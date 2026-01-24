Компания сослалась на системную ошибку.

Кризис, разразившийся на рынке памяти, застал врасплох не только покупателей, но и производителей, часть из которых действуют не слишком честно по отношению к своим клиентам — в частности, в начале января Corsair отменила заказы на модули оперативной памяти DDR5 по приемлемым ценам, сославшись на ошибку, а сейчас аналогичным образом поступает ZOTAC.

Источник фото: ZOTAC

Как пишет издание VideoCardz, клиенты ZOTAC делятся своим негативным опытом сотрудничества с компанией на площадке Reddit — по их словам, официальный магазин производителя отменил сделанные ранее заказы на модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080, заявив, что произошла системная ошибка, а затем повысил цены на несколько сотен долларов США.

Пострадавшие покупатели отмечают, что в процессе заказа цены на GeForce RTX 5090 составляли 2300, 2400 и 2450 долларов, но после отмены повысились до 2800, 2900 и 3000 долларов соответственно, тогда как RTX 5080 подорожала с 1000 до 1250 долларов.

Источник фото: VideoCardz/ZOTAC

В правилах ZOTAC указано, что компания может отменить заказ в течение одного дня, а также корректировать описание и цены товаров, не неся ответственность за ошибки, но вряд ли такие действия производителя повышают уважение среди клиентов.