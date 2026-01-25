При этом ему пришлось чуть поработать над системой охлаждения.

В магазинах, торгующих товарами, бывшими в употреблении, иногда можно найти комплектующие по очень заманчивым ценам — именно так случилось и с участником платформы Reddit, пишет издание Tom's Hardware.

Как сообщает пользователь 12kdaysinthefire, несколько дней назад он обнаружил в местном магазине подержанных товаров видеокарту Radeon RX 5700 XT производства ASRock, предлагаемую всего за 5 долларов США, и поспешил её приобрести.

После осмотра видеоадаптера обнаружилось, что его система охлаждения была чуть модифицирована прежним владельцем, поэтому новому обладателю пришлось немного поработать над видеокартой, в том числе заменить термопрокладки, а также нанести свежую термопасту.

Источник фото: 12kdaysinthefire/Reddit

Видеокарта Radeon RX 5700 XT, оснащённая 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 2560 потоковыми процессорами, дебютировала в 2019 году по цене от 399 долларов США и конкурировала с GeForce RTX 2060 Super.

Отмечается, что подобные предложения в магазинах подержанных товаров появляются в связи с тем, что у их работников не всегда хватает времени или опыта для оценки некоторых товаров, в частности компьютерных комплектующих. При этом стоит учитывать, что иногда устройства могут иметь некоторые дефекты или проблемы в процессе работы.

