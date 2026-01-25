Пострадавшие пользователи отмечают, что уже имели проблемы с производителем.

Случаи расплавления 16-контактного разъёма питания топовых видеокарт GeForce RTX 50 и Radeon RX 9070 XT постоянно появляются в сети Интернет — две новые истории были опубликованы на площадке Reddit, причём обе касаются RX 9070 XT производства Sapphire.

Первый случай произошёл с пользователем WozzerBoi, который приобрёл Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ несколько месяцев назад и сначала столкнулся с высокой температурой памяти, а сейчас обнаружил, что комплектный адаптер 12V-2×6, поставляемый Sapphire, расплавился, хотя разъём на видеокарте выглядит неповреждённым.

Источник фото: WozzerBoi/Reddit

Пострадавший владелец Radeon RX 9070 XT Nitro+ беспокоится, сможет ли он вернуть видеоадаптер по гарантии, отмечая, что ранее имел с этим проблемы у данного производителя.

Ещё одной историей поделился пользователь ProfessionalHost3913, который владеет аналогичной моделью от Sapphire — Radeon RX 9070 XT Nitro+. По его словам, несколько месяцев видеокарта работала без сбоев, но несколько недель назад 16-контактный разъём внезапно расплавился и сгорел без каких-либо предпосылок.

Он отправил её по гарантии и получил подменную видеокарту, которая выглядела потёртой, но функционировала исправно. Впрочем, счастье длилось недолго, так как спустя некоторое время производительность видеоадаптера резко упала, к чему попутно добавился писк дросселей. Пользователь отмечает, что в связи с этим доверие к Sapphire упало, поэтому он подумывает сменить производителя.

Источник фото: ProfessionalHost3913/Reddit

Ранее в сети публиковались случаи расплавления 16-контактных разъёмов питания от владельцев RX 9070 XT, выпущенных рядом других производителей, поэтому Sapphire далеко не единственная компания, на которую жалуются пользователи.

