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10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей

Изголодались по качественным сериалам и хотите минимум повестки, максимум удовольствия - тогда вы попали по адресу.
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5
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10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей

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Введение:

Надоели бесконечные новости про надуманные успехи всех сторон и вундервафли, уничтожение X2 техники от реального количества? Бесконечные виртуальные сборки или "обзоры туалетной бумаги"? Пора отвлечься от бесконечного количества комментариев - как Ваших, так и чужих. Периодически нужно отдыхать. Погода этому не способствует, если конечно Вы не на солнечных островах у берега моря. Отдохнуть можно и за просмотром свежих сериалов, которые Вы могли пропустить. Разгрузка для мозгов в такое время необходима. Сразу скажу - топ мой личный, можете гореть сколько угодно. Почти все русскоязычные свежие сериалы я не перевариваю, но это не значит, что они все посредственные. Парочку смотрел, зашло. 

1. Разделение

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Замечательный сериал, чем-то отдалённо напоминающий "Черное зеркало". За режиссерским креслом внезапно Бен Стиллер. Идея сериала "проста как две копейки". Корпорация вживляет чип, который разделяет сознание на 2 части: повседневная жизнь и жизнь на работе. При этом каждая "личность" живет автономно и не знает что происходит на работе и дома. Никаких воспоминаний. Очень смелая идея. Сериал не без шероховатостей и с некоторыми логическими допущениями, но определённо стоит просмотра. Рейтинги - заоблачные. Да, повестка в несколько серий пролезла, но, хвала богам, без лобызаний в дёсны. Продлён на второй сезон - продолжение выйдет этой осенью.

2. Андор

Наконец-то появились в Диснее люди, которые не только продавили адекватную идею, но и покромсали ненужную повестку, избавились от зорких глаз любителей "квот" и прочей лабуды. Взрослая и самодостаточная история во вселенной Звездных войн, которая является приквелом к полнометражке "Изгой Один". Замечательный актерский состав, адекватная, взрослая и не сказочная, в кои то веки, история. Скорее всего именно поэтому сериал получил хорошие рейтинги, но не избежал малого количества просмотров в стриминговых сервисах. Для фанатов вселенной - обязателен к просмотру. Как глоток свежего воздуха после шлака по типу последней трилогии. Продлен на второй сезон.

3. Медведь

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Драмеди от компании FX - неожиданный сюрприз. Обязательно смотрите в озвучке без цензуры, чтобы ощутить все прелести работы бара, который утопает в долгах, хотя им заправляет шеф-повар с мировым именем. Личная история, основанная на реальных событиях. Серии короткие, смотрится быстро и бодро. Финал приятный и поучительный. Однозначно стоит просмотра. Особенно для тех, кто любит большие и сочные стейки.

4. 1899

Судно «Цербер», следующее из Лондона в Нью‑Йорк, натыкается на таинственный корабль, который ранее считался пропавщим. И как всегда нас ждет мрачная и полная тайн история. Сериал от создателей «Тьмы» - думаю комментарии излишни. 

5. Дом дракона

Спин‑офф «Игры престолов». Действия проходят за 200 лет до оригинальной истории. Все, что вы видели оригинальном сериале - осталось. Драконы, магия, сражения, кекс и прочие радости. Не фанат, но сбито крепко и посмотрел ради галочки. Получилось ярко и вполне достойно оригинала.

6. Шантарам

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Беглый заключенный Лин Форд стремится затеряться на многолюдных улицах Бомбея 80-х. Облегчая страдания бедных и отверженных, врач Лин проявляет мужество, обретает друзей и встречает нежданную любовь на долгом пути к искуплению. Экранизация одноимённого бестселлера получилась яркой, но наивной. Не включая мозги - пойдет. Чарли Ханнэм отыгрывает роль на 150%.

7. Черная птица

Сериал основан на реальных событиях. Джимми Кин осужден на десять лет тюрьмы, но ему поступает уникальное предложение. Если он получит признание Ларри Холла, подозреваемого в убийстве, Джимми освободят. Но выполнить подобное задание весьма непросто. Всего шесть серий, отсекающих всё лишнее. Получилась яркая история, охватывающая несколько временных промежутков, приправленная отличной музыкой — за неё отвечала группа Mogwai.

8. Черная весна

В кои то веки я решился посмотреть российский сериал и не пожалел. 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Вроде бы и обычная дворовая история, но снято необычно и смотрится очень бодро.

9. Оби‑Ван Кеноби

Посмотреть можно чисто для галочки и только прямо лютым фанатам франшизы. Слабый каст, посредственная игра большинства актеров. Самые убогие битвы на световых мечах, что я видел. Глянул только ради того, чтобы узнать - что стряслось между 1235 эпизодом и 23004 эпизодом. Дисней - сжечь.

10. Уэнсдей

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Сериал от Тима Бертона. И единственный, который я не смотрел и вряд ли посмотрю. Не понимаю откуда столько хайпа, но вставить его сюда пришлось просто из-за приличия. Не все фильмы Тима Бертона мне нравились, даже больше скажу, только небольшая их часть. Танцами девчули завалены все тиктоки, инстаграмы и прочий шлак, что не узнать про это просто невозможно. Посмотрите - а вдруг годнота.

В качестве дополнения - могу также порекомендовать 1 сезон сериала "Белый Лотос". Дичь, жесть и мама Стифлера на острове с богачами. Смотреть строго в озвучке HDrezka 18+, как и большинство сериалов выше, если такая опция будет доступна.

Спасибо за внимание!


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