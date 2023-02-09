Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест

Мне посчастливилось работать над проектом, который использует API от OpenAI. Однако это вызывает скорее опасение, чем веру в светлое будущее.
[ ] для раздела Блоги
1
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест

реклама

Введение:

Так уж вышло, что мне посчастливилось работать в компании, которая разрабатывает мобильные приложения, которые в своей основе используют как предобученные модели (Stable Diffusion, ChatGPT), так и модели, которые мы тренируем сами (Yolo и тд). Практически всё, что связано с так называемым искусственным интеллектом. Больших подробностей я не могу дать, так как связан NDA на несколько лет даже после окончания контракта. 

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Но давайте ближе к сути. Занятие у меня крайне увлекательное - писать как настройки для API, так и волшебный prompt под определённые задачи и приложения. Тренд на использование обученных языковых моделей взорвался с такой огромной силой, что обычные генерилки картинок остались в стороне. По мере изучения документации и статей, трендов, новостей и планов команды OpenAI - у меня начали формироваться определённые страхи за будущее отдельных отраслей. 

Масла в огонь подлила фактическая покупка OpenAI компанией Microsoft. И ожидания от вложенных инвестиций не заставят себя ждать. Мелкомягкие очень вовремя положили глаз на развитие AI. И, как я считаю, именно за ними будущее и захват всего рынка. Мегакорпорация Microsoft контролирует мир? А знаете, это вполне возможно.

реклама

Почему это только начало:

Для понимания, OpenAI дает вам попробовать песочницу со своей моделью версии  3.5 (точнее 4 языковыми моделями - попроще - дешевле, покруче - дороже. Самая топовая - text_davinci_003). Однако этот API нельзя использовать для коммерческих целей, он недоступен (Эту информацию стоит проверить, так как на днях была запущена подписка, но я не углублялся - будут ли давать доступ к API). Использовать можно только модель 3.0 - она ограничена данными до 2021 года, если ей не давать доступ к интернету и если она крутится на вашем серваке без дообучения, которое вы могли и не провести. И все продукты на рынке, которые щеголяют в своем названии фразами ChatGPT - используют более старую модель 3.0. А на подходе уже революционная 4.0. 

Сегодня я хотел вкратце обрисовать для тех, кто в танке, что такое этот хвалёный ChatGPT и какие плюсы и минусы его использования в будущем я вижу. А что-то уже используется.

Что такое ChatGPT и с чем его едят:

реклама


ChatGPT - это языковая модель, разработанная OpenAI, представляет собой высокоразвитый чат-бот, способный понимать естественный язык и генерировать ответы, подобные человеческим. Использование таких технологий быстро растет в различных отраслях, включая обслуживание клиентов, онлайн-покупки и развлечения.

Плюсы:

реклама

Улучшенный опыт работы с клиентами: ChatGPT может обеспечить быструю и эффективную поддержку клиентов 24/7. Клиенты могут решать свои запросы в режиме реального времени, без режима ожидания или переключения между агентами (разве что будут проблемы с серверами, которые крутят у себя модель). Также ChatGPT может обрабатывать несколько запросов клиентов одновременно, повышая эффективность операций поддержки клиентов.

Рентабельность: внедрение ChatGPT может значительно сократить расходы, связанные с поддержкой клиентов людьми. Это устраняет необходимость в заработной плате, льготах и затратах на обучение агентов-людей.

Последовательные ответы: ChatGPT может давать согласованные ответы на распространенные вопросы, снижая вероятность того, что клиенты получат противоречивую информацию от разных агентов.

Минусы:

Отсутствие эмпатии: ChatGPT может быть не в состоянии понять эмоции и чувства клиентов, что приводит к неудовлетворительному опыту работы с клиентами.

Ограниченные возможности решения проблем: ChatGPT хорош настолько, насколько хороши данные, на которых он был обучен. Он может быть не в состоянии решить сложные проблемы клиентов, требующие вмешательства человека.

