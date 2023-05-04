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Подборки по жанрам это конечно хорошо, однако я захотел поделиться целым списком желаний Steam с вами. Там кстати довольно много новых игр, которые стоят вашего внимания. Важно отметить, что большое количество игр там, это стратегии, симуляторы и гонки. Если вам по душе данные жанры, то смело читайте дальше. А если нет, то америку вам открыть не получится: Starfield который у всех на слуху упоминать смысла нет, как и какая нибудь Call of Duty. Вполне вероятно, что об играх из списка вы даже ничего не слышали, и никогда их не видели, но от того только интереснее. Ну а самое главное в этих играх то, что они стоят не так дорого, как полноценные AAA-проекты (которые по качеству могут быть даже хуже, но стоят в несколько раз дороже. Игровая индустрия 2023, что вы хотели). Собственно, давайте начинать.

World Warfare & Economics:

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И начинаю сразу же с довольно сложного жанра — геополитическая стратегия и симулятор. Это та игра, в которой вам придется потратить время, десятки часов на изучение механик, чтобы потом получать удовольствие и приятные эмоции. Как раз скоро начнется бета-тестирование (закрытое, только по приглашению), и попасть можно участвуя в конкурсе на Discord сервере разработчиков.

Геополитика всегда была сложной, и все представители данного жанра сложны для освоения. Но, освоив курс экономики, политики, военной стратегии и идеологий сразу станет легче. И сможете государство свое построить, и экономику улучшить, и уровень жизни поднять и даже США победить за африканскую страну. Правда, это я сейчас рассказывал про Power and Revolution. WWE же должна быть несколько легче и проще для понимания, и механик будет тоже немного меньше. Просто к сведению PW развивалась десятилетиями, а WWE это новый проект от разработчиков без особого опыта в этом деле. Хотя, опытные разработчики уже показали, что даже если они раньше умели делать хорошую игру, это не значит, что спустя время они смогут реализовать действительно качественный проект по новой (Super Power 3).

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World Warfare & Economics предлагает вам взять под управление любую страну нашей земли, и отыгрывать различные сценарии: от 2023 года, и до фантастической Третьей мировой войны. Что интересно, так это то, что в игре будет возможность отыграть политика на других планетах. И также будет возможность проводить колонизацию космоса. Хотели бы создать великую державу на Марсе и вторгнуться на родную Землю? Возможно, такое будет реализовано. Как минимум с Земли на Марс вторгнуться точно можно будет. Это же какие тактические маневры можно будет делать. Ротация по планетам, уф.

Имеются различные сценарии с новыми механиками. Например, сценарий с активной пандемией, где вам предстоит сразиться с вирусом. Также будет редактор сценариев, в котором можно будет самому подумать, чего хотелось бы видеть в игре. Не знаю как насчет новых механик, однако сделать что-то интересное и уникальное на первых порах точно получится. Учитывая, что разработчики планируют реализовать поддержку сторонних модификаций и будут работать над новым функционалом в дополнениях, это выглядит весьма многообещающе. Как сказали разработчики, станьте правителем новой вселенной.

Приведите к величию любую из 220 стран/колоний (195 признанных ООН стран и 25 колоний/спорных регионов), а также более 4000 регионов в их составе.

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В игре можно управлять любым аспектом экономики. Любая сфера: от образования до полиции и энергетики. В демке присутствует возможность управлять сферой спорта, здоровья, семьи, культуры, ЖКХ, медиа, безопасности, образования, инфраструктуры, технологий, экологии. В каждом разделе присутствует десяток ползунков, и все они влияют на экономику страны. Можно унижать людей в государстве забирая у них всяческие права. Можно понижать уровень технологического развития страны и армии. Можно оставить в стране лишь рабочих строителей, или оставить лишь ученых (правда такое государство быстро падет). В общем столько настроек, что можно отыгрывать на одной стране сразу несколько уникальных сценариев. Создать коммунистическое общество, надеюсь, тоже можно будет. А то, вечно в играх одни капиталисты да свободы.

Важно отметить, что экономическое состояние страны в реальном сценарии берется из реальных источников, это работает благодаря настроенному API. Полноценная система инфляции и доходов/расходов с налогами, сила валюты, долги, банки, кредиты, производство и дипломатия со взятками тоже есть.

Для войны используется огромная база данных вооружения. В войнах используется реальное снаряжение и подразделения. Можно проводить бомбардировки, скидывать ядерные ракеты и многое другое. Правда сами сражения здесь выглядят не так эффектно как в других играх. Иконки и статистика с цифрами ваше все. А я предупреждал, надо закончить курс по экономике и аналитике, чтобы играть в геополитический симулятор.

