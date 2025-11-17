Я уже больше года увлекаюсь водным спортом – проплываю за раз до сотни дорожек, занимаюсь с тренером, участвую в соревнованиях. Для повышения эффективности тренировок полезно в реальном времени иметь доступ к различным метрикам, в первую очередь темпу. К сожалению, «умные» часы для этого не слишком годятся, так как руки во время плавания обычно заняты. При этом есть то, что у спортсмена всегда находится перед глазами – очки для плавания.

Сделав правильные выводы, компания Holoswim представила «умные» плавательные очки с проекционным экраном. В России сейчас доступно две модели: более дорогие Holoswim 2 Pro могут похвастаться автопаузой и заранее подготовленными планами занятий, но при наличии тренера это не слишком актуально, а Holoswim 2 Go хоть и дешевле, но обладают улучшенной конструкцией, поэтому выбрал именно их. Я тренируюсь с «умными» очками уже пару месяцев, и готов рассказать про все их особенности.

Характеристики

Материалы: ABS-пластик, силикон

Ремешок: двойной плоский FitWing

Дисплей: проекционный OLED, 128x64

Угол обзора: 25° (вправо)

Антизапотевание: Ultra-Nano

Датчики: инерциальный измерительный блок

Количество анализируемых показателей: 11

Количество режимов: 4

Количество носовых перемычек: 9

Подключение: Bluetooth

Приложение: Holosport (Android и iOS)

Управление: механическое

Автономность: 68 мАч, до 4.5 часов, магнитная зарядка

Диапазон температур: 0 – 35 °C

Дополнительно: поддержка антибликовых вставок и диоптрий

Защита: IPX8

Вес: 87 г

Комплект

Устройство поставляется в небольшой по габаритам коробке с ярким оформлением и списком особенностей на обороте. Внутри находится жесткий чехол на молнии, а уже в нем лежат сами очки. Пользователь также получает 9 носовых перемычек, провод для зарядки с магнитными контактами, две антибликовые вставки для линз, памятка и мультиязычный мануал.

Дизайн и конструкция

Holoswim 2 Go отличаются от обычных очков для плавания большим пластиковым блоком справа, внутри которого собрана вся «умная» начинка. Модель имеет две отдельные линзы с высоким профилем из прозрачного полимера, соединенные съемной силиконовой переносицей.

9 вариантов различной формы и размера позволяет подобрать любому пловцу оптимальный для себя вариант. Для любителей открытой воды, в комплект положили антибликовые желтые наклейки, а люди с плохим зрением могут отдельно докупить вкладки с диоптриями.

Правое стекло имеет двойные стенки, между которыми под наклоном помещена перегородка, на которую при помощи призм проецируется изображение с небольшого OLED-экрана, расположенного внутри «умного» блока. Зеленые надписи хорошо считываются как на поверхности, так и под водой, занимая всего 10% от поля зрения, поэтому почти не мешают обзору.

Из-за проекции, правое стекло кажется немного темнее, но к этому быстро привыкаешь. Разрешения 128x64 оказалось вполне достаточным, чтобы отображать 5-7 полей данных. При этом, если не подобрать правильно переносицу, то очки не только начнут подтекать, но и часть проекции «обрежется».

С внешней стороны стекол имеется покрытие, делающее их устойчивыми к царапинам, а с внутренней находится слой Ultra-Nano, предотвращающий запотевание. Правда, перед каждым использованием его необходимо активировать, опустив устройство в воду и протерев линзы пальцем. У большинства других очков подобное покрытие слезает уже после 15-20 использований, что заставляет применять специальные спреи. Здесь же и после 40 применений оно сохранило свою эффективность, а производитель и вовсе заявляет, что ничего не поменяется и после 1000 использований.

На стекла установлены силиконовые съемные уплотнители, которые, создавая эффект присоски, не пропускают воду и при этом не натирают кожу. В отличие от прочих модификаций, у Holoswim 2 Go также предусмотрены пластиковые фиксаторы, предотвращающие смещение наглазников.

Сверху на электронном блоке присутствует две пластиковые кнопки, которые легко идентифицируются на ощупь – одна из них круглая, другая – овальная. Они имеют короткий ход с четким кликом, а под водой проблем с использованием не возникает. На правом торце находятся магнитные контакты и светодиод, информирующий о низком уровне заряда красным цветом.

Для фиксации очков на голове используется «профессиональный» двойной резиновый ремешок шириной 9 мм. Он цепляется за выносное крепление FitWing запатентованной формы. Как результат – Holoswim 2 Go не смещаются при плавание, даже несмотря на не самый обтекаемый блок с электроникой. Два небольших «замочка» сзади позволяют регулировать длину ремешка.

Очки соответствуют сертификату IPX8 (было бы странно видеть здесь менее эффективную защиту). Люфтов нет, в процессе эксплуатации элементы не отходят.

Модель поставляется в высококачественном жестком чехле из черного полимерного материала. Сверху его украшает логотип, а снизу выполнена перфорация, благодаря которой устройство может сохнуть прямо в кейсе. Закрывается он на молнию. Внутри предусмотрен сетчатая перегородка, за которую можно положить разную мелочевку вроде зажима для носа или берушей.

