4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS

В поисках смарт телевизора для просмотра абсолютно любого контента и игр на некстген приставке наткнулся на телевизор от компании Harper. Тут сложились все нужные требования: большая диагональ, разрешение 4К с частотой 60Гц и 1080 с частотой 120 Гц, полная свобода для установки абсолютно любых приложений и разумеется все современные функции, без которых уже сложно представить Smart TV.
Для себя я уже давно решил, что выбирать Смарт ТВ нужно не с абы какой операционной системой, а на Google TV, так как, во-первых, это позволяет интегрировать телевизор в системы умного дома от Гуглов, а во-вторых, позволяет устанавливать абсолютно неограниченное количество приложений, даже которые не доступны в популярных маркетах, и, в-третьих, поддерживает системы объёмного звука от Dolby и "переваривает" абсолютно любой контент онлайн в максимальном качестве и без проводов, регистрации и смс.

Упаковка и комплектация

Упаковки практически всех телевизоров — это большие и невзрачные коробки, а уж в доступном диапазоне и тем более. Тут главное, чтобы внутри была полная защита экрана. В основной массе — это массивные вставки из пенопласта и мегапакет. Тут, собственно, также. На коробке указан бренд, модель и информация о сборке. 

В комплекте идет ровно то, что нужно, а именно: телевизор, ножки для установки на тумбу, пульт ДУ, руководство на русском языке. 

Пуль кстати не простой, а с управлением через Bluetooth, что дает и голосовое управление, и одну очень полезную функцию, о чем расскажу ниже. Тут есть 3 временно бесполезные кнопки, ведущие на временно, надеюсь, неработающие у нас сервисы. В остальном — проверенный временем пульт с корректной эргономикой, которым пользоваться можно, что называется "вслепую". Кнопка ОК — по центру D-Pad'a прорезинена. Кнопка голосового поиска чуть выпуклая. 

Ножки у телевизора пластиковые, вкручиваются комплектными винтами снизу. Позволяют телевизору довольно плотно стоять на тумбе, не шатаясь и без риска упасть. По столу также не скользит – благодаря резиновым накладкам снизу. 

Внешний вид и интерфейсы

С лицевой стороны телевизор довольно сложно отличить от большинства современных телевизоров. Тут узкие рамки, большой полу глянцевый экран и логотип компании на нижней пластиковой грани. Корпус выполнен из черного пластика. Логотип выделен декоративной гравировкой. В основной массе, так выглядят абсолютно все телевизоры на текущий момент. 

Спереди мы видим только узкие пластиковые рамки и логотип компании, собственно, это все. Рассмотрим телевизор сзади. Это металлический корпус, сужающийся к границам, имеющий ребра жесткости в виде геометрических узоров, и также предсказуемые пластиковые утолщения в нижней части, куда устанавливается основная плата устройства и два 10-ваттных динамика.

Основная плата умещается в пластиковый корпус чуть шире классического крепления Vesa 20x20. Резьбовые отверстия для болтов подвешивания на стену усиленные. Тут же виднеется отсек для установки PCM-CI карт и наклейка с параметрами модели.

Справа выходит разъем для подключения сетевого кабеля (разумеется, есть в комплекте). Динамики расположены в корпусах справа и слева от основной платы. 

Диафрагмы динамиков направлены вниз, они слегка проглядывают сквозь пластиковые решетки. С двух торцов расположены решетки, прикрывающие пассивные фазоинверторы, которые созданы для создания более объемного басового звучания. По центру нижней грани между ножками мы найдем небольшое углубление, в котором находится кнопка питания и откуда выходит отражатель света индикатора питания и фотоприемник сигналов пульта. 


Слева расположена основная сторона интерфейсов. Тут есть все, что может понадобиться в дальнейшей эксплуатации, по порядку слева направо:

  1. Ethernet разъем для проводного сетевого соединения;
  2. Оптический разъем SPDIF для подключения внешних аудио систем;
  3.  3‑х HDMI разъема, на которых не подписано, кто из них умеет работать с передачей звука eARC; 
  4. 2-х USB порта для подключения внешних накопителей;
  5. Антенные входы и выходы (классика телевизионных современных тюнеров);
  6. AV вход для подключения внешних источников сигналов;
  7. Разъем 3.5 мм для наушников.

Как видим, разъемов предостаточно для повседневного использования.

Первый запуск и настройка. 

Включаем телевизор. Первый запуск сразу дает нам понять, что управление будет в системе Google. Сразу переходим по QR-коду, подтверждаем ваш аккаунт и попадаем на всем привычный плиточный интерфейс Google TV.

