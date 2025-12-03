Сайт Конференция
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15

Компания Ninkear выпустила устройство для тех, кто еще не определился, какой вариант для использования подходит именно ему, или же наоборот уверен, что ему важна универсальность. NinKear YBOOK 15 — это и ноутбук, и монитор для презентаций, и планшет с сенсорным экраном. Давайте разбираться, на что он способен.
Для начала отмечу, что даже в режиме планшета с сенсорным экраном это – полноценное 15-дюймовое устройство, работающее на Windows, что иногда в силу поддержки определённого софта просто необходимо. И если нам стало нужно достать мышь, достаточно просто перевернуть экран и пользоваться в привычном виде ноутбука. Ну а если нам нужно посмотреть фильм или провести презентацию, ноутбук можно поставить в формате фоторамки. Более того, встроенный гироскоп изменить ориентацию изображения на экране именно так, как вы повернете ноутбук. 


Как упакован и что в комплекте

Ноутбук (все же мне привычнее называть его ноутбуком) прилетает в обычной картонной коробке. Внутри еще коробки для устройства и всех частей комплектации. Видно, что техника бюджетная, тут нет вычурной упаковки.

Но при этом здесь присутствует довольно приличная комплектация: в коробке мы найдем документацию, блок питания, оптическую мышь и коврик для мыши из экокожи. Устройство будет заряжаться от комплектного блока питания с классическим круглым DC разъемом. Мощность зарядки составляет 45W (напряжение 15В при токе 3А).


Как выглядит

Выглядит ноутбук абсолютно привычно – когда используем его именно в амплуа ноутбука: классический 15-дюймовый экран, небольшие рамки и полноценная клавиатура. И под полноценной клавиатурой я все-таки подразумеваю наличие Num блока. Весь корпус — пластиковый.

Начнем с клавиатуры. Тут довольно крупные клавиши 16*16 мм, обладающие приятным тактильным откликом. Это мембранная, разумеется, клавиатура и ход её клавиш минимальный. При наборе текста дребезга кнопок, как это нередко бывает у бюджетных ноутбуков, нет, так что для работы с набором большого количества текста с этой стороны препятствий нет.

Слева, как полагается, длинный "Shift" и "CapsLock", а также присутствует традиционные клавиши "Windows" и "FN". Справа разместили полноценный чифровой блок, правда клавиши "HOME", "END", "PGUP" и "PGDN" "по-ноутбучному" наложены на цифры с нажатием функциональной кнопки.

Отдельно отмечу полноценные не урезанные кнопки стрелки, правда целиком и полностью объединенные в общий ряд клавиш без какого бы то ни было выделения. Но у нас и не игровой ноутбук, чтобы расстраиваться по этому поводу. По центру над клавиатурой размещены индикаторы питания, режима CAPS Lock и Num Lock.

Стоит остановить взгляд и на тачпаде — он огромен. Полная свобода по управлению устройством на Win без мыши тут присутствует. Я уж молчу (пока) о сенсорном экране. 

Верхня крышка из пластика, окрашенного под металл и для красоты оформленная в двух вариантах (ровный и шероховатый). Полагаю, шероховатость эта — только для красоты и практической ценности не несет. Из выделяющегося — лишь логотип компании в углу. 

Если посмотрим с переднего торца, заметим, что верхняя крышка имеет небольшую выемку, чтобы удобно было подцеплять крышку рукой и поднимать дисплей. Не знаю, откуда такой тренд, но тут открытие крышки одной рукой кончено работает, но не как в "яблоках". Да и не особо это важно на мой взгляд. 

Если присмотреться к дисплею, тут матовый экран с небольшими рамками слева и справа. Сверху рамка побольше, так как в неё встроены камера для видеозвонков, индикатор ведущейся съемки и отверстия микрофонов. Даже с этого ракурса видно, что петли у устройства немного непривычные — это выдает небольшая щель между дисплеем и клавиатурой. 

При взгляде на петли с обратной стороны видно, что они позволяют развернуть крышку на все 180 градусов. 

Обратный торец также полностью покрыт отверстиями для отведения горячего воздуха от процессора.

Боковые торцы — самые важные, тут размещены все интерфейсы. Справа найдем кнопку питания, два USB 2.0 порта, Гигабитный Ethernet и разъем под наушники 3.5мм. Слева разъем питания DC, Type-C для передачи данных (нет поддержки зарядки и передачи видео), HDMI и USB 3.2.

