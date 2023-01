За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ушедший 2022 год стал неплохим для игровой индустрии, мы увидели много скандалов, много крутых релизов, и конечно смогли оценить прорывную графику благодаря RTX 4090 и 4080 (нет). Много посредственных релизов популярных франшиз, но есть и прорывные игры, даже от инди-разработчиков, которые, я конечно, отмечу в этом списке:

Need for Speed: Unbound:

Need for Speed: Unbound - продолжение легендарной серии Need for Speed от Electronic Arts, и как всегда, серия не удивляет игроков. Вроде как проект, хорош, но не во всех планах. В общем и целом игра вышла лучше предшественницы, а потому, заслуживает попадания в список лучших игр ушедшего года, в особенности если брать рейсинг-аркаду, таких релизов почти не было в 2022 году.

Разработчики Need for Speed смогли сделать добротную аркадную гоночную игру с полицейскими погонями, фармом, и даже улучшенной физикой, которую так долго просили фанаты NFS. Между тем разработчики напрочь забыли про игроков на руле, на искусственный интеллект и полицию, погони стали еще более тупыми чем были, и конечно, забыли создать нормальный мультиплеер, в который можно играть в любое время суток.

Купив Need for Speed: Unbound вы заметите новый визуальный мультяшный стиль, который неплохо был сделан, и не так отталкивает, как это было до релиза проекта, хотя персонажи... Просто, не смотрите на них, и игра заиграет новыми красками. Появились новые типы событий и новые классы у копов, но все это не имеет смысла, когда в погоне искусственный интеллект ничего не может тебе противопоставить. Город стал живее, появились пешеходы, которых нельзя сбить, и тюнинг — здесь его, много, он разнообразный, можно сделать любую ливрею на свой вкус и кататься по выдуманному маленькому Чикаго.

За все время игры, копы меня так и не задержали, определенно их срочно нужно доработать. В гонках я почувствовал сложность, ИИ наконец-то научился не прощать ошибки и гоняться по-настоящему за трофеи и деньги. Машины выглядят круто, детали проработаны отлично, к ним вообще нет никаких претензий, и их довольно много, хотя не сравнить с той же Gran Turismo или Forza Horizon. Однако весь кайф потеряется через сотню часов. Потому, как аркадная гонка в 2022 году она хороша, но как конкурент новому TDU или CarX - нет.

Call of Duty: Modern Warfare 2:





Как бы плохо я не относился к данному шутеру из-за технических ошибок и нестандартных решений, это все также лучший шутер на рынке в 2022 году. Вкупе с Warzone 2 и режимом DMZ это становится поистине масштабным проектом, в котором можно найти занятия на тысячи часов без дополнительных обновлений. Соревнования в лиге Call of Duty, кемперы, читеры, и гриндеры создают отличную атмосферу для наслаждения шутером в полной мере.

Но, а если серьезно, это лучше, чем прошлый Vanguard, через год, игра 100% станет идеальной для тех, кому хочется сражаться на масштабных локациях в режиме 6v6. Разработчики создали новые режимы, добавили оружейник 2.0 в котором можно создать любое вооружение, и конечно, сделали голосовой чат, с помощью него можно общаться с врагами на близком расстоянии. Все это создает смешные ситуации во время битвы, и вы сами можете проводить забавные эксперименты, включая с нестандартным оружием, которое было создано в оружейнике.

Отдельно могу упомянуть глитчи, баги и ложные блокировки, а также токсичность: все это перенеслось с прошлых частей шутера, если вы любите оскорблять других игроков, тут это можно делать постоянно 24/7, пока не получите заслуженную блокировку чата.

Графика вас конечно же не удивит, если вы играли в прошлые игры Call of Duty. Видеокарту тоже обновлять не придется, если смогли комфортно играть в прошлую часть серии, а вот режим DMZ и Ground War точно стоит попробовать. Первый доступен бесплатно и является аналогом Escape From Tarkov, где вы можете собирать свою "убойную" сборку и охотиться за редкими ресурсами и лутом, собирая деньги и опыт, прокачивая боевой пропуск. Искусственный интеллект действительно стал лучше, некоторые игроки и вовсе не справляются с ботами и умирают прямо на ваших глазах от ИИ. Его начинаешь бояться, после игры в DMZ, а встреча с реальными игроками, особенно на эвакуации превращается в самый настоящий экшен на жизнь. Второй режим можно запустить только после покупки оригинальной игры, которая недоступна в РФ и Беларуси к покупке. Ground War это битва 32 на 32 в стиле Battlefield, только лучше, чем в Battlefield 2042. Здесь есть техника, танки, багги и вертолеты, все действия происходят на обрезке карты Аль-Мазра из Warzone 2.