Стоит отметить, что нужно будет пройти пару базовых шагов, которые будут важны для дальнейшей эксплуатации, включая управление в системе умного дома и управление голосовым помощником. Также стоит упомянуть, что на телефоне всегда будет приложение для управления вашим телевизором, даже если вы потеряли пульт, о чем расскажу более подробно.

Обычно беда всех телевизоров — это постоянный поиск пульта дистанционного управления, у которого есть противная привычка прятаться во всех подушках дивана и прочих тумбах и ящиках. Спасибо компании Harpep, они решили проблему потерянного пульта раз и навсегда. Просто подходим к телевизору, нажимаем кнопку питания и выбираем функцию поиска пульта. Пульт начинает истошно пищать и мы его найдем где угодно в квартире. Индикатор питания подсвечивается красным цветом.

Базовые функции именно телевизора шикарны. Люблю систему Google TV за понятный и простой в эксплуатации интерфейс. Сначала нас ждут предустановленные программы и ярлыки новинок этих сервисов. Разумеется, есть огромное количество доступных для скачивания приложений из Google Play Store. А полосу ваших установленных приложений можно размещать так, как вам удобно, даже среди приложений, которые скачаны не через маркет. 

Отдельная тема удобства использования именно этой ОС — это свобода установки абсолютно любого ПО. Мало того, что есть огромное количество Google-сертифицированных приложений из маркета, так еще мы имеем полную свободу установку любых других приложений их файла APK. Можно вставить флешку и обратиться к ней, а можно просто залить все нужные программы себе в облако (к примеру Гугл диск), и установить их оттуда. Я не рекомендую и не рекламирую какие-то конкретные приложения, все дальнейшие примеры показаны только для раскрытия функциональности модели. 


Эксплуатация

Разумеется, можно наслаждаться контентом в самом современном качестве. Уточню сразу, я уже давненько не протягиваю провода для сетевого соединения к телевизору, так как уже практически любой контент можно смотреть через беспроводное соединение. Wi-Fi модуль поддерживает 5 ГГц диапазон, и скорости достигают 150 Мбит/сек. Встроенное приложение YouTube позволяет смотреть самый популярный видео сервис в качестве 2160p60. Разумеется все современные онлайн-сервисы также дают картинку в 4К разрешении.


Если нам мало контента в бесчисленном количестве сервисов есть возможность (автор, конечно, это порицает) смотреть контент в абсолютно любом качестве из так называемых "бесплатных" кинотеатров. К примеру ниже, 4К BD-rip на 30 ГБ с разрешением 3840*2160*24 воспроизводится просто отлично. Разумеется, все зависит от количества раздающих и вашей скорости интернета. 

Современные плееры позволяют насладиться всеми возможностями медиаплеера. Тут и автофреймрейт, и проброс объемного звучания Dolby Atmos на сторонние внешние динамики. Кстати хочется отметить, что у телевизора вполне громкие и адекватные динамики. За неимением ничего лучше его спокойно можно использовать для просмотра кино. Да, все ограничено размерами корпуса, но тут его не назвать ультратонким, поэтому и динамики получилось вставить довольно хорошие, хоть ценители качественного звука все равно пойдут смотреть в стону домашних кинотеатров.

Я подключил домашний кинотеатр через HDMI с поддержкой ARC/eARC (это кстати умеет только разъем HDMI 1) и ко второму HDMI разъему подключил приставку. Телевизор корректно пробрасывает звук на окружающие колонки и сабвуфер, а значит можно не только посмотреть фильмы, но и поиграть с шикарным звуком. Разумеется, доступно подключение внешних колонок через Bluetooth. 

В настройках телевизора есть доступ к стандартному меню Андроид, тут и подключение по Wi-Fi и Bluetooth. А также все возможности по настройке изображения, включая такие улучшители изображения как MEMC. Телевизор снабжен современными средствами сглаживания, выравнивания изображения, дополняя цвета и насыщенность. Вот только нет доступа к настройкам экрана. Телевизор автоматически выбирает параметры, исходя из параметров картинки с источника изображения.

Есть даже возможность классическим многоразовым кликом на номер сборки попасть в меню разработчиков.

Операционная система устройства - Android 14. На борту телевизора имеется 2 ГБ оперативной и 10 ГБ постоянной памяти. Этого хватает на установку всех мультимедиа приложений и даже немного останется на игры. А для адептов больших объемов оперативной памяти, могу с уверенностью сообщить, для просмотра онлайн контента её просто больше не нужно, это проверено уже на многих устройствах на этом процессоре

А процессор, тут, кстати, ARM Cortex-A55, что подтверждается программой AIDA64. 

Теперь обратим внимание на экран телевизора. Это бюджетная, но качественная матрица с технологией QLED. На полностью черном дисплее видна небольшая засветка сверху. Не критично, но есть. В обычной каждодневной эксплуатации никак не влияет и практически незаметна. На белом фоне нет потемнений.

