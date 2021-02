Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях один из пользователей overclockers.ru поделился с сообществом занятной историей о продаже своей личной видеокарты майнеру с огромной наценкой. Так уж получилось, что те пользователи, которым посчастливилось купить графический адаптер в конце 2019 - начале 2020 года оказались в довольно выигрышной позиции: их карты меньше, чем за год выросли в цене в 2-3 раза.

Признаться, я и сам начал подумывать о продаже своей Vega 56 какому-нибудь особо жадному майнеру. Осенью 2019 я приобрёл её за смешные 13 тысяч рублей в немецком ComputerUniverse, а сейчас на Avito её цены доходят до безумных 40 тысяч. Однако, в ходе размышлений я пришёл к выводу, что в текущей ситуации продажа карты совершенно нецелесообразна, а дополнительные деньги не смогут компенсировать доставленные неудобства. Вот пять причин, по которым я никому не рекомендую изображать из себя великого спекулянта и расставаться с личным GPU:

1. Сегодняшний ажиотаж вокруг криптовалют принципиально отличается от событий 2017-2018 годов.

Я понимаю какой логикой руководствовался мой коллега Met74 при продаже своей Radeon RX 5700. По факту это ставка азартного игрока на скорое и резкое завершение текущей криптовалютной лихорадки, как это случилось в 2018 году. Вот только нынешнее ралли имеет ряд очень важных и значительных отличий от предыдущего. Тогда курс Эфира продемонстрировал взрывной рост с 700 до 1400$ за 1 ETH в течении первых двух недель января, а затем так же скоропостижно обвалился обратно. Эти события протекали стремительно и всё самое интересное произошло в течении всего одного месяца.

Сейчас же курсы криптовалют росли постепенно и даже период наиболее бурного роста длится уже почти 3 месяца. К тому же сейчас этот тип активов привлёк внимание крупных институциональных инвесторов, а среди почитателей Биткоина числятся такие известные миллиардеры как Илон Маск, основатель Twitter Джек Дорси и музыкальный магнат Шон Картер, более известный как Jay-Z.

И я вовсе не хочу сказать, что обвала курсов не будет. Это как раз-таки неизбежный сценарий, но вот когда именно он воплотится в жизнь сказать уже гораздо труднее. Криптовалютное безумие вполне может затянуться и до конца 2021 года, а сидеть всё это время без видеокарты - довольно сомнительная затея. При этом стоит помнить, что далеко не все майнеры поддались жадности и закупали видеокарты на пике цен. Часть из них терпеливо ждёт коррекции и обязательно окажет своё влияние на рынок GPU, когда цены наконец начнут падать.

2. В дефиците виноваты не только майнеры.

Но даже если курсы криптовалют обвалятся прямо завтра, то далеко не факт, что цены видеокарт сразу же упадут следом. Текущая ситуация с дефицитом GPU связана ещё и с нехваткой полупроводниковых изделий. Их производители попросту оказались не способны удовлетворить весь существующий спрос. Из-за этого страдают не только AMD и Nvidia, но и производители игровых консолей, смартфонов и даже крупные автоконцерны.

Все производственные мощности чипмейкеров уже давно распределены между их крупными клиентами, а графические чипы точно не являются для них приоритетным направлением.

В таких условиях видеокарты становятся поистине уникальным устройством, способным не только развлекать своего владельца, но и приносить ему прибыль.

3. Майнинг - более разумная альтернатива продаже.

Ну а если же побороть свою алчность никак не получается, то куда лучшей затеей будет использовать видеокарту для майнинга. При сохранении нынешних цен на Эфир ещё хотя бы на протяжении трёх месяцев вы без труда получите те же деньги, что и в случае продажи графического адаптера, но при этом он останется у вас на руках. При щадящих условиях эксплуатации, внимательном отслеживании температур и должном андервольтинге риск повредить карту будет минимален.

Для того чтобы вступить в ряды шахтёров не требуется каких-то особенных знаний или уймы времени. Достаточно скачать программу-майнер, выбрать подходящий пул (желательно с системой оплаты PPS/FPPS, ведь майнить вы будете всего на одной карте) и прописать в bat-файле его адрес. На все эти действия у вас уйдет каких-то 15-20 минут.

4. 2021 год будет весьма богат на новые игровые релизы.

Особенно странно для меня выглядел аргумент Met74 про отсутствие в ближайшем будущем интересных игр, ведь уже в первом квартале года должны состоятся релизы волшебно выглядящей Kena: Bridge of Spirits и атмосферной Praey for the Gods. А в мае начнут выходить крупнокалиберные хиты Resident Evil Village, Biomutant, Far Cry 6 и ремастер трилогии Mass Effect. На лето же намечены даты выхода Solar Ash и долгожданной Little Devil Inside, которую я жду с самого момента анонса в 2015 году.

Кроме того, на горизонте маячат Dying Light 2, Atomic Heart, Total War: Warhammer 3, Humankind, Age of Empires 3, Crimson Desert, Halo: Infinite и полноценный выход Subnautica: Below Zero из раннего доступа. Сидеть на встройке или затычке в такой ситуации не особо хочется.

5. Даже средние карты будут тянуть новинки из-за затянувшегося кроссгена.

Кто-то из вас может возразить: средние карты не смогут потянуть многие из этих игр. Но в реальности им хватит даже старушки GTX 1066. Дело в том, что в этом поколении консолей период кроссгена будет длиться куда дольше обычного из-за специфической политики Microsoft, выпустившей маломощную Xbox Series S и пообещавшей длительную поддержку Xbox One X.

В ближайший год мультиплатформа будет ограничена мощностями этих двух приставок, а значит и ПК-геймеры могут не сильно торопится с апгрейдом. Понятное дело, что речь идёт о гейминге 1080р/30 FPS со средними настройками, но это всё равно лучше прохождения новинок на Youtube.