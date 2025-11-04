Как я писал в первой части статьи, корпус компьютера апгрейдится реже всего, поэтому на нём не стоит экономить. Нужно предусмотреть все апгрейды в плане увеличения длины видеокарты и высоты процессорного кулера. Также предусмотрим пылевые фильтры, чтобы реже открывать корпус для очистки сжатым воздухом или пылесосом и кисточкой, а ограничиться промывкой, сушкой и обратной установкой фильтров.

Разнообразие моделей корпусов

Каждый корпус системного блока рассмотрим с точки зрения плюсов и минусов, поскольку решающим может стать любой из факторов.

реклама





Корпус Deepcool CH370

DeepCool CH370 — минималистичный корпус формата Micro ATX, с широкими возможностями охлаждения с помощью 360-мм радиатора СВО. Поддерживает до восьми вентиляторов диаметром 120-мм или четырёх вентиляторов 140 мм.

Корпус DeepCool CH370

реклама





Если у вас уже есть компьютерный стол с отсеком для системного блока, то учитывайте его габариты: 413×215×431 мм (Д х Ш х В).

Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 378 мм или 320 мм, в случае установки спереди корпусных вентиляторов или вентиляторов СЖО.

Достоинства:

Корпус отличается встроенным опорным кронштейном для видеокарты, предохраняющем её от провисания. Сразу отмечу, что он имеет регулировку по высоте, но не будет поддерживать видеокарту по всей её длине, как это делают дорогие модели держателей.

Магнитные пылевые фильтры, которые легко снимать для чистки.

Есть возможность сделать кабель-менеджмент для проводов.

Также слева на передней панели имеется удобный выдвижной держатель для гарнитуры. Его можно выдвинуть из передней панели, чтобы наушники или гарнитура не падали со стола.

Корпус позволяет установить 2 стандартных жёстких диска 3,5 дюйма и 2-3 SSD (или 2,5 дюймовые ноутбучные жёсткие диски).

Недостатки, которые могут не играть роли для бюджетных сборок:

Максимальная высота процессорного кулера 165 мм, что стоит учесть для возможности закрытия боковой крышки корпуса.

Обращаем внимание на тип блока питания ATX PS2 и его максимальную длину: 160 мм. Это один из минусов компактности — нужно тщательно выверять габариты всех комплектующих.

В комплекте идёт всего один вентилятор, остальные приобретаются отдельно.

реклама





Выдвижной держатель для гарнитуры и характеристики корпуса DeepCool CH370





Корпус Deepcool CH360

Это ближайший аналог DeepCool CH370, но с небольшими отличиями.

реклама





Корпус DeepCool CH360

Достоинства:

Корпус отличается встроенным опорным кронштейном для видеокарты.

Магнитные пылевые фильтры, которые легко снимать для чистки.

Есть возможность сделать кабель-менеджмент для проводов.

В комплекте уже 3 вентилятора (спереди два на 140 мм, сзади один на 120).

На фронтальной панели есть USB Тип-C.

В левой боковой крышке есть большой пылевой фильтр вместо большого закалённого стекла, как CH370. Стекло тут тоже есть, но уже поменьше, что я отношу к плюсам.

Недостатки:

У него нет выдвижного держателя для наушников.

К минусам можно отнести отсутствие вентиляционных отверстий на правой боковой крышке.

Характеристики корпуса DeepCool CH360





Корпус Deepcool CH160 MESH

Deepcool CH160 MESH — студенческий вариант компактного корпуса. Студенты довольно часто переезжают по съёмным квартирам и громоздкий системный блок ПК им обычно только мешает. А ультрапортативный корпус формата mITX с удобной ручкой для переноски будет в самый раз.

Корпус DeepCool CH160 MESH

Достоинства:

Компактные габариты и удобная ручка для переноски.

Отличная продуваемость (можно установить до 8 вентиляторов размера 120 мм) при наличии трёх пылевых фильтров.

Пара разъёмов USB 3.0, Type-C и гибридный аудиопорт.

Максимальная высота процессорного кулера 172 мм, у прошлых, более крупных моделей было 165 мм.

Недостатки:

Можно использовать блоки питания ATX PS2 (максимальная длина: 140 мм) / SFX или SFX-L. Допустимая длина видеокарты варьируется от 235 мм до 305 мм, в зависимости от габаритов блока питания. Длина: SFX/SFX-L: 305мм / ATX: 230мм, высота: 138мм, ширина: 65мм (3 слота).

Материнская плата должна иметь стандарт Mini-ITX.

В комплекте идёт всего один вентилятор, остальные приобретаются отдельно.





Корпус Deepcool CH560

Deepcool CH560 - это новый средне-размерный корпус (Midi-Tower) с максимально продуманной продуваемостью (субъективное мнение автора). В комплекте три ярких 140-мм вентилятора ARGB с поддержкой PWM, а также 120 мм вентилятор на задней панели. Отличием корпуса стала гибридная боковая панель, как у модели CH370.

Корпус DeepCool CH560

Достоинства:

Просторный корпус, с возможностью установки почти любых комплектующих.

Есть возможность сделать кабель-менеджмент для проводов.

Максимальная продуваемость (возможность установки до 9 вентиляторов размера 120 мм или 5 вентиляторов размера 140 мм) при наличии нескольких пылевых фильтров.

Разъём USB 3.0, Type-C и гибридный аудиопорт.

Максимальная высота процессорного кулера 172 мм, у прошлых, более крупных моделей было 165 мм.

Максимальная длина блока питания формата ATX PS2 170мм.

Максимальная длина процессорного кулера 175 мм.

Недостатки:

Всего один Разъём USB 3.0, когда у малыша CH160 MESH их было два.

Приличная стоимость, относительно предыдущих моделей.

Все четыре вентилятора в комплекте идут с подсветкой, что понравится не всем, но она обычно отключаемая.

Характеристики корпуса DeepCool CH560

Выводы

Это не реклама компании Deepcool, поскольку подобные модели можно найти у большинства производителей корпусов. Отличаться они будут только дизайном и компоновкой некоторых элементов. Я прочитал все ваши комментарии к прошлой статье, хотел сказать спасибо за ваши фото и краткие описания моделей корпусов.

В комментариях к этой статье можете написать свой опыт апгрейда в вашем корпусе, насколько он был удобен, или наоборот пришлось повозиться. Пользуетесь ли вы сетевыми фильтрами и какую подсветку используете? Также можете написать про ваш опыт обслуживания ПК, особенно сборки и чистки водяного охлаждения. Я жидкость в свои ПК и близко не подпускал, кроме промывания пылевых фильтров под струей воды. Поскольку за тишину, красоту и мощный теплоотвод приходится платить риском протечек.

Другие статьи на тему грамотного выбора комплектующих читайте в блоге «Компьютерные сборки под различные задачи» (ссылка кликабельна).

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424



