить лимит мощности до 800 и даже 1000 Вт. Более того, существует прошивка XOC для профессиональных оверклокеров, повышающая лимит мощности до 2500 Вт — такой режим гарантия уже не покрывает. Модель LIGHTNING Z оснащается системой жидкостного охлаждения с охлаждающим блоком, в который встроен 8-дюймовый дисплей.

#видеокарты #msi #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
