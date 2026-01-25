Сравнивались версии Windows 11 25H2 и Windows 10 22H2.

Некоторые пользователи не спешат обновляться до новейшей Windows 11, предпочитая оставаться на Windows 10, поэтому эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed решил проверить, целесообразно ли это, протестировав обе версии на предмет производительности в играх.

Источник фото: Game Revolution

Суммарные показатели на основании тестов в 14 играх демонстрируют, что Windows 11 25H2 на игровом ПК с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5090 обеспечивает более высокие значения средней частоты кадров /1% low, в разрешении 1080p обгоняя Windows 10 22H2 на 4%/4%, в 1440p имея преимущество в 5%/7%, а в 4K превосходя более старую версию на 5%/5%.

При этом в некоторых играх, в частности в ARC Raiders, Borderlands 4 и Horizon Zero Dawn Remastered, преимущество Windows 11 25H2 над Windows 10 22H2 на указанной игровой сборке было больше, тогда как в ряде игр, в том числе Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Counter-Strike 2 и Assetto Corsa Competizione, разницы практически не было.

Единственным исключением стала The Last of Us Part II Remastered, в которой ПК с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5090 в Windows 11 при разрешении 1080p обеспечил на 5%/11% меньше fps на фоне показателей в Windows 10, тогда как в 1440p и 4K всё-таки взял верх, обогнав более старую версию на 6%/3% и 24%/37%.

Отмечается, что использование других компонентов для игровой системы может изменить картину в некоторых в играх — например, ПК с Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT под управлением Windows 11 в Marvel's Spider-Man 2 обеспечил практически равные с Windows 10 результаты, тогда как замена видеокарты на GeForce RTX 5090 позволила Windows 11 вырваться вперёд.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В целом, выбор в пользу Windows 10 или Windows 11 будет зависеть от конкретной игры, хотя общее преимущество на стороне более новой версии ОС.