Я рекомендую пробовать сначала оригинальный мультиплеер, и только потом идти в королевскую битву. Обязательно запаситесь терпением, ведь после покупки через другой регион, вы можете столкнуться с вылетами, лагами, или даже спонтанной блокировкой, и в случае, если поддержка узнает ваши махинации, вы можете и вовсе потерять аккаунт, вот так вот. В Steam кстати, шанс технических ошибок выше, как минимум у меня.

Вы скажите "зачем покупать очередную копию", а я скажу, "ребята, это не копия". Действительно, FIFA развивается, Electronic Arts, конечно, любит доить игроков, но в случае с FIFA хотя бы нет технических ошибок, которые портят весь опыт. Лично я люблю играть в режим карьеры, где можно развивать своего игрока, либо тренера, и нововведения меня порадовали: появились денежные средства, которые можно потратить на стиль жизни и инвестиции. Также появились спонтанные решения, которые определяют ваш стиль жизни, и очки которого, можно потратить на усиление вашего героя.

Геймплей также был несколько изменен, общий темп игры замедлился, пенальти стали невероятно легкими, а к механике штрафных и угловых пришлось привыкать десяток часов. Благо развитие игрока они не поменяли, и все осталось также просто для понимания. Благодаря технологии HyperMotion анимации стали несколько лучше, а реплеи — приятно смотреть. Очень понравился режим Кубка мира по футболу в Катаре, хоть где-то Аргентина не победила :)

В карьеру добавили возможность играть в режим "атаки" или "яркие моменты", это копирка онлайн-режима из мобильной версии, абсолютно ненужная вещь, которая нужна только для лентяев либо для контент-мейкеров — нововведению 0 из 10 баллов. Бессмысленная функция в большинстве случаев. Проблемы технического характера тоже имеются, к сожалению, без них никуда, даже в FIFA 22 перед релизом 23 части они были и сохраняются по сей день, увы. И прохейчу онлайн — здесь он, как и всегда, на любителя гриндить. Игра покупается лишь для игры в одиночку, запомните!

Ах, да, готовьтесь устанавливать патчи на любимые команды, потому как одна лига была вырезана, как и сборная.

Gran Turismo 7:

Вышедшая в марте прошлого года Gran Turismo 7 стала отличной гоночной игрой на PlayStation, в целом, как и всегда разработчики смогли улучшить функции предшественницы и сделать хорошую, сбалансированную соревновательную игру. Графика стала еще лучше, и даже имеется трассировка лучей, однако только в определенных моментах: в гараже, в фоторежиме, в повторах, но она не особо меняет общую графику. В целом, я за трассировкой не гоняюсь, не считаю ее чем-то особенным, из-за чего можно отдавать FPS. Отметил бы я освещение, оно божественно, динамическое время суток и погода, блики, и закаты здесь делают отличную атмосферу...

В Gran Turismo 7 появились микротранзакции, с помощью которых можно купить себе внутриигровую валюту и разблокировать любимый автомобиль без гринда. Неприятно видеть в легендарной франшизе такую возможность, особенно, за которую ты уже отдал немалые деньги, редкие автомобили становятся искусственно дефицитными, но с помощью схем нагриндить можно на все, что пожелается. Хотя бывают моменты, когда ты стоишь перед выбором: редкий автомобиль, отдать реальные деньги, либо гриндить кредиты на желаемое авто всю ночь, пока шанс его заполучить не пропал, видимо на такие ситуации и была заточена данная функция, в остальном смысла донатить в игру не вижу, как и в GTA Online. Я предпочитаю играть и получать удовольствие от постепенного коллекционирования, хоть, и с такой, не приятной экономикой...

Stray:





Котики захватят мир, так и произошло, ведь в Steam проект получил идеальные отзывы, игроки после общения с главным котиком игры просто не могут оставить негативную оценку, только идеальность, только 10/10.

Stray - редкая игра, у нее не было скандалов, критики, претензий, исключительно позитивные эмоции. Какие же могут быть эмоции после игры? Конечно же позитивные, если вам срочно нужен позитив, покупайте и проходите данную игру — поможет. Уютная игра, которую хотелось пройти как можно быстрее, и нет, не потому что скучно.

