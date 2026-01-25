Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
При этом ему пришлось чуть поработать над системой охлаждения.

В магазинах, торгующих товарами, бывшими в употреблении, иногда можно найти комплектующие по очень заманчивым ценам — именно так случилось и с участником платформы Reddit, пишет издание Tom's Hardware.

Может быть интересно

Как сообщает пользователь 12kdaysinthefire, несколько дней назад он обнаружил в местном магазине подержанных товаров видеокарту Radeon RX 5700 XT производства ASRock, предлагаемую всего за 5 долларов США, и поспешил её приобрести.

После осмотра видеоадаптера обнаружилось, что его система охлаждения была чуть модифицирована прежним владельцем, поэтому новому обладателю пришлось немного поработать над видеокартой, в том числе заменить термопрокладки, а также нанести свежую термопасту.

Источник фото: 12kdaysinthefire/Reddit

Видеокарта Radeon RX 5700 XT, оснащённая 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 2560 потоковыми процессорами, дебютировала в 2019 году по цене от 399 долларов США и конкурировала с GeForce RTX 2060 Super.

Отмечается, что подобные предложения в магазинах подержанных товаров появляются в связи с тем, что у их работников не всегда хватает времени или опыта для оценки некоторых товаров, в частности компьютерных комплектующих. При этом стоит учитывать, что иногда устройства могут иметь некоторые дефекты или проблемы в процессе работы.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#radeon rx 5700 xt
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Франция заказывает дальнобойные ударные БПЛА с реактивным двигателем
+
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
+
AMD будет продавать разогнанные Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390 под новыми названиями
+
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Сборщик ПК вместо купленной RTX 5080 обнаружил в коробке пустую систему охлаждения для RTX 4090
1
Мексика приобрела военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules
1
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
4
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
8
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
3
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
2

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
01:08
Они имели ввиду бальбулятор наверное)
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Лев корл
00:55
Ого какую "окопу" можно выкопать прямо в полный рост ходов прорыть! Раздолье для пацанов школьников Мы такие ходы рыли в детстве, на десятки метров. Так и называли "окопа", не "окоп", жить было можно)...
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
Китя.
00:51
Зашибись сменю 14700КF 8 ядерник. Потом на 12 ядерник Bartlett Lake-S ХОРОШО.
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
Китя.
00:33
Главное чтобы не горели как 9800X3D.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
VRoman
23:09
Потому что 400я линейка - это та же самая 300я. Просто TSMC подтянула качество кристаллов и теперь стало можно выжать ещё 100 МГц из кремния. А сама архитектура осталась без изменений. Но вообще да, А...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
VRoman
23:03
Без процессора AI MAX 388 с 64 ГБ как-то не интересно. Ни рыба ни мясо.
ZOTAC выпускает серию мини-ПК ZBOX MAGNUS c процессорами Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo
Алисия Степс
23:00
" Чиновник поясняет: «из вредности» " - из разряда, - а я НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ. Не даром депутатов запретили фоткать, отупели в край что бздец. И о каких таких мошенниках иностранных говорит эта г...
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
sNQ
22:12
задержки в развитии
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Зю
21:45
Да вроде пару недель назад ракета с десятками штук улетела. А так тестовые единицы ещё с 2023 заводили на орбиту: В 2023 и 2024 годах были запущены первые шесть спутников «Рассвет-1» и «Рассвет-2»
Запуск первых российских спутников для высокоскоростного интернета отложен на 2026 год
lion77815
20:45
Зевоны опять вне конкуренции. Да.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter