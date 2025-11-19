Для себя я уже давно решил, что выбирать Смарт ТВ нужно не с абы какой операционной системой, а на Google TV, так как, во-первых, это позволяет интегрировать телевизор в системы умного дома от Гуглов, а во-вторых, позволяет устанавливать абсолютно неограниченное количество приложений, даже которые не доступны в популярных маркетах, и, в-третьих, поддерживает системы объёмного звука от Dolby и "переваривает" абсолютно любой контент онлайн в максимальном качестве и без проводов, регистрации и смс.

Упаковка и комплектация

Упаковки практически всех телевизоров — это большие и невзрачные коробки, а уж в доступном диапазоне и тем более. Тут главное, чтобы внутри была полная защита экрана. В основной массе — это массивные вставки из пенопласта и мегапакет. Тут, собственно, также. На коробке указан бренд, модель и информация о сборке.

В комплекте идет ровно то, что нужно, а именно: телевизор, ножки для установки на тумбу, пульт ДУ, руководство на русском языке.

Пуль кстати не простой, а с управлением через Bluetooth, что дает и голосовое управление, и одну очень полезную функцию, о чем расскажу ниже. Тут есть 3 временно бесполезные кнопки, ведущие на временно, надеюсь, неработающие у нас сервисы. В остальном — проверенный временем пульт с корректной эргономикой, которым пользоваться можно, что называется "вслепую". Кнопка ОК — по центру D-Pad'a прорезинена. Кнопка голосового поиска чуть выпуклая.

Ножки у телевизора пластиковые, вкручиваются комплектными винтами снизу. Позволяют телевизору довольно плотно стоять на тумбе, не шатаясь и без риска упасть. По столу также не скользит – благодаря резиновым накладкам снизу.

Внешний вид и интерфейсы

С лицевой стороны телевизор довольно сложно отличить от большинства современных телевизоров. Тут узкие рамки, большой полу глянцевый экран и логотип компании на нижней пластиковой грани. Корпус выполнен из черного пластика. Логотип выделен декоративной гравировкой. В основной массе, так выглядят абсолютно все телевизоры на текущий момент.

Спереди мы видим только узкие пластиковые рамки и логотип компании, собственно, это все. Рассмотрим телевизор сзади. Это металлический корпус, сужающийся к границам, имеющий ребра жесткости в виде геометрических узоров, и также предсказуемые пластиковые утолщения в нижней части, куда устанавливается основная плата устройства и два 10-ваттных динамика.

Основная плата умещается в пластиковый корпус чуть шире классического крепления Vesa 20x20. Резьбовые отверстия для болтов подвешивания на стену усиленные. Тут же виднеется отсек для установки PCM-CI карт и наклейка с параметрами модели.

Справа выходит разъем для подключения сетевого кабеля (разумеется, есть в комплекте). Динамики расположены в корпусах справа и слева от основной платы.

Диафрагмы динамиков направлены вниз, они слегка проглядывают сквозь пластиковые решетки. С двух торцов расположены решетки, прикрывающие пассивные фазоинверторы, которые созданы для создания более объемного басового звучания. По центру нижней грани между ножками мы найдем небольшое углубление, в котором находится кнопка питания и откуда выходит отражатель света индикатора питания и фотоприемник сигналов пульта.





Слева расположена основная сторона интерфейсов. Тут есть все, что может понадобиться в дальнейшей эксплуатации, по порядку слева направо:

Ethernet разъем для проводного сетевого соединения; Оптический разъем SPDIF для подключения внешних аудио систем; 3‑х HDMI разъема, на которых не подписано, кто из них умеет работать с передачей звука eARC; 2-х USB порта для подключения внешних накопителей; Антенные входы и выходы (классика телевизионных современных тюнеров); AV вход для подключения внешних источников сигналов; Разъем 3.5 мм для наушников.

Как видим, разъемов предостаточно для повседневного использования.

Первый запуск и настройка.

Включаем телевизор. Первый запуск сразу дает нам понять, что управление будет в системе Google. Сразу переходим по QR-коду, подтверждаем ваш аккаунт и попадаем на всем привычный плиточный интерфейс Google TV.

Стоит отметить, что нужно будет пройти пару базовых шагов, которые будут важны для дальнейшей эксплуатации, включая управление в системе умного дома и управление голосовым помощником. Также стоит упомянуть, что на телефоне всегда будет приложение для управления вашим телевизором, даже если вы потеряли пульт, о чем расскажу более подробно.

