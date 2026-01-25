Президент США называет его «дезориентатором»

В начале января президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) впервые заявил о применении американскими военными в Венесуэле «секретного оружия», которое якобы вывело из строя военное оборудование страны. Политик отказался делиться подробностями, а спустя несколько недель в интервью The New York Post более подробно рассказал об этой разработке.





Президент США называет применённое в Венесуэле оружие Discombobulator («Дезориентатор»). По его словам, во время интервенции в Венесуэлу это оружие сделало военное оборудование страны неработоспособным, из-за чего Каракас не смог противостоять американскому десанту и авиации.

Комментарий Трампа прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать информацию о приобретённом США в 2024 году импульсном оружии из российских компонентов, которое якобы связано с так называемым «гаванским синдромом». При этом Дональд Трамп отказался делиться подробностями из-за запрета, добавив, что ему очень хотелось бы это сделать.

The New York Post в своих прошлых материалах уже рассказывало, что очевидцы интервенции США в Венесуэлу описывают произошедшее как «мощную звуковую волну», негативно влияющую на здоровье человека. Она также якобы вывела из строя радиолокационное оборудование.