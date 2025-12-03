Для начала отмечу, что даже в режиме планшета с сенсорным экраном это – полноценное 15-дюймовое устройство, работающее на Windows, что иногда в силу поддержки определённого софта просто необходимо. И если нам стало нужно достать мышь, достаточно просто перевернуть экран и пользоваться в привычном виде ноутбука. Ну а если нам нужно посмотреть фильм или провести презентацию, ноутбук можно поставить в формате фоторамки. Более того, встроенный гироскоп изменить ориентацию изображения на экране именно так, как вы повернете ноутбук.





Как упакован и что в комплекте

реклама





Ноутбук (все же мне привычнее называть его ноутбуком) прилетает в обычной картонной коробке. Внутри еще коробки для устройства и всех частей комплектации. Видно, что техника бюджетная, тут нет вычурной упаковки.

Но при этом здесь присутствует довольно приличная комплектация: в коробке мы найдем документацию, блок питания, оптическую мышь и коврик для мыши из экокожи. Устройство будет заряжаться от комплектного блока питания с классическим круглым DC разъемом. Мощность зарядки составляет 45W (напряжение 15В при токе 3А).





Как выглядит

реклама





Выглядит ноутбук абсолютно привычно – когда используем его именно в амплуа ноутбука: классический 15-дюймовый экран, небольшие рамки и полноценная клавиатура. И под полноценной клавиатурой я все-таки подразумеваю наличие Num блока. Весь корпус — пластиковый.

Начнем с клавиатуры. Тут довольно крупные клавиши 16*16 мм, обладающие приятным тактильным откликом. Это мембранная, разумеется, клавиатура и ход её клавиш минимальный. При наборе текста дребезга кнопок, как это нередко бывает у бюджетных ноутбуков, нет, так что для работы с набором большого количества текста с этой стороны препятствий нет.

реклама





Слева, как полагается, длинный "Shift" и "CapsLock", а также присутствует традиционные клавиши "Windows" и "FN". Справа разместили полноценный чифровой блок, правда клавиши "HOME", "END", "PGUP" и "PGDN" "по-ноутбучному" наложены на цифры с нажатием функциональной кнопки.

Отдельно отмечу полноценные не урезанные кнопки стрелки, правда целиком и полностью объединенные в общий ряд клавиш без какого бы то ни было выделения. Но у нас и не игровой ноутбук, чтобы расстраиваться по этому поводу. По центру над клавиатурой размещены индикаторы питания, режима CAPS Lock и Num Lock.

Стоит остановить взгляд и на тачпаде — он огромен. Полная свобода по управлению устройством на Win без мыши тут присутствует. Я уж молчу (пока) о сенсорном экране.

реклама





Верхня крышка из пластика, окрашенного под металл и для красоты оформленная в двух вариантах (ровный и шероховатый). Полагаю, шероховатость эта — только для красоты и практической ценности не несет. Из выделяющегося — лишь логотип компании в углу.



Если посмотрим с переднего торца, заметим, что верхняя крышка имеет небольшую выемку, чтобы удобно было подцеплять крышку рукой и поднимать дисплей. Не знаю, откуда такой тренд, но тут открытие крышки одной рукой кончено работает, но не как в "яблоках". Да и не особо это важно на мой взгляд.

Если присмотреться к дисплею, тут матовый экран с небольшими рамками слева и справа. Сверху рамка побольше, так как в неё встроены камера для видеозвонков, индикатор ведущейся съемки и отверстия микрофонов. Даже с этого ракурса видно, что петли у устройства немного непривычные — это выдает небольшая щель между дисплеем и клавиатурой.

При взгляде на петли с обратной стороны видно, что они позволяют развернуть крышку на все 180 градусов.

Обратный торец также полностью покрыт отверстиями для отведения горячего воздуха от процессора.

Боковые торцы — самые важные, тут размещены все интерфейсы. Справа найдем кнопку питания, два USB 2.0 порта, Гигабитный Ethernet и разъем под наушники 3.5мм. Слева разъем питания DC, Type-C для передачи данных (нет поддержки зарядки и передачи видео), HDMI и USB 3.2.

