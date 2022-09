За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Я отыграл четыре дня на бета-тестировании ПК-версии Modern Warfare 2, и готов поделиться своим мнением, чего ждать от игры на релизе, что необходимо исправить, а что наоборот активно продолжать развивать. В общем и целом игра не сильно далеко шагнула вперед, по сравнению с игрой 2019 года, не приносит столь большого количества новых механик, и не вызывает "вау-эффекта", как это было тогда. Я скажу даже больше, у игры хватает проблем на всех уровнях, но об этом позже. Хотя, конечно данный проект не сравнить с Vanguard, где проблем было вагон и маленькая тележка.

Техническая составляющая:

Знакомство с игрой началось в любимом многими цифровом магазине Steam, куда наконец-то вернули серию Call of Duty. Как и полагается сразу после открытия доступа я загрузил проект, благо весил он совсем немного - 18 ГБ в Steam, и 21 в Battle.net. Как оказалось вес решал почти все. Так вот, сажусь я, запускаю игру, а Steam просто-напросто отказывается это делать и автоматически закрывает игру. Думаю я, ну может предварительные настройки какие-то, и запускаю повторно — та же проблема. Далее повторив данные действия несколько раз, я понял, что дело здесь точно не в предварительных настройках. Далее, конечно, следуют драйвера на видеокарту, так как я их давно не обновлял, и некоторые игры бывало отказывались запускаться без новой версии. Обновив драйвера я пошел испытывать удачу далее, и что вы думаете? Верно, игра настойчиво отказывалась запускаться.

Не понимая, что происходит, я пошел искать видеоролики и статьи в интернете, однако как часто это бывает, советы там банальные, и никоим образом не помогли. Обновил все доступные драйвера, отключал антивирус, копался в настройках минут 30 и даже переместил игру на другой диск (все по гениальным советам) - как итог, ничего из вышеперечисленного не помогло. Отмечу, что у многих людей была такая же проблема. А у некоторых компьютер и вовсе перезагружался. Многие грешили на свою систему, но я не сдавался. В итоге после попыток исправить проблему по руководству Activision, я решился загрузить игру через Battle.net, многие говорили, что не поможет, а другие отмечали более стабильную работу, нежели чем в Steam. И уже запуская игру через Battle.net, все получилось, никаких ошибок и тормозов — все идеально. Вывод: надеемся, что Activision исправит такую проблему до релиза.

Карты:

Важнейшая составляющая любого шутера это режимы, локации и вооружение. На бетке с этим тоже имеются проблемы, присутствовало всего три локации в TDM, и одна большая для режимов до 64 игроков. Локации на самом деле средние, есть много мест для кемперства и открытых позиций. Из доступных локаций, больше всего мне понравилась Farm 18, можно и со снайперки поохотиться, и побегать в центре карты с дробовиком, и по кемперить по углам, и даже тактично с командой захватывать точки. Другая локация была создана специально под режим "Наземная война", где участвует 64 игрока. О режиме позже, а сейчас поговорим про единственную локацию, созданную под режим: Sariff Bay, это пустынная карта, которая переносит вас в главный порт Объединенной Республики Адал. Большая карта, есть где развернуться. В центре есть куча зданий, где можно побегать с дробовиком, а можно засесть со снайперской винтовкой где-нибудь на крыше. В целом, локация приятная, светлая и проработанная, как для пустынного городка. Имеются пространства для танков и БТРов.

Режимы:

Режимов достаточно, есть как новые, так и старые, знакомые. Начнем с самого стандарта любого шутера и Call of Duty, в том числе: TDM, он же сетевой матч 6v6. Здесь все по классике, вы выбираете комплект и начинаете сражаться за очки убийства либо точки. Ничего нового в этом плане быть не может.

Далее идет уже известный режим "Найти и уничтожить", этакий аналог CS:GO, где вам необходимо заминировать/разминировать бомбу, а возрождения отключены. Режим "Спасение заложника" немного интереснее. В нем вам необходимо спасти заложника из рук террористов, а террористам в свою очередь не дать забрать заложника. Возрождения также отключены, однако ваш союзник может подойти к вам и поднять за несколько секунд. Данный режим уже динамичнее, и не так скучен.

