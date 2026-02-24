Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Всего в стране зарегистрировано 68,67 млн колёсных транспортных средств разных типов.

Автомобильный парк в России стареет. Это факт, который легко подтверждается не только внимательным рассмотрением проезжающих мимо автомобилей, но и статистикой ГИБДД, опираясь на которую, соответствующий материал подготовило издание «Коммерсантъ».

Как следует из данной статистики, по состоянию на 1 января текущего года в России было зарегистрировано 68,67 миллионов колёсных транспортных средств разных типов. Из них 52,89 млн — легковые автомобили, 8,06 млн — грузовики, 760 тысяч — автобусы, и ещё без малого 7 миллионов — мотоциклы, прицепы, полуприцепы и другие транспортные средства.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Выяснилось, что более 67% всех зарегистрированных в России вышеуказанных транспортных средств имеют возраст свыше 10 лет. Наиболее ярко старение автопарка заметно по грузовикам и категории «прочие транспортные средства». Так, из 7 млн грузовиков 4,96 млн имеют возраст свыше 15 лет, 1,09 млн — от 10 до 15 лет.

В сегменте легковых автомобилей ситуация тоже не идеальная с точки зрения любителей фразы «Хороший автомобиль — это новый». Из 52,89 миллионов зарегистрированных «легковушек» 23,74 миллиона сошли с конвейера более 15 лет назад, 11,57 миллиона выпущены от 10 до 15 лет назад, и 8,6 миллиона — от 5 до 10 лет назад. Лишь порядка 9 миллионов легковых машин в стране сравнительно новые — выпущенные 5 и менее лет назад.

Данная статистика имеет весьма двоякое значение. С одной стороны, безусловен тот факт, что новый автомобиль в России перестал быть доступен подавляющему большинству населения. С другой стороны, нельзя не отметить в целом возросшее качество мирового и отечественного автомобилестроения: машины способны колесить и по 10, и по 15, и больше лет, не «сгнивая» и не требуя частых капитальных ремонтов. В этой связи следует помнить, что автомобиль — это всегда расходы и удар по капиталу, и пока имеющаяся машина ещё на ходу, покупать новую, тем более по нынешним российским ценам, нецелесообразно.

#россия #экономика #автомобили
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
14
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
20
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
+

Сейчас обсуждают

swr5
20:28
Когда появяться на сайте новости из журналов "Юный Техник", "Моделист - Конструктор" и "Техника - молодежи"? Почему я должен читать тут гнилого Коммерсантъ-а?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
artemuss1990
20:21
Мнение заднеприводных берниганов и китей никого не интересует
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Waramagedon
20:18
нормальный авто должен служить 20 лет, но современный европеец уже 10 еле проживает без капремонта и замены электросистем.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Waramagedon
20:17
остаётся только понять - нахрена пылесосу давать вход в сеть? Хочешь камеру с прослушкой есть системы попроще и надёжней.
Энтузиаст случайно получил полный доступ к 6700 роботам-пылесосам в США, Европе и Китае
Кирьянов Алексей
20:12
Давайте подождем реальные фотографии. Опора на нейронки это конечно плохо , но больший размер это однозначно лучше, только при одном поколении. Более новое поколение может быть лучше, будучи при этом ...
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
Антон Филимонов
19:54
Покупать мелкоядра на излете поколений с ними...это чтож надо курить такое
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
19:53
Ну если учесть то,чьто и то и то шляпа - то не лучше)
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
kilobait3
19:23
На своих ускорителях использую герметичную заливку чипа жти. Уже не первый год, а с 2007г не имею проблем с нагревом. Даже 4090 сдалась. 80 градусов она не видела уже после первого теста и разборки дл...
Одновентиляторная RTX 5070 от Colorful грелась в играх меньше Founders Edition, но больше шумела
kilobait3
19:16
Более 380ТБ кэша. Удалять очень страшно, ручками не просто долго, а при именовании папок сектором в схд это просто фейспалм. Загрузка кэша вновь с сети займет месяцы, а то и более года. Благо, но позд...
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
AdKiller
19:14
Очередной рекламный высер с кликбейтовым заголовком от местного прикормленного рекламо-дрочера.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter