Единственное обслуживание во время рейса, которое мог позволить себе самолёт, это то, которое мог сделать экипаж из двух пилотов

Учебно-тренировочный самолёт L-39 Skyfox, произведённый в Чехии, преодолел более 23 тысяч километров за более чем шесть недель, без полного технического обслуживания специалистами. Об этом сообщает председатель совета директоров Aero Vodochody (компания-производитель) Виктор Сотона, чьи слова приводят чешские СМИ.

Может быть интересно

За это время чешский самолёт облетел более 30 стран, сделал 20 промежуточных посадок и посетил международную выставку Dubai Airshow 2025. При этом единственное обслуживание, которое мог себе позволить самолёт, это то, которое мог сделать экипаж из двух пилотов: проверка после посадки, заправка и предполётная подготовка. Сотона подчеркнул, что обычно во время таких длительных полётов в состав экипажа самолёта входят технические специалисты, но в данном случае L-39 Skyfox обошёлся без них и продемонстрировал высокий уровень надёжности. Маршрут L-39 Skyfox, облетевшего АфрикуВиктор Сотона акцентирует внимание на том, что Чехии удалось представить свою разработку в ряде стран, проявивших интерес к чешскому самолёту. Так, например, военно-воздушные силы Уганды высоко оценили лётные характеристики и надёжность самолёта. По мнению представителя Aero Vodochody, поездка открыла пути для дальнейшего сотрудничества в других странах.