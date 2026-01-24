Пользователь отмечает, что это уже не первый случай.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти участились случаи с подменой комплектующих в процессе доставки, в частности видеокарт — ранее схемой обмана поделился один из российских сборщиков ПК, а сейчас свою историю на платформе Reddit обнародовал пострадавший покупатель.

По словам пользователя Dazzling_Course8755, он приобрёл GeForce RTX 5090 производства MSI в магазине Amazon за 3000 долларов США, но после распаковки товара обнаружил, что внутри коробки находится несколько камней, завёрнутых в полотенце.

Пострадавший покупатель отмечает, что это уже четвёртый проблемный случай с RTX 5090, приобретённой через Amazon, удивляясь халатности сотрудников площадки, которые не проверяют пломбы и товар.

К счастью, пользователь не забыл записать процесс распаковки на видео, чтобы иметь доказательства подмены, что обычно советуется в подобных случаях.