Управление

Для активации и отключения очков необходимо зажать круглую кнопку и немного подождать – на экране появится анимированная заставка с текущем временем и уровнем заряда батареи. Нажатие любой кнопки откроет главное меню, где овальной клавишей можно переключаться между пунктами, а выбор подтверждается удержанием последней.

Тогда как старшая модель умеет автоматически ставить тренировку на паузу, в случае с Holoswim 2 Go для этого придется самостоятельно нажимать на любую клавишу, а при удержании появится меню, где можно завершить/продолжить занятие или удалить собранные данные. При нажатии одновременно обеих кнопок, показывается сервисная информация. В целом, алгоритм управления простой – запутаться сложно.

Главное меню

В «Свободной тренировке» на экране отображается количество выполненных дорожек, общее время занятия и дистанция, при развороте на несколько секунд сменяющаяся темпом – временем, которое требуется для преодоления ста метров с текущей скоростью. Это важный параметр, который позволяет в моменте определить, нужно ли ускоряться или лучше поберечь силы.

«Углубленная тренировка» дает возможность запустить одно из трех подготовленных в приложении занятий. Перед каждым этапом выводится задание – сколько нужно преодолеть и каким стилем, а в процессе плавания – количество дорожек, стиль, время и дистанция. Между этапами запускается таймер отдыха. В качестве альтернативы можно установить цель по времени или дистанции. Тогда сверху будет выведен целевой показатель, а под ним появится анимированная шкала прогресса.

«Специальное отображение» позволяет выводить данные не постоянно, а через выбранные промежутки времени, либо только после разворота, а если очки синхронизированы с «умными» часами или датчиком пульса, то вместо темпа можно показывать ЧСС.

«Плавание в водоеме» отображает время, дистанцию и пульс, но режим не запустить, пока не будет подключено совместимого устройства замера пульса. Еще есть «Настройки», но там доступен только сброс.

Приложение

В Holoswim 2 Go для связи со смартфоном, «умными» часами и датчиком пульса используется модуль Bluetooth. Получить доступ к настройкам и оценить собранные метрики можно с помощью утилиты Holosport, правда, с не очень точным переводом на русский. Первым делом нужно зарегистрировать аккаунт – все данные будут копироваться в облако и не потеряются при утере телефона. Для синхронизации с очками необходимо выполнить свайп вниз на главном экране.

Главная страница встречает аватаром пользователя со статистикой – общим количеством тренировок, временим и дистанцией, предпочтениями по стилю плавания, а также выставленной на основании этих метрик оценкой. Интерес представляет окно, в котором нейросеть дает развернутую оценку прогресса и рекомендации на несколько страниц. Далее выведены карточки тренировок с краткой информацией, а при нажатии на них «проваливаешься» в более подробную статистику. Еще можно вывести собранные данные за неделю, месяц или год и посмотреть таблицу с рекордами.

«Моменты» – это местная социальная сеть, где пользователи очков Holoswim делятся своими достижениями. Это активирует соревновательный инстинкт, а на любого из пловцов можно подписаться, чтобы получать уведомления. «Открыть» содержит созданные планы тренировок, статьи, истории от владельцев устройств и подробный FAQ, все на английском. Лаконичная вкладка «Я» позволяет сменить личные данные и систему мер и связаться с разработчиками.

В разделе «Устройство» можно изменить настройки очков, включая длину бассейна, параметры режимов работы главного меню и яркость дисплея – в помещении отлично видно на минимальной, значения выше предназначены для открытой воды. Там же можно включить автоматическое распознавание стилей плавания (вольный, брас, на спине, баттерфляй). Еще одна опция активирует отображение входящих звонков, другая позволяет перевернуть изображение (если удобнее, чтобы информация отображалась перед левым глазом), а после активации третьей в процессе тренировки будет отображаться время. В этом же разделе можно посмотреть уровень заряда гаджета, и советы по его использованию, подключить «умные» часы – поддерживаются модели от Garmin и Apple, а также обновить прошивку.

На экране тренировки вся статистика распределена по четырем пунктам. В «Обзоре» собраны общие данные – количество бассейнов, гребков, сожженных калорий и набранных баллов SWOLF, время тренировки, средний темп, а также диаграмма стилей. Также дают опубликовать данные в местной соцсети, сохранить в виде картинки или выгрузить в сервис Strava, а если дистанция превышает 500 метров, то можно попросить ИИ-наставника проанализировать это занятие и выдать рекомендации. Я показывал сгенерированный текст тренеру, и практически по всем вопросам тот согласился с искусственным интеллектом.

На вкладке «Сведенья» предлагается сравнить средние показатели с лучшими за тренировку. В «Сегменте» дается подробная разбивка по каждой дорожке, а в «Диаграмме» основные метрики представлены в виде столбчатых графиков.

Важной функцией является составление плана тренировки. Занятие условно разбивается на разминку, основной блок и заминку. Можно указать количество подходов, дистанцию, стиль плавания (к четырем базовым добавляется еще использование только рук и только ног), целевое время и продолжительность отдыха. Всего на очки можно загрузить до трех планов.