Обычно беда всех телевизоров — это постоянный поиск пульта дистанционного управления, у которого есть противная привычка прятаться во всех подушках дивана и прочих тумбах и ящиках. Спасибо компании Harpep, они решили проблему потерянного пульта раз и навсегда. Просто подходим к телевизору, нажимаем кнопку питания и выбираем функцию поиска пульта. Пульт начинает истошно пищать и мы его найдем где угодно в квартире. Индикатор питания подсвечивается красным цветом.

Базовые функции именно телевизора шикарны. Люблю систему Google TV за понятный и простой в эксплуатации интерфейс. Сначала нас ждут предустановленные программы и ярлыки новинок этих сервисов. Разумеется, есть огромное количество доступных для скачивания приложений из Google Play Store. А полосу ваших установленных приложений можно размещать так, как вам удобно, даже среди приложений, которые скачаны не через маркет.

Отдельная тема удобства использования именно этой ОС — это свобода установки абсолютно любого ПО. Мало того, что есть огромное количество Google-сертифицированных приложений из маркета, так еще мы имеем полную свободу установку любых других приложений их файла APK. Можно вставить флешку и обратиться к ней, а можно просто залить все нужные программы себе в облако (к примеру Гугл диск), и установить их оттуда. Я не рекомендую и не рекламирую какие-то конкретные приложения, все дальнейшие примеры показаны только для раскрытия функциональности модели.





Эксплуатация

Разумеется, можно наслаждаться контентом в самом современном качестве. Уточню сразу, я уже давненько не протягиваю провода для сетевого соединения к телевизору, так как уже практически любой контент можно смотреть через беспроводное соединение. Wi-Fi модуль поддерживает 5 ГГц диапазон, и скорости достигают 150 Мбит/сек. Встроенное приложение YouTube позволяет смотреть самый популярный видео сервис в качестве 2160p60. Разумеется все современные онлайн-сервисы также дают картинку в 4К разрешении.





Если нам мало контента в бесчисленном количестве сервисов есть возможность (автор, конечно, это порицает) смотреть контент в абсолютно любом качестве из так называемых "бесплатных" кинотеатров. К примеру ниже, 4К BD-rip на 30 ГБ с разрешением 3840*2160*24 воспроизводится просто отлично. Разумеется, все зависит от количества раздающих и вашей скорости интернета.

Современные плееры позволяют насладиться всеми возможностями медиаплеера. Тут и автофреймрейт, и проброс объемного звучания Dolby Atmos на сторонние внешние динамики. Кстати хочется отметить, что у телевизора вполне громкие и адекватные динамики. За неимением ничего лучше его спокойно можно использовать для просмотра кино. Да, все ограничено размерами корпуса, но тут его не назвать ультратонким, поэтому и динамики получилось вставить довольно хорошие, хоть ценители качественного звука все равно пойдут смотреть в стону домашних кинотеатров.

Я подключил домашний кинотеатр через HDMI с поддержкой ARC/eARC (это кстати умеет только разъем HDMI 1) и ко второму HDMI разъему подключил приставку. Телевизор корректно пробрасывает звук на окружающие колонки и сабвуфер, а значит можно не только посмотреть фильмы, но и поиграть с шикарным звуком. Разумеется, доступно подключение внешних колонок через Bluetooth.

В настройках телевизора есть доступ к стандартному меню Андроид, тут и подключение по Wi-Fi и Bluetooth. А также все возможности по настройке изображения, включая такие улучшители изображения как MEMC. Телевизор снабжен современными средствами сглаживания, выравнивания изображения, дополняя цвета и насыщенность. Вот только нет доступа к настройкам экрана. Телевизор автоматически выбирает параметры, исходя из параметров картинки с источника изображения.

Есть даже возможность классическим многоразовым кликом на номер сборки попасть в меню разработчиков.

Операционная система устройства - Android 14. На борту телевизора имеется 2 ГБ оперативной и 10 ГБ постоянной памяти. Этого хватает на установку всех мультимедиа приложений и даже немного останется на игры. А для адептов больших объемов оперативной памяти, могу с уверенностью сообщить, для просмотра онлайн контента её просто больше не нужно, это проверено уже на многих устройствах на этом процессоре

А процессор, тут, кстати, ARM Cortex-A55, что подтверждается программой AIDA64.

Теперь обратим внимание на экран телевизора. Это бюджетная, но качественная матрица с технологией QLED. На полностью черном дисплее видна небольшая засветка сверху. Не критично, но есть. В обычной каждодневной эксплуатации никак не влияет и практически незаметна. На белом фоне нет потемнений.