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Имеется система технологий, с помощью которой можно развивать свое государство мирно и колонизировать остальные планеты без войн. Пока остальные будут воевать за территорию на земле, вы сможете достичь высшего технологического уровня и победить остальных развитием. Если конечно на вас ядерное оружие не скинут. Технологии стартуют с 1933 года и заканчиваются нынешним днем (так было видно на скриншоте в описании, на демке этот аспект не был проработан). Всего в игре будет более 300 технологий для изучения: ядерная наука, компьютеры, космос, физика, термоядерные технологии и многое другое.

Естественно в таком симуляторе есть функционал связанный с партиями и политикой внутри страны. В WWE придется выигрывать выборы (если вы демократ), побеждать на дебатах и обещать избирателям мирное развитие. Это необязательная функция, и ее можно отключить, сфокусировавшись на развитии тоталитарного государства. Правда без функции нельзя будет принимать различные интересные законы в стране. Это таки ограничивает игрока.

В игре будет продвинутый искусственный интеллект, официальный саундтрек из 50 композиций, поддержка моддинга и редактор карт. Будет перевод на русский язык уже в бетке. Разработают систему стабильности в государстве и расширят возможности дипломатии после релиза бета-версии.

Lawgivers II:

Раз уж начал с политического симулятора и стратегии, то продолжу также политическим симулятором. Однако Lawgivers фокусируется на внутренней политике страны. Поскольку игру разрабатывает один разработчик из Италии, до релиза еще далеко. Kickstarter версия развита совсем слабо, и пока играть в игру не имеет смысла. В списке желаний проект находится лишь потому, что разработчик обещает сильно поменять игру, и потому, что первая часть несмотря на графику была довольно интересной. Отмечу, что Kickstarter версия все еще продается на официальном сайте игры. Также отмечу, что доступна мобильная версия на iOS и Android.

Lawgivers II предлагает нам взять на себя роль руководителя политической партии. Нам предстоит менять законы и конституцию выбранной страны, частично управлять экономикой и внешней политикой. В большинстве своем нам предстоит лишь решать проблемы народа и страны благодаря законопроектам. Все налоги, экономика, войны и другое принимается за счет законов. Можно создать однопартийную систему, или оставить во главе только президента. Правда на бета-версии законов мало, но за то с возможностью редактировать в законе различные пункты.

Сейчас в игре присутствует только несколько стран: Германия, США и Великобритания. В будущем обещают добавить Россию и Францию, а дальше только больше. Остальные малые государства будут добавляться моддерами. Кстати, уже доступен перевод на русский, польский, украинский и другие языки благодаря тем же моддерам. Вы также можете сделать свой перевод на основе прошлых переводов.

Игра интересна тем, как симулирует выборы в стране. Несмотря на то, что сейчас игра в альфе, выборы работают отлично и интересно. Правда их скорость бы увеличить, но это уже после релиза критиковать можно будет. Парламент можно настраивать самостоятельно. Совсем недавно появилась возможность настраивать свою партию. Торговля пока что не реализована должным образом. Мультиплеер также не реализован на альфе. В будущем можно будет управлять одной страной двумя людьми, так сказать выступать оппозицией друг другу.

Сперва игра выйдет в раннем доступе. Сейчас создатель нацелен на третий квартал 2023 года. После этого приобрести Kickstarter версию не получится (она дает доступ к уникальным законам, решениям и возможностям в игре в будущем). Ценник на игру будет демократическим, скорее всего, несколько выше, чем на первую часть.

Manor Lords:

И что удивительно, опять стратегия, RTS от польского разработчика Slavic Magic. Правда мы наконец-то отходим от современной тематики и политики. Теперь это будут кровавые ближние бои, развитие сельского хозяйства и религия. В большинстве своем проект нацелен на строительство городов и поселений. Проект даже входит в категорию градостроев. Оно и понятно, поскольку разработчик создал целую систему для гибкой настройки городов. Бои тут тоже будут присутствовать, все они проходят в реальном времени и требуют развития снаряжения от вас. Для развития необходимо будет развивать промышленность и добычу ресурсов. А для развития промышленности понадобится закрыть потребности вашего населения.

Все производство работает по цепочке. Без одного ресурса не выйдет сделать что-то другое. Все будет взаимосвязано. А также присутствует динамическая погода и время суток. Также будет зима. Зимой некоторые ресурсы отсутствуют, что логично, и что может испортить ваши планы. Например, вы собирались кормить поселение кукурузой, но зимой она не растет. Привет, голод.

