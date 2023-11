Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой блок питания можно взять для флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090. Начну я с премиум-варианта, а после него рассмотрю более доступные, хотя предупрежу сразу – бюджетных и сверхбюджетных БП в статье не будет. При этом отмечу, что вопреки распространенному заблуждению, экономить на блоке питания можно, но, разумеется, в меру. В конце материала я расскажу о том, какой БП взял к «четыре тысячи девяностой» сам, и почему. Но хватит предисловий, поехали!

Требования и пожелания к БП

Для начала я сформулирую список требований к блоку питания для RTX 4090 и определюсь с дополнительными пожеланиями.

Требование. Высокая мощность, причем с запасом как минимум в 20% сверху. То есть 1000+ Вт. Требование. Хорошие электрические характеристики – стабильность напряжений, пульсации и не только. Требование. Уровень шума – низкий или ниже среднего (если вентилятор работает не на максимальных оборотах). В крайнем случае – средний. Требование. Полный набор необходимых защит – от перегрузки по мощности, от слишком высокого или низкого напряжения, и так далее. Пожелание. Соответствие стандарту ATX 3.0 и наличие разъема 12+4 pin. Пожелание. Высокий КПД – в идеале, соответствующий как минимум стандарту 80 Plus Platinum. Но как минимум Gold. Пожелание. Модульная система подключения кабелей. Пожелание. Длительный гарантийный срок.

Открывает сегодняшнюю подборку шикарный блок питания от немецкой компании Be Quiet, относящийся к флагманской линейке Dark Power 13. Как и все прочие БП Dark Power 12/13, рассматриваемая модель отличается великолепными электрическими характеристиками и высочайшим КПД, подтвержденным сертификатом 80 Plus Titanium. Сертифицирован рассматриваемый БП и CYBENETICS LTD – компанией подтверждены как КПД, так и крайне низкий уровень шума. Киловаттный Be Quiet Dark Power 13 можно смело приобретать для игровой или рабочей конфигурации, базирующейся на связке флагманского процессора уровня Intel Core i9-13900K и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – со своей задачей блок питания справится, причем без лишнего шума. К дополнительным его плюсам можно отнести соответствие новому стандарту ATX 3.0 и наличие разъема 12VHPWR, полностью модульную систему подключения кабелей, отлаженную схемотехнику и качественные компоненты. Минусы? А их нет – за исключением высокой цены, но и она, с учетом стоимости самой RTX 4090, а также курса рубля, выглядит приемлемой.

Преимущества

Превосходный КПД, подтвержденный сертификатами 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium

Отличные электрические характеристики

Полное соответствие стандарту ATX 3.0 и наличие разъема 12VHPWR

Тихая работа системы охлаждения

Богатая комплектация

Недостатки

Бьющая по кошельку цена

Из-за параллельного импорта не все российские магазины предоставляют обещанную производителем десятилетнюю гарантию

Не буду ограничиваться одним блоком питания Be Quiet – модели серии Straight Power 12 также заслуживают внимания. Премиальными, в отличие от Dark Power, их не назвать, а вот продвинутыми – вполне, и киловаттный БП Straight Power 12, соответствующий стандарту ATX 3.0, вполне подойдет для флагманской игровой конфигурации с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. Если вы не перфекционист, то вряд ли заметите практическую разницу при использовании Straight Power 12 и Dark Power 13, хотя разъемов у последнего, конечно, побольше, да и возможность объединить линии 12В в одну сверхмощную при помощи специального ключа у младшей модели отсутствует. Комплектация тоже победнее. Тем не менее, по электрическим характеристикам у рассматриваемого БП все более, чем в порядке, как и по КПД – сертификат 80 Plus Platinum не даст соврать.

Преимущества

Высокий КПД, подтвержденный сертификатом 80 Plus Platinum

Хорошие электрические характеристики и расширенный набор защит

Полное соответствие стандарту ATX 3.0 и наличие разъема 12VHPWR

Тихий вентилятор

Высококачественная элементная база

Недостатки

Не самая низкая цена

С десятилетней гарантией в России могут быть проблемы

Следующий на очереди – Thermaltake Toughpower PF3 на 1200 Вт. В сегодняшней подборке этот блок питания выделяется прежде всего своей мощностью – это единственная модель более, чем на 1050 Вт. При этом большой разницы между качественным киловаттным блоком питания и блоком питания на 1200 Вт при использовании игровой конфигурации с одной видеокартой нет, просто вариант на 1050 Вт на момент написания статьи стоит в «Регарде» всего на 300 рублей дешевле, а запас, как говорится, карман не тянет. Модель отличается качественной схемотехникой и может похвастаться японскими конденсаторами высокотемпературных серий, а также наличием сертификата 80 Plus Platinum, подтверждающего высокий КПД. Система подключения кабелей – полностью модульная. А еще рассматриваемый блок питания очень компактный – всего 140 мм в длину.