Автономность

Holoswim 2 Go оснащены встроенным аккумулятором емкостью 68 мАч, заряда которого хватает на 6.5 часов при низкой яркости и 4.5 часа – при высокой (в инструкции, кстати, параметр занижен). Автономности хватает на 4-5 тренировок. С режимом «Настраиваемое отображение» время жизни еще сильнее продлевается, а если использовать совместимые часы или активировать уведомление о звонках, то автономность снизится. Для сбережения заряда очки автоматически отключаются, если в течение 10 минут не запустить тренировку. Удобно, что когда батарея садится во время занятия, то уже собранные данные не удаляются, а сохраняются в память. Использование магнитных контактов позволило сделать корпус герметичным. Восстановление энергии занимает 70 минут – в процессе светодиод мигает зеленым, а при окончании светит постоянно.

Впечатления

Прежде всего Holoswim 2 Go – это отличные очки для плавания. Благодаря улучшенному креплению они не смещаются, при правильном подборе перемычки не пропускают воду, а специальное покрытие отлично защищает от запотевания. Сильно затягивать ремешок необходимости нет, поэтому кругов вокруг глаз тоже не появляется. При желании можно установить антибликовые фильтры или диоптрии. Удобно, что даже мокрые очки можно класть в комплектный кейс, который к тому же не сомнется в сумке.

Тем не менее стоит сказать про несколько нюансов. Если для левого глаза обзор ничем не ограничен, то правому мешает блок (наружу угол становится 25°). Вес очков составляет 87 грамм – вдвое больше, чем у обычных очков, причем большая его часть распределена на правый глаз. Поначалу это создает дискомфорт, но спустя пару тренировок привыкаешь. Электронный блок довольно сильно выступает, из-за чего создает дополнительное сопротивление, особенно при развороте кувырком или нырянии с тумбы. Впрочем, для тренировок это не столь критично.

При этом главное в Holoswim 2 Go все же «умная начинка» – современный уровень технологий наконец-то позволил разместить в плавательных очках целый компьютер, а технология дополненной реальности позволила выводить метрики перед глазами в режиме реального времени, при этом не скрывая окружающее пространство – «переключение» осуществляется простой фокусировкой зрением.

Инерциальный измерительный блок в очках очень точно фиксирует количество бассейнов – за все время использования Holoswim 2 Go ни разу не зависли и не сбились, в отличие от «умных» часов, у которых погрешность 10-20%. Стили тоже распознаются неплохо, даже если не обладаешь идеальной техникой. Ошибка при определении количества гребков и SWOLF обычно не превышает 5%, однако, при баттерфляе почему-то считается за гребок каждое волновое движение.

Изображение яркое, контрастное, значение метрик всегда отчетливо видно. При активации тренировки по плану, очки всегда подскажут, что нужно делать – достаточно лишь немного привыкнуть к обозначениям. После того, как один раз с тренером разработали программу, появилась возможность часть тренировок проводить самостоятельно.

Удобно, что всегда виден заряд батареи и текущее время, а вот функцию уведомлений о звонках считаю лишней – даже если смартфон будет находиться возле самого бортика, вода заглушит сигнал, и с высокой вероятностью вызов будет пропущен, тем более на него нельзя ответить или даже понять, важный ли он или просто спам.

Holoswim 2 Go отлично дополняет гарнитура с костной проводимостью Suunto Aqua, звучание которой оптимизировано для использования в воде, музыка может проигрываться офлайн, а управление осуществляется кивками головы. Кроме того, данная модель во время тренировки позволяет собирать дополнительные данные – углы поворота головы при гребке и вдохе, уровень нагрузки, время скольжения и частоту дыхания.

Выводы

Holoswim 2 Go – новый тип носимых гаджетов, предназначенный для тех, кто увлекается плаванием. Теперь темп и другие метрики выводятся перед глазами, позволяя в реальном времени корректировать тренировку. По точности определения количества дорожек и стилей очки превосходят известные мне спортивные часы, а также весьма точно определяют количество гребков и баллы SWOLF. Понравилось, что Holoswim 2 Go умеют вести по заранее выстроенной программе тренировки, позволяя не отвлекаться от самого процесса. Анализировать собранные данные удобно, а ИИ-тренер выдает весьма дельные рекомендации как в плане общего прогресса, так и относительно конкретной тренировки. Автономности хватает надолго.

Помимо «умных» функций Holoswim 2 Go – это еще и качественные очки для плавания с продвинутым креплением и возможностью гибкой подгонки, без подтеков, запотевания и кругов вокруг глаз, с поддержкой антибликовых фильтров и диоптрий. Впрочем, модель не лишена и недостатков – громоздкость, отсутствие пульсометра, невозможность тренироваться на открытой воде без совместимых часов, скромные настройки по выводимым данным. Цена в 16 000 рублей не самая доступная, однако, альтернативные варианты стоят вдвое дороже. Holoswim 2 Go – это инновационное устройство, которое реально помогает во время тренировок по плаванию.

PS: Спасибо моему тренеру Евгению Баранову за помощь в подготовке обзора.