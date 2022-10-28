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Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики

Самое время поговорить о контенте на релизе в Modern Warfare 2, ведь шутер уже можно загрузить.
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Самое время поговорить про наполнение шутера Modern Warfare 2, ведь загрузить игру можно уже сейчас. Что нас ожидает в игре, какие режимы, полевые модификации и локации? Давайте разбираться.

  • Игровые режимы:

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Мультиплеер Modern Warfare 2 предлагает две различные категории режимов, это бои 6 на 6 и 32 на 32. Начнем со стандартных режимов 6 на 6:

  1. Каждый сам за себя — стандарт, стандартнее режима просто не найти. 12 игроков сражаются в одиночку, первый, кто достигнет 30 убийств считается победителем матча. Три лучших участника также претендуют на победу. Не совсем понятно, что имеется ввиду под "претендуют на победу", увидим на релизе, что задумали создатели.
  2. Командный Deathmatch - найти режим классичнее этого, просто невозможно. Две команды по шесть человек в каждой сражаются до 75 убийств, первая команда набравшая необходимое количество очков побеждает в матче.
  3. Доминация — соревнуйтесь за точки A, B и C, захваченные зоны прибавляют к вашему счету очки, чтобы победить, необходимо набрать 200 очков.
  4. Опорный пункт — захватите зону и удерживайте ее в течение минуты, зарабатывая за это очки. Каждую минуту зона меняется на другую, обычно зона появляется на другом конце локации, за десять секунд до появления новой зоны игроки видят ее будущее месторасположение на карте. Побеждает та команда, которая наберет 250 очков.
  5. Штаб — командный режим, захватите штаб и после обороняйтесь. Для команды захватившей штаб отключены респауны, как только вы сможете вывести из строя штаб, появится новый штаб в другой зоне, а вам начислят очки. Победителем считается та команда, которая набрала 200 очков.
  6. Контроль — по очереди атакуйте и защищайте две цели. У каждой команды есть ограниченное количество возрождений - 30. Выполнив первую цель, команда атаки получает дополнительное время на выполнение второй. Команда защиты должна помешать выполнить цели, кроме того, одержать победу можно уничтожив всех противников (36 штук). Победителем считается команда, которая одержала вверх на протяжении трех раундов.
  7. Спасение заключенных — динамичный командный режим. Команда атаки должна вытащить двух заложников на точку эвакуации, возрождения отключены, можно поднять союзников из раненого состояния. Первая команда, набравшая 500 очков побеждает.
  8. Найти и уничтожить или CS:GO в Call of Duty.
  9. Нокаут — самый веселый режим, где вы охотитесь за мешочком с деньгами. Забрав его, солдат должен отбегать еще минуту, командные возрождения отключены, поднять союзников можно. Чтобы победить, необходимо взять пять раундов.

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А вот режимы под масштабные битвы 32 на 32, или же Battlefield-mode:

  1. Наземная война — две команды по 32 человека в каждой сражаются за точки, используя авиацию, вертолеты и технику. Матч длится до 250 очков.
  2. Наземная война с ботами — то же самое, только половина игроков это боты.

Также в игре присутствует новый для серии режим от третьего лица, то же самое что и командная битва.

  • Перки:

Особых изменений от бета-версии не наблюдаю, вот список доступных перков (стандартные):

  1. Overkill - возможность носить с собой два основных оружия.
  2. Double Time - удваивает продолжительность тактического спринта, и увеличивает скорость в приседе на 30%.
  3. Battle Hardened - почти отключает эффекты от эми, светошумовых и других типов гранат. Снапшот-гранаты для вас не представляют угрозы.
  4. Scavenger или падальщик — можно собирать боеприпасы с мертвых противников.
  5. Bomb Squad - уменьшенный урон от взрывных устройств, гранат.
  6. Tracker - враги оставляют за собой следы, также появляются маркеры смерти врагов.
  7. Strong Arm - можно бросить свое снаряжение на более далекое расстояние, полезный перк для Warzone 2.
  8. Extra Tactical - дополнительное тактическое снаряжение (гранаты).

