Она опередила консоль первого поколения Nintendo Switch и популярную PlayStation 4

Аналитик Мэт Пискателла из компании Circana поделился статистической информацией о том, что к концу минувшего года на территории США было реализовано 4,4 млн экземпляров портативной игровой консоли Switch 2 от компании Nintendo. По темпам продаж этот результат стал рекордным. Консоль продавалась на протяжении 7 месяцев и продемонстрировала устойчивый спрос после десятилетнего ожидания с момента выпуска первого поколения Switch.

Количество активных устройств Switch 2 в настоящее время вдвое превышает показатели первой Switch на том же отрезке жизненного цикла. PlayStation 4 она опережает примерно на 35%. Лидерство по продажам среди игровых устройств продолжает удерживать Game Boy Advance, но показатели Switch 2 показывают высочайшую степень вовлечённости опытных игроков и новых покупателей. Совместимость с консолью первого поколения и улучшенные аппаратные характеристики помогли удерживать спрос на высоком уровне на протяжении двух кварталов.