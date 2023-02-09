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ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест

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Введение:

Так уж вышло, что мне посчастливилось работать в компании, которая разрабатывает мобильные приложения, которые в своей основе используют как предобученные модели (Stable Diffusion, ChatGPT), так и модели, которые мы тренируем сами (Yolo и тд). Практически всё, что связано с так называемым искусственным интеллектом. Больших подробностей я не могу дать, так как связан NDA на несколько лет даже после окончания контракта.

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Но давайте ближе к сути. Занятие у меня крайне увлекательное - писать как настройки для API, так и волшебный prompt под определённые задачи и приложения. Тренд на использование обученных языковых моделей взорвался с такой огромной силой, что обычные генерилки картинок остались в стороне. По мере изучения документации и статей, трендов, новостей и планов команды OpenAI - у меня начали формироваться определённые страхи за будущее отдельных отраслей.

Масла в огонь подлила фактическая покупка OpenAI компанией Microsoft. И ожидания от вложенных инвестиций не заставят себя ждать. Мелкомягкие очень вовремя положили глаз на развитие AI. И, как я считаю, именно за ними будущее и захват всего рынка. Мегакорпорация Microsoft контролирует мир? А знаете, это вполне возможно.

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Почему это только начало:

Для понимания, OpenAI дает вам попробовать песочницу со своей моделью версии 3.5 (точнее 4 языковыми моделями - попроще - дешевле, покруче - дороже. Самая топовая - text_davinci_003). Однако этот API нельзя использовать для коммерческих целей, он недоступен (Эту информацию стоит проверить, так как на днях была запущена подписка, но я не углублялся - будут ли давать доступ к API). Использовать можно только модель 3.0 - она ограничена данными до 2021 года, если ей не давать доступ к интернету и если она крутится на вашем серваке без дообучения, которое вы могли и не провести. И все продукты на рынке, которые щеголяют в своем названии фразами ChatGPT - используют более старую модель 3.0. А на подходе уже революционная 4.0.

Сегодня я хотел вкратце обрисовать для тех, кто в танке, что такое этот хвалёный ChatGPT и какие плюсы и минусы его использования в будущем я вижу. А что-то уже используется.

Что такое ChatGPT и с чем его едят:

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ChatGPT - это языковая модель, разработанная OpenAI, представляет собой высокоразвитый чат-бот, способный понимать естественный язык и генерировать ответы, подобные человеческим. Использование таких технологий быстро растет в различных отраслях, включая обслуживание клиентов, онлайн-покупки и развлечения.

Плюсы:

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Улучшенный опыт работы с клиентами: ChatGPT может обеспечить быструю и эффективную поддержку клиентов 24/7. Клиенты могут решать свои запросы в режиме реального времени, без режима ожидания или переключения между агентами (разве что будут проблемы с серверами, которые крутят у себя модель). Также ChatGPT может обрабатывать несколько запросов клиентов одновременно, повышая эффективность операций поддержки клиентов.

Рентабельность: внедрение ChatGPT может значительно сократить расходы, связанные с поддержкой клиентов людьми. Это устраняет необходимость в заработной плате, льготах и затратах на обучение агентов-людей.

Последовательные ответы: ChatGPT может давать согласованные ответы на распространенные вопросы, снижая вероятность того, что клиенты получат противоречивую информацию от разных агентов.

Минусы:

Отсутствие эмпатии: ChatGPT может быть не в состоянии понять эмоции и чувства клиентов, что приводит к неудовлетворительному опыту работы с клиентами.

Ограниченные возможности решения проблем: ChatGPT хорош настолько, насколько хороши данные, на которых он был обучен. Он может быть не в состоянии решить сложные проблемы клиентов, требующие вмешательства человека.

Потеря работы: широкое использование ChatGPT и других технологий искусственного интеллекта в службе поддержки клиентов может привести к потере большого количества работников в этой сфере.

Зависимость от технологий: чрезмерное использование ChatGPT может привести к потере навыков критического мышления и решения проблем среди сотрудников службы поддержки.

Где на данный момент используется:

ChatGPT используется несколькими компаниями и организациями в разных отраслях.