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Бонусные перки (те, которые можно заработать во время игры за убийства, они также открываются через пять минут в каждом матче):

  1. Resupply - спавн с дополнительными гранатами.
  2. Spotter - вы можете увидеть вражеское снаряжение, полевые модификации и киллстрики сквозь стены.
  3. Cold-Blooded - вы перестанете отображаться в тепловизоре, отключает перк High Alert у врага. Тактические камеры становятся бесполезны против вас.
  4. Fast Hands - ускоренная перезарядка и смена оружия.
  5. Hardline - уменьшает стоимость киллстриков на одно убийство.
  6. Focus - перк для снайпера, уменьшает дрожь при прицеливании.

Ультимативные перки, которые открываются ближе к концу матча:

  1. High Alert - мигает экран, когда замечен враг вне поля вашего зрения.
  2. Ghost - вам плевать на вражеские БПЛА, датчик сердцебиения, и портативные радары.
  3. Quick Fix - убив врага, вы мгновенно начинаете восстанавливать свое здоровье.
  4. Overclock - дополнительный заряд полевой модификации. Полевые модификации обновляются на 40% быстрее.
  5. Survivor - вы можете самостоятельно восстановиться с предсмертного состояния, имба в Warzone 2.
  6. Bird’s Eye - мини-карта уменьшена, а БПЛА показывает направление противника.

  • Полевые модификации:

Бесценный инструмент для достижения победы, полевые модификации дают большое стратегическое преимущество команде. Перезарядка длится очень долго, в зависимости от полезности модификации. На 45 ранге можно брать две модификации сразу, а вот список:

  1. Тактическая камера — камера с дистанционным управлением, которая может отмечать врагов. К ней можно подключиться из любого уголка карты, она также издает звук при обнаружении врага, когда вы не подключены к камере.
  2. Надувная приманка — ее можно активировать дистанционно, зачастую не выполняет свою основную цель, враги не отвлекаются.
  3. DDoS - вы вдруг вспомнили, что умеете взламывать чужие компьютеры. Вы проводите атаку на всю электронику врага, временно отключая все БПЛА, камеры, сенсоры.
  4. Развертываемое укрытие — баллистический щит, который можно поставить за несколько секунд.
  5. Мертвая тишина — легендарный перк, временно делает ваши шаги бесшумными. Убийства из пистолета и ножа продлевают действие.
  6. Ящик с боеприпасами — тут и говорить не о чем.
  7. Loadout drop - посылка с неба, которая позволяет поменять комплект и восстановить патроны без необходимости умирать.
  8. Портативный радар — может обнаружить врагов поблизости и отметить их на карте.
  9. Tactical Insertion - вы можете выбрать место, где возродитесь в следующий раз.
  10. Боевая ярость — стимулятор, который восстанавливает здоровье и тактический спринт.
  11. Беспилотник Recon - дистанционно управляемый дрон, который может отмечать врага в автоматическом режиме, и в ручном. Можно прицепить C4 и отправить подарок с неба.
  12. Smoke Airdrop - дроны могут создать линию дыма.
  13. Suppression Mine - при срабатывании оглушает противника, замедляет его движение и нарушает видимость. Обычно не особо помогает в мультиплеере.
  14. Противоброневые патроны — патроны для вашего основного оружия, которые наносят больше урона по технике врага.

  • Киллстрики:

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Основа основ, бонус для мастеров игры, которые мало умирают, но много убивают. Кардинально меняют ход боя. Вот бонусы за 4 убийства:

  1. БПЛА — каждые несколько секунд отмечает врага на карте.
  2. Бомбовый дрон — дистанционно управляемый дрон с прикрепленной C4, отличный подарок сверху, который убивает мгновенно. Однако если дрон попадет в воду, убить никого не получится, он взорвется автоматически. Дрон также может отмечать врага.

Вот бонусы за 5 убийств:

  1. Контр-БПЛА — дрон, который противодействует обычному БПЛА и создает помехи для вражеской команды. Долой мини-карту! Его кстати можно сбить в полете.
  2. Кластерная мина — автоматически взрывается, когда группа врагов приближается к мине.
  3. Care Package — на отмеченную зону вертолет скинет пакет со стандартным киллстриком, однако есть возможность получить дорогие киллстрики, например джаггернаута.