Матрица проходит все тесты по передаче разных цветок, оттенков и градиентов. В обычной эксплуатации матрица порадовала яркими насыщенными цветами, которые не искажаются при просмотре со стороны Также при изменении угла обзора не меняется яркость и насыщенность цветов. Этот телевизор будет хорош как при просмотре прямо, так и с любой стороны. Глянцевость экрана же дарит неприятные блики от окон.

Заявленная яркость дисплея 330 Кд/м2, что подтверждает тестер от Opple. Белый цвет — белый, без ошибок баланса белого, нет ухода в синеву или желтизну, плюс, конечно, это настраивается. Особенно отмечу то, что тестер подтвердил полное отсутствие негативных мерцаний, а значит глаза не будут уставать от длительного просмотра. 

Оболочка мало того, что удобна в эксплуатации, но и также имеет несколько удобных фишек. Например по нажатию кнопки выбора источников сигнала INPUT выходит удобное окно выбора, которое дает доступ к множеству встроенных инструментов. Это окно настраивается по вашим предпочтениям. Тут есть приложение каналы со встроенным ПО IP-телевидения. Разумеется, это мировое ПО и наших федеральных каналов тут не найти, но имеется невероятное количество мировых разных каналов, включая музыкальные, новостные, и спортивные. 

Я нашел для себя тут релакс каналы. Можно насладиться изображением горящего камина, аквариума, гроз или природы. 

Классического кабельного или спутникового телевидения у меня нет, поэтому проверить качество приема с антенны в прямом виде не смогу, но не потому что нет возможности подключить, а потому что в этом веке намного удобнее пользоваться IP телевиденьем, которое дает возможность ставить на паузу и перематывать эфир.

А эксплуатировать именно телевизор в его классическом понимании можно так же через современные сервисы IP-TV.Также жмем кнопку соответствующую каналу на пульте и получаем требуемую картинку. Естественно, с программой передач и телетекстом. Разумеется, есть предустановленное Российское ПО, где мы можем скачать "наши" программы и сервисы, включая маркет RuStore. 

В общем оболочка дает полную функциональность в просмотре любого контента. Разумеется, есть встроенная возможность трансляции сигнала с любого мобильного устройства на большой экран. 

Голосовой поиск работает как для общения с умным ассистентом, так и для поиска приложений в маркете. Также он работает внутри любого установленного приложения, чтобы не вбивать в поисковую строку слова вручную. Это плюс. 


После просмотра контента даже из приложений, скачанных извне, плитки продолжения просмотра автоматически появляются на главной телевизора. Есть возможность играть в устанавливаемые из маркета игры, разумеется, подключив геймпад, играть удобнее. 

Как видим, с точки зрения мультимедиа комбайна телевизор получился очень даже функциональным. Подключаем приставку Sony Play Station 5.

Она дает возможность проверки поддержки разрешения 4К и современного поколения технологии HDR. Играть в Days Gone (мой любимый проект) стало просто великолепно, динамично меняющиеся картинки, хорошая яркость и поддержка HDR дает возможность выживать среди орд фриков даже в игровое ночное время. А ландшафты Орегона выглядят просто впечатляюще. 

В последних из нас предостаточно темных сцен, а значит играть придется преимущественно в темных локациях среди постапокалиптического ужаса. На этом телевизоре никаких проблем с этим не ощущаешь. Четкость технологии QLED и поддержка 4К разрешения дарит новые впечатления от игры, особенно учитывая, что Сони по подписке подарили всем ремастер оригинальной второй части. Ну а уж динамичные ралли также доставляют большое количество нервных ощущений до тряски в пальцах от не достижения буквально долей секунды. 


Особенность модели в том, что вы можете почувствовать дополнительную плавность динамичных игр при поддержке частоты 120 Гц. Разумеется, разрешение при этом меняется на 1920*1080. 

Видим, что даже Атрей удивился от таких фишек в доступном телевизоре. 


В данном виде, игра хорошо играется даже в разрешении FULL HD, а увеличенная частота дает большую плавность в динамичных сценах, которых тут предостаточно. Как мы видим, поддержка HDR10 также присутствует. 

Для того, чтобы взглянуть на телевизор вживую, cнял видеообзор.

Вывод

HARPER 60Q770TS оказался очень удачным телевизором для создания домашнего кинотеатра и телевизора для игр. Он прекрасно справляется с воспроизведением любого контента, не тормозит, умеет в голосовой поиск и также очень хорош для современных игр, даже с увеличенной частотой до 120 Гц.

Стоит отметить, что за его стоимость тут большое количество технологий, а белорусская сборка радует качеством. 