Преимущества

Внушительная мощность и высокий КПД (сертификат 80 Plus Platinum)

Соответствие стандарту ATX 3.0 – разъем 12VHPWR также в наличии

Компактные габариты

Модульная система подключения кабелей

Десятилетняя гарантия от производителя

Недостатки

Довольно высокая цена

Уровень шума выше, чем у старших моделей Be Quiet

Что ж, переходим к блокам питания попроще и подешевле. Если большая часть вашего бюджета ушла на видеокарту, а на блок питания осталось всего 15-17 тысяч рублей, то вы можете рассмотреть вариант с приобретением модели DeepCool PX1000G. Это современный БП стандарта ATX 3.0, обладающий золотым сертификатом 80 Plus, при этом стоит он значительно дешевле моделей, что я предлагал до этого. Разъемов у него не так много, зато электрические характеристики, включая стабильность напряжений – весьма хорошие, да и вентилятор работает достаточно тихо. Производитель, кстати, предлагает на свой БП десятилетнюю гарантию, хотя удастся ли ее добиться через магазин – вопрос дискуссионный. Скорее всего, придется обращаться именно к DeepCool.

Преимущества

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Отличная стабильность напряжений

Соответствие стандарту ATX 3.0 и разъем 12VHPWR

Отстегивающиеся провода

Довольно тихая для данного ценового сегмента работа вентилятора

Недостатки

Нестандартный дизайн вентиляционных отверстий

КПД мог бы быть выше

И последний на сегодня блок питания – Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 мощностью 1050 Вт. Решения тайваньской компании неизменно отличаются высоким качеством исполнения и весьма конкурентоспособной ценой, и рассматриваемый БП – не исключение, хотя и не лишен некоторых компромиссов. На момент написания статьи его можно приобрести менее, чем за 15 тысяч рублей, при этом его мощности с запасом хватит для игровой сборки с RTX 4090. Стабильность напряжений у PPS-1050FC-A3 похуже, чем у более дорогих моделей, но в пределах нормы, кабели – отстегивающиеся плоские. Уровень шума системы охлаждения – средний. Если вы хотите действительно тихий блок питания – лучше выбирайте флагманские устройства немецкой компании Be Quiet. Это тот случай, когда философия бренда соответствует его названию.

Преимущества

Сравнительно невысокая цена

Неплохие электрические характеристики

Приличный набор разъемов

Модульная система кабелей

Наличие всех видов защит

Недостатки

Некоторые конденсаторы – тайваньские среднего качества

Не самый тихий вентилятор

Бонус: какой блок питания я выбрал для своей RTX 4090

В начале года я собирал игровой ПК на основе связки процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 (Palit GameRock OC), и выбирал для него блок питания. Моделей с поддержкой ATX 3.0 тогда было не слишком много даже на мировом рынке, не говоря уж о российском, поэтому я смотрел в сторону старших решений проверенных брендов, пусть и не сертифицированных по стандарту ATX 3.0. В итоге я остановился на модели Be Quiet Dark Power 12 1000 Вт, но в магазинах, где я обычно закупаюсь, они закончились. Так что приобрел решение той же линейки, но на 1200 Вт, переплатив 10 тысяч рублей. А еще заказал фирменный кабель-адаптер через посредника из Казахстана, чтобы не пользоваться комплектным переходником. Каких-либо проблем за 9 месяцев работы с блоком питания не было, как и со всей сборкой в целом.

FAQ (Вопросы и ответы)

Обязательно ли для RTX 4090 приобретать именно блок питания, соответствующий стандарту ATX 3.0?

Нет, но желательно, как минимум чтобы не использовать дополнительные переходники. Сейчас таких блоков питания на рынке полно, так что выбрать подходящий не составляет труда.

Если БП не соответствует стандарту ATX 3.0, какие стоит, а какие не стоит покупать переходники или адаптеры?

Можно использовать комплектный от видеокарты, главное вставляйте штекеры до конца. Также точно нет никаких проблем с кабелем-адаптером Be Quiet, но он совместим только с БП немецкого бренда. По поводу остальных ничего сказать не могу – есть хорошие, а есть проблемные.

Правда ли, что разъем 12VHPWR 12+4 pin небезопасен и может оплавляться, а также приводить к выходу видеокарты из строя?

Частично правда, но по имеющимся в настоящий момент данным, такое может происходить только при некорректном подключении, когда штекер вставлен в разъем не до конца.

Имеет ли смысл увеличивать TGP NVIDIA GeForce RTX 4090 с 450 до 600 Вт?

Нет. Производительность растет крайне незначительно, а тепловыделение и уровень шума – очень сильно. Лучше сделать все наоборот: немного андервольтнуть карту, и, возможно, слегка снизить ее лимит энергопотребления.

Почему в списке нет ASUS ROG THOR 1600T GAMING и еще нескольких топовых БП?

Они неоправданно дорогие.

Хватит ли блока питания на 1000 Вт для будущих видеокарт или лучше сразу выбирать модель на 1200+ Вт?

С вероятностью в 90% – хватит. Вряд ли в ближайшие годы выйдут игровые видеокарты с TGP больше 500-600 Вт.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти заслуживающих внимания блоках питания, хорошо подходящих для игровых конфигураций с флагманским графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. Напоследок скажу, что, если хватает денег – стоит взять один из первых двух вариантов, поскольку старшие линейки БП Be Quiet проверены временем и до сих пор проявили себя исключительно с положительной стороны. Впрочем, можно брать любую из рассмотренных в материале моделей – даже если она будут чуть шумнее более дорогих, все равно этот шум вряд ли будет слышно на фоне работы процессорной системы охлаждения, системы охлаждения видеокарты и корпусных кулеров.