Здравоохранение: ChatGPT используется больницами и организациями здравоохранения для предоставления виртуальных медицинских консультаций и поддержки пациентов. Он может помочь пациентам найти информацию об их симптомах, предложить возможные диагнозы и даже записаться на прием к врачу. (Однако это не является полностью внедренным инструментом, как многие могут думать. Это уровень лёгких консультаций, не более. Тем более, бот всегда предупреждает, что информация может быть неполной и лучше обратиться за консультацией к своему лечащему врачу. Из-за незнания ботом противопоказаний, некоторые его советы попросту могут быть вредны для человека.)

Обслуживание клиентов: такие компании, как H&M и Zendesk, используют ChatGPT для улучшения своих служб поддержки клиентов, предоставляя быстрые и эффективные ответы на запросы клиентов. ChatGPT может обрабатывать несколько запросов одновременно, сокращая время ожидания и повышая эффективность (В особых случаях, с проблемными клиентами, всегда требуется вмешательство человека. Попробуйте написать бота, который будет отрабатывать, к примеру, возражения. И побеседуйте с ним. Вывести вас из себя он сможет очень быстро, гоняя по кругу. Всё как в тех самых старых фантастических фильмах).

Образование: ChatGPT используется в образовании, чтобы давать учащимся мгновенные ответы на их вопросы. Он может помочь учащимся найти информацию по конкретным темам, помочь с домашним заданием и предоставить ресурсы для дальнейшего обучения и совершенствования навыков. (И тут мы вступаем на скользкую дорожку, когда важны запреты мобильных телефонов на экзаменах, устные ответы и тд. Вспомним недавние случаи запрета использования ботов школьниками и студентами. Это только набирает обороты и способно в будущем изменить систему образования.)

Искусство и творчество: ChatGPT используется в творчестве для генерации новых и уникальных идей. Он может помочь художникам, писателям и музыкантам в создании новых концепций, написании сценариев и сочинении музыки (Бунты художников, скандалы и расследования о неоригинальности и искусственности творчества ботов и тд. Здесь без комментариев, можете изучать новости).

Финансы: ChatGPT используется в финансовой индустрии, чтобы помочь клиентам с их банковскими и инвестиционными потребностями. Он может предоставить информацию об остатках на счетах, вариантах инвестирования и помочь в совершении транзакций. (Очень неплохой кейс использования, когда ошибки недопустимы. По негативным составляющим этого сценария использования - придумать пока ничего не получается).

Общение и психология: Несмотря на приверженность человека общению с реальными людьми, большую популярность сейчас имеют чат-боты, которые решают определённые задачи. Более 20-30 миллионов запросов ежедневно получают чат-боты Аниме герои, герои из игр, знаменитости и тд. Также особой популярностью пользуются боты психологи. (И это тревожный звоночек, когда люди предпочитают решать свои проблемы с бездушной машиной. С одной стороны можно получить качественную консультацию, которая будет основываться на трудах известных психологов, с другой стороны - это может завести непонятно куда. Использование таких инструментов должно регулироваться и четко прописываться заранее.)

Это всего лишь несколько примеров множества применений ChatGPT в различных отраслях. Технология продолжает развиваться и расширяться, предлагая предприятиям и организациям новые интересные возможности для улучшения своей деятельности и услуг. Но, как и с любым инструментом и движителями прогресса - если ты не разрушишь старое, не построишь новое. И недовольство консерваторов всего мира будет гореть синим пламенем очень долго.

В заключение можно сказать, что ChatGPT — это мощный инструмент, предлагающий множество преимуществ для бизнеса, включая улучшение качества обслуживания клиентов и экономию средств. Однако важно учитывать потенциальные недостатки, такие как потеря рабочих мест и необходимость вмешательства человека в сложные вопросы. Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает развиваться, крайне важно, чтобы мы взвешивали все за и против, чтобы максимизировать ее преимущества и свести к минимуму ее негативное влияние на общество. Но, в нынешнем неспокойном мире это вряд ли возможно.

Итоги:

Можно ожидать как много хорошего, так и много плохого. И почти со стопроцентной вероятностью - вам нужно будет подтягивать навыки в связи с возрастающей конкуренцией, когда отрасль, в которой вы работаете, потенциально может быть замещена ИИ. Кожаные мешки, берегитесь, это только начало.

Спасибо за внимание!