Всем привет! Как говорится, не опять, а снова. Сегодня расскажу про новый сервис оплаты товаров в магазина РФ по QR-коду с честным курсом USDT , то есть без спреда. Курс получается даже выше чем в фиатных обменниках! Всё как обычно максимально просто и работает даже не в два, а в один клик. Кошелёк, о котором пойдёт речь, в отличие от Antarctic Wallet , зарегистрирован не в Кыргызстане, а в России, в Москве, что также не может не радовать. Давайте расскажу о нём поподробнее, а также сравню с Antarctic Wallet.

Итак, для оплаты товаров по QR-коду просто переходим в Telegram-бота и открываем приложение, попадая в кошелёк для оплаты. В отличие от Antarctic Wallet , нам даже не предлагают задать ПИН-код, то есть открывается он ещё более бесшовно и максимально быстро. Привязка, как можете понимать, осуществляется через ваш Telegram-аккаунт. Функционал данного кошелька меньше, нежели у кыргызстанского конкурента, но, во-первых, ради действительно честного и высокого курса USDT это прощается, а во-вторых, дополнительные функции типа пополнения мобильного счёта или Steam, а также вывод крипты на карту, мне не актуальны. Однако я думаю, что и в данном кошельке тоже добавят такую возможность. Сервис, в отличие от Antarctic-а, запустился относительно недавно, но уже всё работает чётко и быстро.

Далее переходим к пополнению кошелька криптой. Для этого нажимаем на кнопку "Пополнить", после чего вводим сумму, на которую хотим пополнить баланс в USDT, и выбираем сеть, в которой будем пополнять. Дешевле всего пополнять в многими любимом TON - комиссия будет составлять всего 1%. Также можно пополнить в сети TRX, где комиссия совсем непривлекательная и составляет аж 15%, поэтому про данный способ пополнения кошелька мы просто забываем. Также можно пополнить в сети Ethereum, где комиссия составит 1,6%. Возможно, в последующем, как и в Antarctic-е, за пополнение в сети TON комиссию вовсе уберут или ещё больше снизят.

Выбрав сеть, нажимаем «Далее», и нас перебрасывает на страницу, где необходимо скопировать адрес, а также при переводе обязательно указать мемо в разделе «Комментарий». Не забываем это сделать, иначе средства улетят на общий кошелёк без привязки к вашему аккаунту и придётся писать в техподдержку, чтобы отобразить их на вашем балансе. Кстати, техподдержка отвечает достаточно быстро.Она полностью русскоязычная, всё расскажут о сервисе, о том, как он работает, а также как они зарабатывают на этом бизнесе.

После того как наш баланс пополнен, идём в магазин, пробиваем товары на кассе и выбираем оплату по СБП. Далее в приложении нажимаем на иконку с QR-кодом, который находится снизу по центру, разрешаем доступ к камере и сканируем QR-код, который выдаёт касса. После списание средств происходит автоматически. Как правило, это занимает от 5 до 12 секунд, что вполне быстро. Если интересно, можете посмотреть Short-видео, где оплатил кофе и покупке в Ленте. Там же дал инструкцию по пополнению и оплате.

Оплата в онлайн-магазинах типа Ozon, AliExpress и других, происходит только через ПК, поскольку мобильная версия браузера или приложение магазина не выдает QR-код, а сразу перекидывает в приложение банка для оплаты по СБП. Так что для оплаты товара, например, на Ozon или Яндекс Маркете:

- переходим на сайт маркетплейса через браузер на ПК

- выбираем в корзине нужный товар и нажимаем "Перейти к оформлению"

- выбираем оплата по СБП и нажимаем "Оплатить онлайн"

- сканируем полученный QR-код miniApp приложении кошелька и оплата проходит автоматически

Как вы можете видеть, курс USDT выше, чем биржевой курс доллара и соответствует курсу в популярных обменниках. Так, например, внизу привёл скриншот с мониторинга обменников, где в некоторых случаях курс в нашем кошельке при оплате может быть даже выше, чем при обмене USDT на фиатные средства!

При этом мы получаем невероятное удобство: доступ к нашей криптовалюте буквально в один клик и возможность оплачивать ей любые покупки там, где есть QR-код. Дополнительно отмечу, что по факту мы не платим криптовалютой, а совершаем обмен с организацией, которая оплачивает за нас наши покупки. Организация официально зарегистрирована в России, крипта, которую мы пополняем, проходит AML-проверку на чистоту, так что грязную крипту не примут и вернут обратно.

Что касается самой оплаты, то тут тоже всё чисто, прозрачно: закон не запрещает оплату покупок третьими лицами или организациями. Однако, чтобы полностью оставаться в легальном поле, каждую такую покупку, а именно обмен криптовалюты, необходимо декларировать - проще всего это делать в приложении «Мой налог», особенно если вы самозанятый, или же в конце налогового периода в справке 3-НДФЛ.