Потеря работы: широкое использование ChatGPT и других технологий искусственного интеллекта в службе поддержки клиентов может привести к потере большого количества работников в этой сфере.

Зависимость от технологий: чрезмерное использование ChatGPT может привести к потере навыков критического мышления и решения проблем среди сотрудников службы поддержки.

Где на данный момент используется:

ChatGPT используется несколькими компаниями и организациями в разных отраслях.

Здравоохранение: ChatGPT используется больницами и организациями здравоохранения для предоставления виртуальных медицинских консультаций и поддержки пациентов. Он может помочь пациентам найти информацию об их симптомах, предложить возможные диагнозы и даже записаться на прием к врачу. (Однако это не является полностью внедренным инструментом, как многие могут думать. Это уровень лёгких консультаций, не более. Тем более, бот всегда предупреждает, что информация может быть неполной и лучше обратиться за консультацией к своему лечащему врачу. Из-за незнания ботом противопоказаний, некоторые его советы попросту могут быть вредны для человека.)

Обслуживание клиентов: такие компании, как H&M и Zendesk, используют ChatGPT для улучшения своих служб поддержки клиентов, предоставляя быстрые и эффективные ответы на запросы клиентов. ChatGPT может обрабатывать несколько запросов одновременно, сокращая время ожидания и повышая эффективность (В особых случаях, с проблемными клиентами, всегда требуется вмешательство человека. Попробуйте написать бота, который будет отрабатывать, к примеру, возражения. И побеседуйте с ним. Вывести вас из себя он сможет очень быстро, гоняя по кругу. Всё как в тех самых старых фантастических фильмах).

Образование: ChatGPT используется в образовании, чтобы давать учащимся мгновенные ответы на их вопросы. Он может помочь учащимся найти информацию по конкретным темам, помочь с домашним заданием и предоставить ресурсы для дальнейшего обучения и совершенствования навыков. (И тут мы вступаем на скользкую дорожку, когда важны запреты мобильных телефонов на экзаменах, устные ответы и тд. Вспомним недавние случаи запрета использования ботов школьниками и студентами. Это только набирает обороты и способно в будущем изменить систему образования.)

Искусство и творчество: ChatGPT используется в творчестве для генерации новых и уникальных идей. Он может помочь художникам, писателям и музыкантам в создании новых концепций, написании сценариев и сочинении музыки (Бунты художников, скандалы и расследования о неоригинальности и искусственности творчества ботов и тд. Здесь без комментариев, можете изучать новости).

Финансы: ChatGPT используется в финансовой индустрии, чтобы помочь клиентам с их банковскими и инвестиционными потребностями. Он может предоставить информацию об остатках на счетах, вариантах инвестирования и помочь в совершении транзакций. (Очень неплохой кейс использования, когда ошибки недопустимы. По негативным составляющим этого сценария использования - придумать пока ничего не получается).

Общение и психология: Несмотря на приверженность человека общению с реальными людьми, большую популярность сейчас имеют чат-боты, которые решают определённые задачи. Более 20-30 миллионов запросов ежедневно получают чат-боты Аниме герои, герои из игр, знаменитости и тд. Также особой популярностью пользуются боты психологи. (И это тревожный звоночек, когда люди предпочитают решать свои проблемы с бездушной машиной. С одной стороны можно получить качественную консультацию, которая будет основываться на трудах известных психологов, с другой стороны - это может завести непонятно куда. Использование таких инструментов должно регулироваться и четко прописываться заранее.)

Это всего лишь несколько примеров множества применений ChatGPT в различных отраслях. Технология продолжает развиваться и расширяться, предлагая предприятиям и организациям новые интересные возможности для улучшения своей деятельности и услуг. Но, как и с любым инструментом и движителями прогресса - если ты не разрушишь старое, не построишь новое. И недовольство консерваторов всего мира будет гореть синим пламенем очень долго.