Самый интересный из режимов 6v6 это "Нокаут", где вы должны забрать чемоданчик и удержать у себя в течение минуты. Победит тот, кто удержит чемодан либо, уничтожит всех соперников. Возрождения также отключены, однако союзники могут вас возродить. Самый динамичный режим из тех, в которых было решено отключить возрождение. В нем я наиграл около 6 часов.

Далее идет "Наземная война", не прям чтоб новый, но такой режим присутствовал лишь в Call of Duty: World at War и Call of Duty: Modern Warfare 2, а также в Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops. Кто не играл в него, то это этакая адаптация Battlefield под условия Call of Duty. 32 игрока сражаются против 32 соперников, используя свое вооружение и военную технику: танки, бтр, вертолеты и багги. Еще есть такой же режим, но где участвует лишь 32 игрока, остальные боты.

В целом режимы меня порадовали, больше всего мне понравилась наземная война и нокаут, ну и разумеется классический командный бой. Найти и уничтожить уж очень медленный.

Оружие:

Это самая главная часть любого шутера, и благо в Modern Warfare 2 с этим проблем нет, хоть и дали нам оценить не весь список, а лишь его часть. В целом все вооружение выглядит отлично, звучит реалистично, а отдача — терпима. Новые анимации даже лучше, нежели в игре 2019 года. Оружия даже на бете достаточно, однако выбор был ограничен из-за невозможности прокачать аккаунт выше 30 уровня. На выбор было доступно около 3 ШВ, один пистолет-пулемет Фенек, одна высокоскорострельная снайперская винтовка, винтовка с затвором и дробовик. Всего было около 15 моделей, включая два чертежа за уровень и предварительный заказ.

Самое главное — оружейник 2.0. В прошлой Vanguard можно было кастомизировать любую пушку установив до 10 обвесов, в этой игре нам дают всего пять обвесов, старая классика. Отмечу, что теперь не придется открывать один и тот же прицел или глушитель на каждую пушку, достаточно лишь одного раза (но есть и уникальные обвесы). Система прогрессии оружия была переработана очень сильно, много играя вы буквально можете сделать из M4, совершенно иную винтовку, например M16. Вполне себе можно создать из штурмовой винтовки ДМРку или мощный пистолет-пулемет. Это позволит создавать еще больше вариаций вооружения, и расширит список "имб".

Но самая главная проблема, это конечно чертежи, которые зачастую лучше своих аналогов, как минимум на старте. Если обычное оружие придется усердно прокачивать, открывать все обвесы на определенный тип вооружения, и после создавать "имбовое" сочетание, купив лишь один чертеж можно получить полностью прокачанный ствол с лучшими обвесами, которые еще и идеально подобраны, разработчики ведь знают как сделать стрельбу комфортной для всех. Я получил пару чертежей, за предзаказ и уровень: оба оружия были куда лучше стандартного, отдача и урон все решали, и КД возрос. Конечно, я не создавал топовую сборку из доступных обвесов, так как половина была закрыта. Но учитывая количество чертежей в Vanguard, доната тут будет достаточно.

Перки:

Система перков была основательно переработана, по сравнению с прошлыми играми. Четыре разных перка вставили в один набор, предназначенный для разных целей: снайпер, убийца, штурмовик и поддержка. Конечно, можно создать свою сборку. В начале каждого матча активно лишь два базовых перка, самые слабые разумеется. Бонусный третий будет открыт с течением времени, приблизить момент его открытия можно совершая различные действия в матче: помогать союзникам, убивать противников. Самый крутой, ультимативный перк открывается спустя 8 минут. По идее это должно побуждать активно играть и не сидеть на одном месте, но действует это не на всех, и зачастую не поможет переиграть кемпера в углу. Вернулись перки, которые позволяют взять два основных оружия, кидать гранаты дальше, и даже выслеживать следы противников, а вот любимый многими "мертвая тишина" перебрался в гаджеты.