Матрица проходит все тесты по передаче разных цветок, оттенков и градиентов. В обычной эксплуатации матрица порадовала яркими насыщенными цветами, которые не искажаются при просмотре со стороны Также при изменении угла обзора не меняется яркость и насыщенность цветов. Этот телевизор будет хорош как при просмотре прямо, так и с любой стороны. Глянцевость экрана же дарит неприятные блики от окон.

Заявленная яркость дисплея 330 Кд/м2, что подтверждает тестер от Opple. Белый цвет — белый, без ошибок баланса белого, нет ухода в синеву или желтизну, плюс, конечно, это настраивается. Особенно отмечу то, что тестер подтвердил полное отсутствие негативных мерцаний, а значит глаза не будут уставать от длительного просмотра.

Оболочка мало того, что удобна в эксплуатации, но и также имеет несколько удобных фишек. Например по нажатию кнопки выбора источников сигнала INPUT выходит удобное окно выбора, которое дает доступ к множеству встроенных инструментов. Это окно настраивается по вашим предпочтениям. Тут есть приложение каналы со встроенным ПО IP-телевидения. Разумеется, это мировое ПО и наших федеральных каналов тут не найти, но имеется невероятное количество мировых разных каналов, включая музыкальные, новостные, и спортивные.

Я нашел для себя тут релакс каналы. Можно насладиться изображением горящего камина, аквариума, гроз или природы.

Классического кабельного или спутникового телевидения у меня нет, поэтому проверить качество приема с антенны в прямом виде не смогу, но не потому что нет возможности подключить, а потому что в этом веке намного удобнее пользоваться IP телевиденьем, которое дает возможность ставить на паузу и перематывать эфир.

А эксплуатировать именно телевизор в его классическом понимании можно так же через современные сервисы IP-TV.Также жмем кнопку соответствующую каналу на пульте и получаем требуемую картинку. Естественно, с программой передач и телетекстом. Разумеется, есть предустановленное Российское ПО, где мы можем скачать "наши" программы и сервисы, включая маркет RuStore.

В общем оболочка дает полную функциональность в просмотре любого контента. Разумеется, есть встроенная возможность трансляции сигнала с любого мобильного устройства на большой экран.

Голосовой поиск работает как для общения с умным ассистентом, так и для поиска приложений в маркете. Также он работает внутри любого установленного приложения, чтобы не вбивать в поисковую строку слова вручную. Это плюс.





После просмотра контента даже из приложений, скачанных извне, плитки продолжения просмотра автоматически появляются на главной телевизора. Есть возможность играть в устанавливаемые из маркета игры, разумеется, подключив геймпад, играть удобнее.

Как видим, с точки зрения мультимедиа комбайна телевизор получился очень даже функциональным. Подключаем приставку Sony Play Station 5.

Она дает возможность проверки поддержки разрешения 4К и современного поколения технологии HDR. Играть в Days Gone (мой любимый проект) стало просто великолепно, динамично меняющиеся картинки, хорошая яркость и поддержка HDR дает возможность выживать среди орд фриков даже в игровое ночное время. А ландшафты Орегона выглядят просто впечатляюще.

В последних из нас предостаточно темных сцен, а значит играть придется преимущественно в темных локациях среди постапокалиптического ужаса. На этом телевизоре никаких проблем с этим не ощущаешь. Четкость технологии QLED и поддержка 4К разрешения дарит новые впечатления от игры, особенно учитывая, что Сони по подписке подарили всем ремастер оригинальной второй части. Ну а уж динамичные ралли также доставляют большое количество нервных ощущений до тряски в пальцах от не достижения буквально долей секунды.





Особенность модели в том, что вы можете почувствовать дополнительную плавность динамичных игр при поддержке частоты 120 Гц. Разумеется, разрешение при этом меняется на 1920*1080.

Видим, что даже Атрей удивился от таких фишек в доступном телевизоре.





В данном виде, игра хорошо играется даже в разрешении FULL HD, а увеличенная частота дает большую плавность в динамичных сценах, которых тут предостаточно. Как мы видим, поддержка HDR10 также присутствует.

Для того, чтобы взглянуть на телевизор вживую, cнял видеообзор.

&nbsp;&nbsp;

Вывод

HARPER 60Q770TS оказался очень удачным телевизором для создания домашнего кинотеатра и телевизора для игр. Он прекрасно справляется с воспроизведением любого контента, не тормозит, умеет в голосовой поиск и также очень хорош для современных игр, даже с увеличенной частотой до 120 Гц.

Стоит отметить, что за его стоимость тут большое количество технологий, а белорусская сборка радует качеством.