Переворачиваем ноутбук. Дно устройства прикрывает пластиковая крышка с перфорацией для охлаждения, резиновыми накладными ножками и наклейкой с параметрами модели. Справа и слева видны прорези динамиков.

Разъем Ethernet современный: раскрываемый специальной крышкой, какой модно устанавливать в ультрабуки — он банально занимает меньше места и, по моему мнению, гораздо удобнее.

Эксплуатация

Включаем ноутбук. После прохождения приветственных шагов настройки Windows, мы встречаемся с привычными обоями от Microsoft. Индикаторы над клавиатурой синего цвета. Индикатор питания красного/белого цвета справа. Подсветка клавиатуры хорошая, заметная даже при просмотре сбоку. Разумеется, гравировка локализована для использования в России.





Приступаем к тестированию. Ноутбук работает на Windows 11 Pro. На борту 512 ГБ постоянной памяти и 16 Гб оперативной памяти. "Сердцем" является AMD Ryzen 3 3250U.

Установлены все драйвера, устройства работают корректно. Обновления через Центр Обновлений Windows приходят без проблем. Покупателю не придётся тренироваться в поиске драйверов.

Здесь используется безымянный SSD накопитель объёмом 500 ГБ.

Приступим к проверке возможностей экрана: сенсорная панель диагональю 15 дюймов с разрешением 1920*1080 и с частотой 60 Гц. Сразу берем в руки AIDA64 и узнаем, что в качестве матрицы используется CSOT T9 от китайского бренда TCL с поддержкой "мультитача" на 10 касаний. Приятно, что не "ноунейм".

Сам экран вполне качественный, без засветок и затемнений. На него можно смотреть с любой стороны, с любого угла, при этом яркость и насыщенность цветов не ухудшаются. Но яркости хотелось бы побольше: для работы в офисе/доме её хватит, но вот на улице чувствует нехватка. Плюс в том, что экран матовый — это практически убирает блики.

Хоть у ноутбука и есть гигабитный Ethernet, уровень Wi-Fi соединения также очень важен. Как оказалось, соединение стабильное, нет никаких прерываний и биений уровня приема покрытия. Современный чип Realtek 8821CE обеспечивает скорость соединения по Wi-Fi около 270 Мб/с.

Всем известно, что такой уровень даст нам смотреть любой контент — вплоть до 4К онлайн. Понятно, что можно скачивать что угодно и наслаждаться скоростями.

Для теста работоспособности запустим воспроизведение видео с Rutube по Wi-Fi в качестве 1080р. По автономности устройство не удивило: видео на полной яркости и громкости по Wi-Fi можно просматривать примерно 3 часа — видимо сенсорный экран более охоч до батареи.

Приступим к тестированию производительности. Она тут не самая выдающаяся в силу довольно посредственного процессора. Он без проблем выполняет большинство офисных задач, серфинг, отчеты презентации, но не предназначен для игр или профессионального редактирования фото или видео. Бенчмарки Cinebench R23 и GeekBench лишь подтверждают это.

Уровень температуры процессора предсказуемый во всех тестах, включая 100% нагрузку на бенчмарке CPU-Z, разогревшую процессор до 94°С. В той же программе узнаем, что используется планка 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.







За производительность отвечает еще и SSD, а скорости тут не самые впечатляющие – всё же тут установлен SATA SSD, а не PCIe [примечание выпускающего редактора: судя по версии прошивки, если её не изменили специально для затруднения опознания — на безбуферном Silicon Motion SM2259XT2 и 112-слойной TLC BiCS5 SanDisk].

Этот ноутбук отлично выполняет офисную работу, но игры не для него, тот же Counter Strike 2 дает 30 FPS на разрешении 720 на минимальных настройках. Также в танках на 1080 и низких настройках можно рассчитывать на 30-40 FPS.

Вывод

Аппарат не самый производительный, но вполне подходящий для удаленной работы, офисных задач и учебы. Его прелесть — это полная свобода трансформации из ноутбука в планшет или фоторамку.

Хорошие материалы и известная китайская матрица. Также радует классная клавиатура с подсветкой, большой тачпад и сенсорный экран. Из минусов отмечу малую яркость дисплея и слабую автономность.







