Global_Chronicles
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
Издание Carscoops сообщает о деталях обновления для Audi A5 и Q5 2026 модельного года.

Как отмечает Carscoops, в ходе планового обновления моделей A5 и Q5 компания Audi решила скорректировать один из самых обсуждаемых элементов салона. Речь идет о рулевом колесе с полностью сенсорным управлением, которое часто критиковали за неудобство.

 

Может быть интересно

Новое четырехспицевое рулевое колесо внешне сохранило стилистику, но получило две важные детали: два физических колесика прокрутки. Они встроены прямо в сенсорные панели. Основной массив кнопок остался сенсорным, с тактильной отдачей, но эти колесики призваны вернуть хоть какое-то привычное тактильное ощущение для регулировки громкости и других параметров. Не радикальная революция, но явный шаг навстречу водителям.

Помимо этого, в салоне обновили программную часть. Виртуальная приборная панель Audi Digital Stage получила более простой и графичный интерфейс — списки стали короче, а картинка чётче. Система теперь лучше интегрируется со смартфоном, дублируя его контент прямо на основную панель. Пассажирский дисплей тоже модернизировали, добавив, например, возможность подключения персональной Bluetooth-гарнитуры для просмотра видео.

Среди других нововведений — штатный видеорегистратор, встроенный у зеркала заднего вида. Управлять им и смотреть записи можно прямо с основного экрана. Система помощи при парковке Park Assist Pro научилась запоминать до пяти сложных манёвров длиной до 200 метров и выполнять их автоматически на частной территории.

Для любителей драйва в топовой версии S5 появился режим Dynamic Plus. Он позволяет контролировать избыточную поворачиваемость, то есть входить в управляемый занос, за счет тонкой настройки полного привода и системы стабилизации.

#audi #интерьер #2026 #carscoops #рулевое колесо #audi a5 #audi q5 #тактильные кнопки #фейслифт
Источник: carscoops.com