Графика хороша, особенно на хорошем железе, оптимизация тоже отличная. Однако мне не понравилась свобода для кота, здесь, вы будете следовать указаниям разработчиков. Не все персонажи ощущаются живыми, больше как манекены. Главные участники истории, конечно же проработаны отлично, чувствуешь их жизнь, их эмоции, их итог... Чувствуешь их с точки зрения котика... Исследовать игру можно за десяток часов, а потому, выделив пару вечеров вы получите много приятных эмоций.

Victoria 3:

И, конечно, не могу забыть про легендарную компанию Paradox Interactive, которая разработала добротную стратегию Victoria 3, идеальная платформа для будущих дополнений и паков... Я серьезно, сейчас я жду от разработчиков масштабных DLC, особенно первого расширения за премиальную версию, поскольку, в релизном виде поставить десятку игре не могу.

Victoria 3 переносит вас в викторианскую эпоху, вы берете под контроль любое государство (кроме децентрализованного, например Казахстан), и начинаете развивать вашу державу: экономика, политика, война, законы, люди, бедность, и конечно, ресурсы, все это описывает викторию как игру. Чтобы начать играть в Victoria 3 вам понадобится провести вначале десяток часов на YouTube, ибо гайды уже вышли. После того как вы получите базу по игре, то сможете, вероятно, экспериментировать со слабым искусственным интеллектом. Далее вы потратите сотни часов, на то, чтобы понять, как работает рынок, торговля, дипломатия, война, законы, рейтинги и колонизация. Может быть, после пары сотен часов у вас удастся довести свою державу до конечного года, 1936... А далее переходите в HOI4, продолжать историю до современности.

Да, игра очень сложна, в некоторых моментах необходимо ее перерабатывать и полировать, оптимизация оставляет желать лучшего, ибо на слабом ПК поиграть точно не получится, если включать высокую скорость (вечная проблема для гранд-стратегий Paradox). Ненавижу новую систему войны, лучше бы сделали как было в Stellaris (до переработки). Торговлю и развитие государства понимал очень долго, а потому, порог вхождения очень высокий. Интересно играть с друзьями, тут не поспоришь.

Вердикт: хорошая игра, и ждать дополнения точно стоит. Если Paradox не забудет про игру, и будет выпускать DLC также часто как для HOI4, то через пару лет, мы и не будем вспоминать все проблемы релизной версии. На данный момент считаю выгодным брать Grand издание с бесплатным расширением и бонусами, поскольку выйдет дешевле, а если вы не планируете брать проект с дополнительным контентом, то не берите игру вовсе....

Sniper Elite 5:





Закончим хорошей игрой про того, кто не промахивается. Sniper Elite 5 переносит вас во Францию 1944 года, в рамках секретной операции американских рейнджеров вы будете уничтожать нацистов пачками, стреляя им в любое место на теле, все это конечно же приправлено отличной анимацией пули, которая летит во врага. В кампании вы будете сражаться на реальных локациях, которые были созданы с помощью фотограмметрии, каждую миссию можно проходить по-разному благодаря списку задач и целям, и различным точкам проникновения к цели. В пятой части разработчики улучшили настройку вооружения, а также облегчили прохождение в кооперативе, можно обменивать боеприпасы и аптечки с другом. Физика стрельбы тоже стала лучше, необходимо понимать, что какой-нибудь ветер может повлиять на ваш выстрел, и он может вам провалить все задание, которое вы готовили часик-другой для идеальной фотографии. Враги могут дать отпор, не дизбалансные, но агрессивные и будут преследовать вас до последнего вашего вздоха. История не связана с прошлыми играми, так что новичкам серии необязательно проходить прошлые игры, но и сюжет здесь выполняет роль "чтобы было".

Игроки оценили игру позитивно, присутствует мультиплеер и русская локализация. Пофантазировать в убийствах, как и в HITMAN - всегда пожалуйста, я так всегда и относился к этой серии игр, и потому, пятая часть также хорошо справилась со своей задачей в 2022 году. С оптимизацией проблем нет, с вылетами или багами тоже. Управление можно настроить под себя, кампания проходится за пару вечеров, если выполнять все ачивки/доп.задания можно залипнуть на недельку-другую, разочаровали некоторые объекты, на которые по идее можно забраться, но герой этого не может. Сглаживание покинуло чат, настроить его адекватно нам не позволяют, только ползунками низкий/средний/высокий/ультра. В онлайн входить, не советую, здесь можно потерять те приятные эмоции, которые были заработаны при прохождении сюжетной кампании.