Переворачиваем ноутбук. Дно устройства прикрывает пластиковая крышка с перфорацией для охлаждения, резиновыми накладными ножками и наклейкой с параметрами модели. Справа и слева видны прорези динамиков.

Разъем Ethernet современный: раскрываемый специальной крышкой, какой модно устанавливать в ультрабуки — он банально занимает меньше места и, по моему мнению, гораздо удобнее.

Эксплуатация

Включаем ноутбук. После прохождения приветственных шагов настройки Windows, мы встречаемся с привычными обоями от Microsoft. Индикаторы над клавиатурой синего цвета. Индикатор питания красного/белого цвета справа. Подсветка клавиатуры хорошая, заметная даже при просмотре сбоку. Разумеется, гравировка локализована для использования в России.


Приступаем к тестированию. Ноутбук работает на Windows 11 Pro. На борту 512 ГБ постоянной памяти и 16 Гб оперативной памяти. "Сердцем" является AMD Ryzen 3 3250U.

Установлены все драйвера, устройства работают корректно. Обновления через Центр Обновлений Windows приходят без проблем. Покупателю не придётся тренироваться в поиске драйверов.

Здесь используется безымянный SSD накопитель объёмом 500 ГБ.

Приступим к проверке возможностей экрана: сенсорная панель диагональю 15 дюймов с разрешением 1920*1080 и с частотой 60 Гц. Сразу берем в руки AIDA64 и узнаем, что в качестве матрицы используется CSOT T9 от китайского бренда TCL с поддержкой "мультитача" на 10 касаний. Приятно, что не "ноунейм".

Сам экран вполне качественный, без засветок и затемнений. На него можно смотреть с любой стороны, с любого угла, при этом яркость и насыщенность цветов не ухудшаются. Но яркости хотелось бы побольше: для работы в офисе/доме её хватит, но вот на улице чувствует нехватка. Плюс в том, что экран матовый — это практически убирает блики.

Хоть у ноутбука и есть гигабитный Ethernet, уровень Wi-Fi соединения также очень важен. Как оказалось, соединение стабильное, нет никаких прерываний и биений уровня приема покрытия. Современный чип Realtek 8821CE обеспечивает скорость соединения по Wi-Fi около 270 Мб/с.

Всем известно, что такой уровень даст нам смотреть любой контент — вплоть до 4К онлайн. Понятно, что можно скачивать что угодно и наслаждаться скоростями.

Для теста работоспособности запустим воспроизведение видео с Rutube по Wi-Fi в качестве 1080р. По автономности устройство не удивило: видео на полной яркости и громкости по Wi-Fi можно просматривать примерно 3 часа — видимо сенсорный экран более охоч до батареи.

Приступим к тестированию производительности. Она тут не самая выдающаяся в силу довольно посредственного процессора. Он без проблем выполняет большинство офисных задач, серфинг, отчеты презентации, но не предназначен для игр или профессионального редактирования фото или видео. Бенчмарки Cinebench R23 и GeekBench лишь подтверждают это.

Уровень температуры процессора предсказуемый во всех тестах, включая 100% нагрузку на бенчмарке CPU-Z, разогревшую процессор до 94°С. В той же программе узнаем, что используется планка 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.

За производительность отвечает еще и SSD, а скорости тут не самые впечатляющие – всё же тут установлен SATA SSD, а не PCIe [примечание выпускающего редактора: судя по версии прошивки, если её не изменили специально для затруднения опознания — на безбуферном Silicon Motion SM2259XT2 и 112-слойной TLC BiCS5 SanDisk].

Этот ноутбук отлично выполняет офисную работу, но игры не для него, тот же Counter Strike 2 дает 30 FPS на разрешении 720 на минимальных настройках. Также в танках на 1080 и низких настройках можно рассчитывать на 30-40 FPS.

Вывод 

Аппарат не самый производительный, но вполне подходящий для удаленной работы, офисных задач и учебы. Его прелесть — это полная свобода трансформации из ноутбука в планшет или фоторамку.

Хорошие материалы и известная китайская матрица. Также радует классная клавиатура с подсветкой, большой тачпад и сенсорный экран. Из минусов отмечу малую яркость дисплея и слабую автономность. 