Бонусы за 6 убийств:

  1. Точечный авиаудар — с помощью оптического прицела можно указать союзной авиации место бомбардировки, после этого два истребителя нанесут удар по врагу, не оставив им шанса, если они не успели найти укрытие. Самолеты пролетают достаточно быстро, так что полевые модификации защиты не помогут.
  2. Крылатая ракета — после активации ваш оператор запустит крылатую ракету и возьмет над ней контроль, находясь в воздухе вы можете выбрать место удара и ускорить ракету после того, как вы определили цель. Враги без перка "Хладнокровие" будут отображаться красным значком.
  3. Минометный удар — в целом тоже самое, что и точечный удар, только с минометов, и цель вы указываете лазерным указателем (лучше это делать в укрытии). Отмечу, что вы сами можете умереть от обстрела.

Бонусы за 8 убийств:

  1. Часовая пушка — автоматически сканирует местность на наличие врагов, и после стреляет в них зажигательными снарядами. Если вы погибнете, пока будете ставить пушку, вы потеряете киллстрик.
  2. SAE — то же самое, что и точечный удар, но у данных самолетов установлен дополнительный реактивный двигатель, а также вы можете контролировать место удара, поставив три точки.

Бонусы за 10 убийств:

  1. Бомбардировщик-невидимка — пилот самолета без предупреждения выпустит на своем пути большую очередь взрывчатки на отмеченную зону, единственный способ избежать смерти от этого киллстрика — найти укрытие, ибо бомбардировщик покрывает взрывами почти все локации полностью.
  2. Вертолет с пулеметом — вы получаете право управлять вертолетом, оснащенным турелью и ракетами класса "воздух-земля". Корпус штурмового вертолета может выдержать несколько специальных ракетных ударов, а также оснащен сигнальными ракетами. Вы также имеете доступ к функции тепловизора.
  3. Аварийный дроп — посылка с вертолета, в котором содержится случайный киллстрик.

12 убийств:

  1. Gunship — Тяжелый штурмовой артиллерийский корабль, оснащенный лазерной ракетой сопровождения, а также 40-мм и 25-мм пушками. Ракета лазерного слежения может уничтожать другие киллстрики, транспортные средства и персонажей. 25-мм пушку лучше использовать против отдельных целей. Присутствует тепловизор.
  2. Продвинутый БПЛА — орбитальный БПЛА, не имеющий цели. Показывает направление и местоположение противника в реальном времени, он активен столько времени, сколько и стандартный БПЛА. Поскольку этот Killstreak имеет высокую ценность, возможно, его стоит использовать после смерти в течение последующей жизни.

Бонусы за 15 убийств:

  1. Наконец завершает этот список легендарный Джаггернаут — вызовите посылку с Джаггернаутом, и станьте суперсолдатом с кучей здоровья. В комплекте с костюмом идет миниган, так что врагам лучше укрыться и подождать окончания киллстрика.

  • Прочее:

В игре на релизе вас ждут битвы под водой, лазанье по стенам и уступам, боевой пропуск, ежедневные задания и более десятка операторов. Покупатели ультимативной версии получат дополнительную косметику в виде четырех операторов, одного "имбового" чертежа и различные украшения профиля. Да, об украшениях — за прохождение сюжетной кампании можно открыть дополнительный неплохой чертеж на штурмовую винтовку, и получить несколько прикольных званий для шапки профиля. Чтобы открыть остальную "бесплатную" косметику для настройки профиля, необходимо набирать ранг, проходить боевой пропуск и выполнять ежедневные/недельные задания.

За ранги вам также будет открываться доступ к крутым перкам/киллстрикам и модификациям, доступ к системе оружейника 2.0 (сезон 4), дополнительные чертежи и все модификации для оружейника.

Modern Warfare 2 уже доступна для загрузки на ПК и некстген консолях, сразу начинается предсезонный боевой пропуск, а 16 ноября вместе с релизом королевской битвы Warzone 2 стартует первый сезон. Покупатели ультимативной версии получат первый боевой пропуск совершенно бесплатно, да и к тому же у них будет пропущено целых 50 уровней.

Если вы еще не определились с выбором, брать игру, или не стоит, почитайте отзыв про бета-версию Modern Warfare 2:

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