Оборудование совместимо с множеством моделей шин с посадочным диаметром от 13 до 22 дюймов.

Российская компания по производству шин «Давыдово» сообщила о разработке и выпуске на рынок первого отечественного станка по ошиповке шин, который получил название Studmatic. Данный проект был реализован на предприятии в Подмосковье, которое ранее являлось бывшим шинным заводом Michelin. При этом российский разработчик утверждает, что на завод поставили такое российское оборудование, которое способно обеспечить высокое качество ошиповки на уровне мировых брендов.

Может быть интересно

Один такой полностью российский станок способен устанавливать в шину до 110 шипов в минуту. Но его авторы тут же уточняют, что всё зависит исключительно от типа заготовки, а также множества других параметров. При общении с прессой разработчики оборудования также много говорили о важности импортозамещения, снижения эксплуатационных издержек и оптимизации инвестиций за счёт внедрения их новинки. Наконец, сам факт установки на любое профильное предприятие полностью российского станка также гарантирует, что с доступом к запчастям проблем точно не будет. Равно как и с обновлением необходимого программного обеспечения.

Ещё представители компании «Давыдово» рассказали, что их станок совместим с множеством моделей шин с посадочным диаметром от 13 до 22 дюймов. В настоящий момент он способен осуществлять ошиповку огромного количества моделей для грузовых и легковых авто. На 2026 у производителя также в планах запуск особой линии по изготовлению резиновой крошки — она делается из отработанных покрышек. Разумеется, «Давыдово» в данном направлении полагается не только на личные денежные средства, но и на инвестиции от московского Фонда развития промышленности.