Игра вдохновлена искусством и архитектурой Франконии конца XIV века. Manor Lords отдает предпочтение исторической точности. Точность здесь во всем: в механиках, в решениях, в производстве и войнах. Однако от некоторых точностей решено было отказаться, чтобы сделать мир Manor Lords более красивым и аутентичным.

В игре не будет ограничений при строительстве. Разработчик отказался от системы сеток и квадратов, строить можно все и везде. Забор в лесу, или ферма на горах — это возможно. Правда целесообразно ли это — большой вопрос. Механика строительства основана на росте реальных средневековых городов и деревень, где основные торговые пути и ландшафт влияли на формирование и развитие поселений.

Описать Manor Lords, одним словом, возможно. Это Cities Skylines в средневековье. Тоже куча функционала и много цифр, которые влияют на жизнь города и его дальнейшее развитие.

Отмечу, в игре представлено огромное разнообразие товаров, соответствующих эпохе. Есть даже ячмень и мед, которые используются в другом производстве. Все материалы используются, транспортируются и перерабатываются в другой ресурс. Вы должны найти баланс и прокормить свое поселение так, чтобы не проиграть войну в будущем. Можно сфокусироваться на производстве товаров роскоши и много зарабатывать, а можно сфокусироваться на военных товарах и выигрывать все войны за территорию. Выбор только за вами, как развивать будущую империю. Поскольку ресурсы разбросаны по карте и генерируются каждый раз по-разному, придется всегда исследовать локации ради выгоды. Придется выбирать, где построить деревню, где большой город, а где организовать добычу руды и поселение для рабочих на карьере.

Правда такое развитие влияет и на природу. Построив поселение рядом с домом условных оленей, можно прогнать их прочь и потерять ресурс в виде мяса. Вырубка слишком большого количества деревьев приведет к тому, что леса закончатся. Отсутствие севооборота ухудшит плодородие почвы. Не удивлюсь если с модами туда добавят заводы и они будут загрязнять экологию. В общем и целом Manor Lords представляет собой живой динамический мир, который развивается всегда, и который реагирует на ваши действия. Нет такого действия, которое бы не испортило ваши планы в дальнейшем.

Отмечу, что есть и гибкая система дипломатии. Можно использовать свое влияние для успешной торговли и завоевания. Можно угрожать другим лордам и делать из них марионетку. У каждого лорда есть свои цели и интересы, исходя их которых он может отклонять и принимать ваши предложения. Сражения проходят в реальном времени, и для победы необходимо разработать свою универсальную тактику. Обязательно нельзя забывать про мораль войска, их усталость, про погодные условия и видимость поле битвы ночью. При правильном командовании можно избежать серьезных потерь даже при плохом снаряжении. Даже крупного противника можно сломить, изучив их стиль ведения боя. Правда победа не гарантирует победу во всем. Каждый павший солдат это процент стабильности в поселении. Каждый павший солдат — это потенциальный рабочий, который приносит государству налоги и ресурсы. При больших потерях можно ощутить еще большие потери в экономике, вплоть до восстаний.

The Texas Chain Saw Massacre:

Ассиметричный хоррор и конкурент Dead by Daylight. Работают над игрой известные разработчики из Gun Interactive. Напомню, что это создатели легендарной, но мертвой Friday 13 the Game. В этой игре вы берете на себя роль героев из фильма "Техасская резня".

Главное отличие игры от Dead by Daylight - здесь битвы 3 на 4. 4 выживших и 3 убийцы. Как это будет реализовано неизвестно, но задумка стоит вашего внимания. Проект планируется к выпуску в текущем году, однако пока что разработчики ведут себя тихо и не делятся подробностями. По слухам, в скором времени мы увидим новый трейлер.

Об игре мало что известно, создатели лишь выпустили трейлер и провели несколько прямых трансляций с ответами на вопросы сообщества. Из трейлера сложилось хорошее впечатление. Графика на трейлере достойная, и на скриншотах тоже. Анимации также на уровне. Хотя, кто бы сомневался, ведь уровень анимаций даже в Friday 13 был отличным. Не будут же разработчики в здравом уме ухудшать то, что уже умеют делать.

Также известно, что создатели не будут зацикливаться на вселенной фильма. Будут различные коллаборации и другие герои, из совершенно других вселенных. Это позволит развивать хоррор долгое время, и при этом это будет уникальный контент. В другом случае с обновлениями через полгода были бы проблемы, ведь франшиза не позволит долго поддерживать игру. Это тебе не фильм, который выходит раз в десятилетие.