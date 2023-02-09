Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интервью с директором студии 1C Game Studios Альбертом Жильцовым

Сегодня стартовала новая рубрика «Интервью с интересными людьми». Мы пригласили для интервью директора игровой студии 1C Game Studios Альберта Жильцова.
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня мы пригласили для интервью директора успешной игровой студии 1C Game Studios Альберта Жильцова. Именно его команда создавала дополнения к легендарной игровой серии «Ил-2 Штурмовик», а сейчас активно развивают сетевой шутер «Калибр».

реклама


Наш спикер согласился ответить на наиболее злободневные вопросы, которые так или иначе касаются многих из нас. Сразу предупрежу, что если у наших читателей будут интересные вопросы в комментариях к статье, то среди них мы выберем лучшие и в ближайшее время возьмём второе интервью. Возможно, правильно заданный вопрос станет стартом вашей успешной карьеры, всё в ваших руках!

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

- Состояние отечественного геймдева в 2023 году. Как повлиял 2022 год? Что происходит в российском геймдеве?

- Пока трудно сказать определенно. Я не аналитик, чтобы обобщать до понятия всего геймдева в целом. События прошлого года вызвали разнонаправленные движения. До 2022 года существовал некий «мировой» геймдев – любой программист или художник из России мог стать его частью. Глобально мы были крупной аутсорсинговой площадкой и кузницей кадров. Это были основные направления развития.

реклама

Нынешняя ситуация корректируется: замыкается или перенаправляется. Идет адаптация к новым условиям. Фрилансеры ищут способы обойти ограничения на движения средств из-за рубежа, работодатели же изыскивают возможности завести деньги внутрь страны, чтобы оплатить эти услуги. Те, кто был взрослее, уже такие способы нашли, ну а «дети» просто побегали кругами, повозмущались и теперь сидят в ближнем зарубежье, надувшись от обиды и жалуясь на недостаточную комфортность реального мира.

Ситуация принесла также и проблемы: много специалистов покинуло страну, закрыли свои представительства некоторые работодатели, которые обеспечивали возможность обучения. Рабочих мест стало меньше. Однако, с другой стороны, возможно, в будущем сократится скорость утечки профессионалов, так как теперь, когда пену сдуло, некоторые увидят для себя больше возможностей внутри страны. Это напоминает лесной пожар – трагедия и радость освобождения нового жизненного пространства одновременно.

- Кадровые вопросы. Как современные игровые студии и издатели игр ищут себе сотрудников, по рекомендациям или берут с улицы?

- Абсолютно так же, как и несовременные. Все способы, какими мы можем получить сведения о потенциальном кандидате – хороши. Для нас это не имеет принципиального значения. Мы отказываем друзьям наших сотрудников так же часто, как отказываем незнакомым кандидатам.

реклама

- Из каких учебных заведений, на ваш взгляд, выходят наиболее востребованные специалисты? Если у родителей нет денег на обучение в дорогом ВУЗе, можно ли научится всему самому, и с чего стоит начать?

- Конечно, можно. Современный мир предлагает уникальные возможности для самостоятельного обучения. 99% нашего игростроя – это энтузиасты. Это те, кто создал себя сам и в профессии, и в бизнесе, и вообще. Так что идея самообучения по факту сама правильная.

Преимущества вузовского образования – в доступности преподавателей, в возможности прямой передачи знаний и дискуссиях. В остальном это все равно самообучение. Поскольку с преподавательским составом во многих профессиях наблюдаются проблемы, то и ценность именно дипломного образования для игростроя не очень высока. Определяющее значение имеет тестовое задание, собеседование, а главное – примеры работ (портфолио). Диплом – это последнее, на что мы смотрим сейчас.

Мы неоднократно выступали с критикой поверхностного отношения к знаниям. Сильно сомневаюсь в эффективности всяких курсов, которые обещают получение специальности за 10 занятий и т.п. По сути, они являются просто коммерческими предприятиями для получения прибыли. Отсюда и эффективно работающая в этих целях реклама – за 10 или 20 дней научим вас профессии и гарантируем зарплату в сотни тысяч рублей. Не напоминает вам все это известное поле чудес из одной популярной сказки?

реклама

Игрострой – сложная комплексная индустрия. Мы учимся своим профессиям иногда по 10 лет и больше. Единственная польза от подобных курсов – возможность узнать что-то о профессии, разобраться в том, кто такие программисты, 3D-скульпторы, художники или игровые дизайнеры. Понять, что это за профессии за несколько недель, конечно, можно. А дальше уже предстоит настоящее обучение.

Начинать нужно с того же, с чего и в других индустриях и профессиях. Садитесь, ищите материалы в сети по интересующей тематике, читайте, учитесь и пробуйте. Подобный подход был актуален и 20 лет назад. Разве что видеосервисов, в которых все подробно объясняется, еще не было.

- На какую зарплату может рассчитывать начинающий специалист, а на какую опытный? Что Вы посоветуете указывать в своём резюме, чтобы произвести впечатление на потенциального руководителя?

- Диапазон очень разный. У нас нет никаких «вилок» – считаем это неправильным. Все зависит от разных факторов. В частности, кандидаты из регионов порой выигрывают в конкурентной борьбе со столичными специалистами потому, что могут просить меньше денег, так как их расходы ниже. Если вакансия не подразумевает обязательную работу в офисе, то предпочтение может быть отдано и кандидату не из Москвы.

Зарплаты у некоторых профессий совершенно неадекватные, у кандидатов бывают завышенные ожидания и т.д. Пока такая проблема существует, но мы надеемся на корректировку. Думаю, что диапазон на текущий момент находится где-то в пределах 50-250 тысяч рублей. Важно, чтобы кандидаты понимали, как и почему их так оценивают. Нельзя быть просто очень дорогим художником, который рисует столько же, сколько и остальные, но почему-то становится дороже. Так не работает. Нужно или брать больше работы или развиваться горизонтально, становится наставником, старшим специалистом с новыми обязанностями или экспертом в какой-то конкретной области.

Совет простой – будьте честными и показывайте результаты своего труда. Однако и сами не забывайте смотреть, куда вы устраиваетесь. В игрострое немало прожектеров и мошенников, у которых через некоторое время просто заканчиваются деньги, а игра «не взлетела». Не только компания выбирает вас, но и вы компанию.   

- Проекты студии: выпущенные и планы на будущее. В каких специалистах будет нуждаться Ваша компания и индустрия в целом?

- Не буду говорить от лица всей индустрии, она огромна и сложна, а во многих областях мне не совсем понятна. Я, например, не делаю мобильных, казуальных или браузерных игр, потому мне сложно оценить, что происходит в этих областях. Могу оценить только то, что происходит в «больших играх», т.е. в ПК и консолях.

Пока серьезных изменений не наблюдается. Читая интернет, увы, становится все более очевидно, что от технооптимизма начала 2000-х годов мы перешли к техноидиотизму. Наивные фантазии гуманитариев о том, что уже на горизонте виден огромный прорыв, так и остались мечтами. Сейчас и потом будут нужны хорошие специалисты в самых обычных областях – программисты, художники, дизайнеры, QA-специалисты и другие профессии. Ничего нового. Важно, чтобы это были интересные люди, а не продукты интернет-курсов. Такие вряд ли кому-то нужны.

- Поделитесь опытом с начинающими стартапами, с чего начинала Ваша компания, с какими трудностями она сталкивалась и как их преодолевала?

- У каждого свой путь – не нужно искать серебряной пули. Как показывает практика, книги об историях успеха не особо полезны. Настоящую пользу могли бы принести воспоминания об историях провалов, но таких похоже не предлагают.

Как и говорил ранее, вам необходимо понять, что это будет марафон, а не спринт. Это займет много времени, будут периоды оптимизма и отчаяния. И это придется преодолеть. Все советы – типовые, повторять их не вижу смысла. Главная проблема стартапов заключается в том, что они не способны прислушиваться к советам, свято веря в то, что они уникальны, а окружающие мало чего понимают. Знаю это не понаслышке – сам таким был когда-то. Первый проект я начал, когда мне было 22 года. С тех пор прошло более 20 лет. На том этапе я совершенно не готов был слушать кого-то еще. Только самый болезненный опыт, полученный самим индивидом, остается с ним навсегда.

Перед созданием стартапа всегда рекомендую поработать где-нибудь на стороне компании несколько лет и, прежде всего, научится понимать, как все устроено. Это неплохо помогает трезво оценивать риски.

- На каком ПО сейчас работает индустрия и Ваша компания, грозит ли ему импортозамещение? Какие книги и сайты Вы посоветуете для начинающего специалиста?

- Полагаю, наша студия не особо следует трендам. У нас есть собственный «движок», на базе которого можем выпускать проекты. В этом смысле мы независимы. Есть также проекты, сделанные на базе Unity. В этом случае все зависит от позиции правообладателя. Вряд ли можно запретить что-то в области софта, так как это практически невозможно контролировать. Однако усложнить жизнь можно. В этом случае придется переписывать какие-то модули самим, если они станут недоступны. Это может стать проблемой, но точно не критической. Пока мы с подобным не сталкивались, но на всякий случай готовим запасные сценарии. Наша команда уже довольно взрослая и, конечно, намного более защищенная в этом отношении, чем микрокоманды или частники, которых можно отлучить одним решением любой из противоборствующих сторон. История подсказывает – объединяйтесь. Это делает вас сильнее и устойчивее. Переставайте верить в рассказы про то, как быстро и эффективно можно сделать деньги из воздуха.  

