Global_Chronicles
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
Депутат Боярский в интервью «Комсомольской правде» заявил, что WhatsApp* и Telegram «из вредности» отключать не будут. Объяснил продвижение мессенджера МАХ борьбой с мошенничеством и рассказал о политике в отношении VPN.

Глава профильного думского комитета Сергей Боярский в интервью «Комсомольской правде» объяснил логику государства в борьбе за «цифровой суверенитет». По его словам, цель не в том, чтобы «украсть свободный интернет», а в том, чтобы создать безопасную цифровую среду и противостоять мошенничеству, которое процветает в незащищенных иностранных сервисах.

 

Боярский считает, что Россия вместе с Китаем и США вошла в клуб цифровых суверенных держав после появления отечественного мессенджера МАХ. Он назвал его разработку «подвигом» и признал, что сервису, которому всего полгода, еще предстоит догнать мировых гигантов. Но функционал уже позволяет общаться, звонить, а в будущем — даже использовать его как цифровой паспорт при посадке в самолет.

Почему же тогда не блокируют Telegram и WhatsApp* полностью? Чиновник поясняет: «из вредности» этого делать не будут. Но эти сервисы, как «гости в доме», должны работать по российским законам — открыть офис и сотрудничать в борьбе с мошенниками. На что они, по его словам, не идут. Поэтому и было принято решение «деградировать» голосовые вызовы в WhatsApp*.

Telegram, по мнению Боярского, — это уже большая соцсеть, где работают многие СМИ. Полный запрет был бы нецелесообразен. Вместо этого государство рассчитывает на естественную миграцию пользователей в МАХ, где уже появилось большое количество каналов.

Основной мотив всей этой политики — безопасность. Боярский настаивает, что нацмессенджер интегрирован в «контур безопасности», что уже помогло предотвратить сотни тысяч случаев мошенничества. С WhatsApp* и Telegram, утверждает он, такая работа невозможна, они находятся «вне зоны влияния».

При этом депутат признает, что «заставлять» переходить на МАХ не нужно — это вызывает сопротивление. Он сравнил противников отечественных сервисов с антиваксерами и провел параллель с другими изменениями норм: «Год назад иметь два американских мессенджера, в которых разгул запрещенки и мошенничество, считалось нормой. Мы говорим: Так больше не будет!».

На вопрос о «цифровом концлагере» Боярский ответил резко: «Конечно, миф». Концентрация данных в МАХ, по его словам, не опасна, так как это лишь «большая труба», маршрутизатор для доступа к защищенной информации, а не единое хранилище. Он задал встречный вопрос скептикам: многие ли из них установили двухфакторную аутентификацию в почте или Telegram? «С этого надо начинать», — заключил он.

Касательно VPN чиновник заявил, что их полный запрет технически сложен. Поэтому стратегия иная — запрет рекламы таких сервисов. Идея в том, чтобы человек мог включить VPN для разового доступа к чему-либо, но не жил с ним постоянно, сводя на нет все защитные меры государства.

В конце беседы Боярский озвучил ряд жестких предложений по безопасности. Он выступил за создание единой базы идентификационных номеров всех смартфонов в стране, чтобы украденный аппарат невозможно было включить. Также он предложил привязать SIM-карту к конкретному устройству и даже временно отключить международные звонки на стационарные телефоны, поскольку, по его убеждению, пенсионерам из-за границы звонят только мошенники. Ранее, по его словам, он уже предлагал «совсем грохнуть» выдачу онлайн-кредитов, но коллеги сочли это слишком жесткой мерой.

* WhatsApp – принадлежит запрещенной, экстремистской и террористической корпорации Meta**

** Meta — признана экстремистской и запрещена на территории РФ

#интернет #telegram #whatsapp #мошенничество #vpn #цифровой суверенитет #комсомольская правда #мах #сергей боярский
Источник: kp.ru
