Автомобильный парк в России стареет. Это факт, который легко подтверждается не только внимательным рассмотрением проезжающих мимо автомобилей, но и статистикой ГИБДД, опираясь на которую, соответствующий материал подготовило издание «Коммерсантъ».

Как следует из данной статистики, по состоянию на 1 января текущего года в России было зарегистрировано 68,67 миллионов колёсных транспортных средств разных типов. Из них 52,89 млн — легковые автомобили, 8,06 млн — грузовики, 760 тысяч — автобусы, и ещё без малого 7 миллионов — мотоциклы, прицепы, полуприцепы и другие транспортные средства.

Выяснилось, что более 67% всех зарегистрированных в России вышеуказанных транспортных средств имеют возраст свыше 10 лет. Наиболее ярко старение автопарка заметно по грузовикам и категории «прочие транспортные средства». Так, из 7 млн грузовиков 4,96 млн имеют возраст свыше 15 лет, 1,09 млн — от 10 до 15 лет.

В сегменте легковых автомобилей ситуация тоже не идеальная с точки зрения любителей фразы «Хороший автомобиль — это новый». Из 52,89 миллионов зарегистрированных «легковушек» 23,74 миллиона сошли с конвейера более 15 лет назад, 11,57 миллиона выпущены от 10 до 15 лет назад, и 8,6 миллиона — от 5 до 10 лет назад. Лишь порядка 9 миллионов легковых машин в стране сравнительно новые — выпущенные 5 и менее лет назад.

Данная статистика имеет весьма двоякое значение. С одной стороны, безусловен тот факт, что новый автомобиль в России перестал быть доступен подавляющему большинству населения. С другой стороны, нельзя не отметить в целом возросшее качество мирового и отечественного автомобилестроения: машины способны колесить и по 10, и по 15, и больше лет, не «сгнивая» и не требуя частых капитальных ремонтов. В этой связи следует помнить, что автомобиль — это всегда расходы и удар по капиталу, и пока имеющаяся машина ещё на ходу, покупать новую, тем более по нынешним российским ценам, нецелесообразно.