В заключение можно сказать, что ChatGPT — это мощный инструмент, предлагающий множество преимуществ для бизнеса, включая улучшение качества обслуживания клиентов и экономию средств. Однако важно учитывать потенциальные недостатки, такие как потеря рабочих мест и необходимость вмешательства человека в сложные вопросы. Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает развиваться, крайне важно, чтобы мы взвешивали все за и против, чтобы максимизировать ее преимущества и свести к минимуму ее негативное влияние на общество. Но, в нынешнем неспокойном мире это вряд ли возможно.

Итоги: 

Можно ожидать как много хорошего, так и много плохого. И почти со стопроцентной вероятностью - вам нужно будет подтягивать навыки в связи с возрастающей конкуренцией, когда отрасль, в которой вы работаете, потенциально может быть замещена ИИ.  Кожаные мешки, берегитесь, это только начало.

Спасибо за внимание!


 Другие полезные и не очень материалы на тему железа
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

microsoft chatgpt openai искусственный интелект azure языковые модели
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
7
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
22
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
17
SoftBank не теряет надежды вывести Arm на биржу в этом году
1
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
4
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
20
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
5
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
9
Мир искусства взволнован открытием «близнеца Моны Лизы»
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Новый боеприпас для БПЛА Израиля поражает цели намного незаметнее
3
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
15
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу
11
Что лучше, более продвинутый чип или поддержка драйверами, GTX 760 и GTX 750 Ti сравнили в играх
2
Прошивка с исправлением проблем быстрого расхода ресурса для Samsung 990 Pro ожидается в этом месяце
+
Демилитаризация НАТО: Запад истощен - Киев тратит тысячи снарядов ежедневно, ресурсов не хватает
4

Популярные статьи

Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
13
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
19
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
15
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
15
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
82
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
38

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
09:01
Само существование Activision Blizzard давно не сулит игрокам ничего хорошего. И не важно, причастна тут М$ каким боком или нет. Фраза «качество близард» уже стала нарицательной. Жаль не в том ключе, ...
Сделка Activision и Microsoft не сулит игрокам ничего хорошего
Евгений Никитин
08:58
Мне вообще пофиг кто игру делает будь то русский с "atomic heart", или польский лях с "cyberpunck 2077",или украинский жид пархатый с "stalcker 2".скачаю с торента и буду играть бесплатно. Бесплатных ...
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
Сергей Наничкин
08:58
А в домен ее можно завести?
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
Дмитрий
08:55
Только шум дросселей 😁🤣
MSI анонсировала новые RTX 4080 и RTX 4070 Ti Gaming Trio White: тихие, мощные и красивые
Сергей Кислицын
08:55
Я так и не понял, что процессорам 11-го поколения не будет хватать в последнем обзаце. Также совсем не понятно про споры про 11-е поколение с одной стороны. А с другой стороны что? Перечитывайте свои ...
Intel скоро прекратит поставки процессоров Core 11-го поколения Rocket Lake
Sir Traher
08:51
Писатель ты не кэп ли? Очевидно, что это изделие выполнено по ОКР, и не способно тягаться с нормальной боевой машиной. Его ещё делать и делать. Че уран9 не допилить до внятного состояния. У того хотя ...
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
TheEd
08:51
Значит таки в одиночку не сможет... Ага.... Ну а кого еще подрядить, УВЗ же в 3 смены памперсы штампует, а больше и нет ничего. Маркеры да памперсы.. Мда
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
Вячеслав Безруков
08:48
64 гига впритык? У тебя в автозагрузке 150 программ чтоль стартуют или че? Или ты школьник тупой? Или ты запускаешь 10 виртуалок сразу? Или ты хотел написать 6,4 гига? И да я не бомж,у меня просто нет...
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
Алексей Романов
08:45
Такой же эффект и при включенном TAAU. Только в FXAA его нет. https://fileup.to/5kem/The_Witcher_3_2023.02.09_-_08.38.22.01.mp4 Я подумал сначала про другое - в первом видео как-то жестко текстуры ме...
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
zukoZL
08:44
арена? унылое гавно, UT наше всё
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем