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Изучаем возможности приложения "Аксессуары XBox" для геймпадов Xbox One

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О существовании приложения "Аксессуары XBox" известно многим владельцам игровых контроллеров XBox One. Это приложение предназначено для настройки, проверки функций и обновления прошивки актуальных геймпадов Microsoft. Оно доступно на консоли XBox One (во всех проявлениях) и ОС Windows 10. Мы рассмотрим возможности приложения для платформы Windows 10, применительно к обычному XBox One контроллеру и контроллеру XBox Elite Series 2.

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По умолчанию, эта утилита не предустановлена в Windows 10, её необходимо скачать из Microsoft Store. Так получилось, что пару недель назад я купил геймпад XBox Elite Series 2 (ссылка на обзор доступна из FAQ темы по геймпадам в конференции), поэтому мы сможем ознакомиться с функционалом приложения не только для обычного, но и для нового, элитного, геймпада:

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После вступления с кратким описанием достоинств контроллера XBox Elite Series 2:

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приложение предлагает выбрать индивидуальный никнейм для нашего геймпада (возможность доступна только для элитного варианта):

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и залить свежую прошивку (версия 4.8.190 для Elite Series 2):

Сразу после нас встречает основное окно программы. На консоли XBox приложение привязано к учётной записи XBox, а на ПК данные учётной записи XBox можно ввести в клиенте "Компаньон консоли XBox":

Все созданные в приложении профили улетают в облако, поэтому они не потеряются при переустановке Windows, смене ПК, консоли и пр. Достаточно просто зайти в свою учётную запись, общую для консоли и ПК (если вы не захотите завести отдельный аккаунт). В контроллере XBox Elite Series 2 доступны три программируемых (встроенных) профиля, они хранятся в памяти геймпада. Есть ещё один, четвёртый, непрограммируемый профиль, в нём не используются дополнительные лепестки-кнопки - это своего рода режим обычного XBox One геймпада. Профили переключаются специальной кнопкой, а для индикации текущего слота служат три белых светодиода на лицевой части контроллера: 

Для обычного геймпада доступен только один софтовый программируемый слот. Слот не сохраняется в память геймпада:

Помимо сопоставления кнопок, в приложении есть тест работы моторов в курках, кнопка проверки актуальной прошивки и переключатель Copilot. Copilot дублирует управление на второй геймпад XBox One (если он у вас есть):

Ещё есть вкладка проверки сопоставления кнопок, стиков и курков после внесённых изменений:

В приложении можно создать любое количество болванок-профилей и применять их по мере необходимости:

Для геймпада Elite 2 возможен более широкий функционал сопоставления кнопок. Сразу оговорюсь, назначить кнопки клавиатуры или мыши на кнопки геймпада, естественно, не получится. API XInput ограничен строгими рамками по количеству осей и кнопок и выйти за эти рамки нельзя. Комбинации кнопок (макросы) также невозможны. Наверное ненужно объяснять, почему:

Есть даже режим шифта, который позволяет переключаться на альтернативную раскладку:

Для обычного контроллера возможности сопоставления поскромнее. Можно поменять местами кнопки, инвертировать оси стиков и переключить триггеры (левый на правый\правый на левый). Плюс, отключить вибрацию (полностью):

Следующие настройки доступны только для элитных геймпадов. Это настройки кривой стиков:

Мёртвых зон для триггеров:

Интенсивности вибрации для любого из четырёх вибромоторов:

И яркости для кнопки XBox:

Собственно всё. От себя могу добавить, что в реальных условиях более всего у меня востребованы настройки кривой для стиков и сопоставление кнопок на лепестки. Возможность поменять кнопки местами мне пока нигде не пригодилась.

Вот небольшое видео, для визуализации вышеизложенного:


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