Устройства работают почти также, как в реалистичном шутере Rainbow Six Siege: медицинский шприц, чтобы шустро отхилить себя в бою, электрическая палка, которая прикрепляется к стене и бьет электричеством любого, кто пройдет мимо. А вот так выглядит термит:

Проблемы, читеры, и спорные решения:

В бете не отображаются имена и таблички ваших врагов, которые показывают, что это именно ваш противник, хотя такая же иконка у союзников присутствует. Это создает много смешных ситуаций, и замедляет реакцию при встрече с врагом, а в этой игре исход перестрелки решается секундами. Я за время бетки успел много раз обматерить разработчиков, за такое спорное решение, либо баг, ибо часто путал союзника с врагом, а врага с союзником.

На темных, либо слишком светлых местах враги зачастую сливаются с окружением. Не спорю, камуфляж должен работать, но не до такой же степени, когда разглядеть врага можно лишь в 8К разрешении. Без иконок над головами врагов, игроки, которые любят быстро и агрессивно вести бой, страдают еще больше, а вот кемперам — райские условия, на фоне мизерного ТТК.

ТТК — отдельная проблема, а не фишка. Дело в том, что даже штурмовая винтовка М4 убивает также, как дробовик вблизи. Это очевидно необходимо менять, чтобы битвы оставались интересными и динамичными. В чем проблема, вернуть ТТК на уровень игры 2019 года? Я думаю в этом проблем нет.

Имеются проблемы и со звуком шагов. Иногда ты слышишь, будто противник подходит сзади, а он почему-то вышел спереди. Не раз столкнулся с такой ошибкой, и не раз обматерил создателей за это. Громкие шаги побуждают кемперов сидеть еще тише, что тоже необходимо как-то поменять.

Читеры — все про них слышат, но никто не замечает, как и я. А вот проблема со случайным баном затронула многих игроков, даже тех, кто не успел войти матч. У них вылетала игра и далее был забанен аккаунт, на форуме Steam можно найти тысячи таких публикаций. Меня эта проблема не затронула, как и вылеты.

Скажу также немного про оптимизацию. Здесь она на хорошем уровне, лагов нет, FPS хороший, вылеты отсутствуют. Конечно, на какой-нибудь затычке в виде 1060 3GB или 1050 Ti поиграть нормально не выйдет, а вот приобрести что-то немного мощнее, так игра сразу преображается.

Ценник и доступность на территории РФ:

Да, игра недоступна на санкционных территориях, в Северной Корее, России и Беларуси. Но игру можно приобрести на территории Украины, Казахстана, Турции (не рекомендую, цены сильно подняли), или США. На фото ниже можно ознакомиться с ценой:

Ценник за стандартное издание в различных регионах;

За Vault Edition придется доплатить около 2 тысяч рублей в любом из регионов. А теперь поговорим про доступность игры на территории РФ. Как вы понимаете, приобрести игру нельзя, как и протестировать ее. Чтобы войти в тест необходимо было искать рабочий ВПН Казахстана или любого другого региона, регистрировать новый аккаунт и надеяться, что ты не попадешь под проверку и тебе не запретят доступ. Мороки было много.

Приобрести игру можно с помощью смены региона в Steam, но никто не отменяет того факта, что на релизе вам также могут запретить входить под российским IP, как это было на бетке. Лучше всего перестраховаться, и подождать обзоров от российских блогеров, либо рискнуть, и предварительно заказать получая за это бонусы.

Вывод:

Добротное продолжение Modern Warfare 2019, со своими спорными решениями, проблемами и фишками. В целом, я остался доволен потраченным временем на эту игру, получил море эмоций от новых режимов, и от ошибок, которые я повстречал за эти часы. Советую на релизе опробовать игру самостоятельно, а не через YouTube, впечатления кардинально отличаются.

Будущие скины...