Советовать в современном мире книги необходимости нет. Открывайте любой поисковик и ищите, что нужно. Сперва подумайте, как сформулировать запрос. С этого все и начинается.

- Как повлияла обстановка после начала СВО на процессы в компании? Начиная от лицензирования рабочего ПО и заканчивая продажами игр. 

- Пока никак не повлияла. Как бы парадоксально это ни звучало, но 2022 год был для студии более успешным, чем 2021.

- Усилился ли дефицит специалистов, и как Вы решали этот вопрос?

- Безусловно, усилился. Специалистов стало существенно меньше. Одновременно с этим стали появляться фонды, которые планируют раздавать деньги. Тенденция очевидна: денег станет больше – специалистов меньше, конкуренция будет еще выше. Если фонды одумаются и средства не будут выделяться только по причине того, что есть «поручение», удастся вполне безболезненно пройти этот этап. Хороших специалистов всегда было мало и за них приходилось бороться. В этом нет ничего нового. Проходимцы нам не интересны, они могут идти в суперкорпорации, для которых численность важнее эффективности. Для нас подобные показатели не актуальны.

В 2022 году мы перешли на систему стажировок – стали готовить специалистов начального уровня сами. Очевидно, что это довольно долгий путь, однако мы уже давно на рынке и еще планируем там побыть. Можно позволить себе игру вдолгую. На текущий момент практика стажировок себя оправдывает. Она не менее успешна, чем попытка перекупить специалистов с рынка.

Текущие вакансии игровой студии 1C Game Studios (ссылка кликабельна).

Примеры набора на стажировку: Геймдизайнер и 2D художник. Текстуры персонажей (ссылки кликабельны).

- Изменились ли источники финансирования новых проектов, где их искать молодым стартапам?

- Сложно ответить на этот вопрос, так как для нас, очевидно, ситуация выглядит совершенно иначе, чем для стартапов. Довольно прохладно отношусь к последним веяниям, потому что толку от них кроме модности не вижу. Стартапы стоит организовывать только тем, кто способен ответить на вопрос – зачем я это делаю. А это довольно редкий случай. В большинстве случаев это делается под воздействием каких-нибудь очередных красивых сказок из сети. Ответить на вопрос, где стоит искать деньги на реализацию подобных фантазий, вряд ли смогу.

Очевидно, как и любой взрослый, могу лишь напомнить, что одолженные деньги рано или поздно придется возвращать. Поэтому берите их у тех, кто в вас верит – друзей и родителей. Получится вернуть вовремя – думайте о масштабировании. Однако прежде, возможно, стоит получить соответствующий опыт, поработать где-нибудь на стороне.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры games бесплатные игры вакансии разработчик интервью скачать игры игры онлайн специалист студия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
17
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
18
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
23
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
7
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
15
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
38
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Пользователи столкнулись с быстрой деградацией новейших SSD 980 Pro и 990 Pro от Samsung
5
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
22
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Демилитаризация НАТО: Запад истощен - Киев тратит тысячи снарядов ежедневно, ресурсов не хватает
4

Популярные статьи

Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
15
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
27
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
3
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
29
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 1
13

Сейчас обсуждают

Дмитрий
16:39
да ну на, гнилые поляки!)))
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Жидомир Златоуст
16:38
Дык в poco x3 это было давным давно на каком то старом андроиде.
Android 14 позволит клонировать приложения и входить в них с двумя аккаунтами одновременно
Vetali
16:38
Пилот, который летает на мигах и сушках без проблем освоит все это за пару месяцев.
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
Дмитрий
16:38
Да Маск на качелях, то вам то нам!)))
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
Дмитрий
16:37
Взял бы себе такой смарт после рилми 9 про плюс, но бабла пока нет да 9-ка всем устраивает!)))
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
mishika
16:36
Та-а-ак насрать. Мало того, что заходишь на чмоклерс и нужно скипать кучу навязчивого таргета, так еще и содержимое всей новости тупо гиперлинки на сраный срыгард, шитлинк по высосанному из жопы повод...
RTX 4090 и другие видеокарты дорожают в магазинах РФ на фоне ослабления рубля
Дмитрий
16:34
Раша минимум потерь, периодически уничтожает значимые объекты Украины! Смысл быстрой атаки? Если только с хорошей артподготовкой, но тогда потери мирного населения возрастут многократно, чего Россия н...
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
Алексей Маковеев
16:32
***** Сейчас вы находитесь здесь *****
Starlink впервые начнёт приносить прибыль
Александр Олейников
16:31
А я дальше на 3060Ti посижу. Мне пока 4090 не нужна )
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
Виктор Бояринцев
16:28
Как миуи на 6 андрее , наконец и до простых смертных технологии докатились...
Android 14 позволит клонировать приложения и входить в них с двумя аккаунтами одновременно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем