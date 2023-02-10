Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
Acer CB272Ubmiiprx
реклама
Введение:
После долгого сидения за двумя FullHD мониторами пришло время обновиться. Тем более со всех сторон издаются вопли - 1080p умер, 2К - это минимум на сегодняшний день. Скрипя душой я всё-таки решился на замену и начал искать варианты. Вариант предполагался как временный, ведь кореш может в любой момент привезти ultrawide из Польши по очень вкусной цене, однако было решено отказаться от данного варианта, так как уже на 27 дюймах мне приходится крутить головой. А при написании кода или в работе (конкретно для моих кейсов) предпочтительны 16:9, а в идеале - 16:10 моники, которых, к сожалению, почти нет в продаже. Либо они имеют посредственные характеристики.
Требования:
- Разрешение 2К.
- Герцовка особо не важна, 75Гц за глаза, так как я не киберкотлетный воин.
- Достойная цветопередача, так как периодически работаю с графикой.
- Быстрая матрица при 75Гц, желательно 1мс, пускай и VRB.
- Возможность поворота, изменение высоты, так как предполагается покупка ещё одного монитора
- Только IPS и честные 8-bit.
- Невысокая цена.
реклама
Муки выбора:
Страдать мне особо не пришлось, так как в данные требования идеально укладывался монитор Acer CB272Ubmiip. Брать откровенно бюджетную линейку KA - не хотелось. У данного монитора есть практически полный аналог, Acer Nitro XV270Ubmiiprx - такая же матрица, меню и тд. Разве что с завода он не так хорошо откалиброван как CB272. Всё-таки модель позиционируется как вариант для работы с графикой и контентом. Монитор обошелся мне в 1000 злотых, минус VAT и получаем на выходе 13000 руб. Для Беларуси это ультрадешево. Что-то более достойное найти за эти деньги - нереально. Для понимания, в наших торговых сетях цена данной модели начинается от 27000 руб.....
К слову - был вариант приобрести данную модель на Wildberries за 18000 рублей. Однако отсутствие какой-либо вменяемой гарантии и отсутствие возможности проверить матрицу на битые пиксели перечеркнули данный вариант сразу же. Купить корпус, кулеры или термопрокладки там можно, но не более того. Слишком много обмана, шлака. А по гарантии в Польшу кореш сможет отвезти в любой момент, тем более сервис там просто бомбический, по сравнению со странами СНГ.
реклама
Внешний вид и качество изготовления:
Суперкачественных материалов ждать не стоит как у мониторов за 30-40 тыс рублей. Это совершенно другой ценовой диапазон. Но, вопреки ожиданиям, всё крепко сбито без каких-либо зазоров и косяков. Монитор вживую смотрится дорого и качественно. Подставка и штанга - сделаны из металла. Причем нижняя часть - поворотная. Крутить можно как угодно. Всё надёжно. Однако, если стол у вас стоит не очень ровно - при тряске монитор будет будет немного "гулять". Здесь компании Acer можно поставить небольшой минус.
|
|
|
|
|
|
Комплект:
Внутри упаковки мы обнаружим:
- монитор;
- силовой кабель;
- кабель HDMI;
- кабель DP;
- инструкцию по эксплуатации;
- отчет о предварительной калибровке матрицы на заводе.
реклама
Матрица:
Chimei Innolux - используется чаще всего в мониторах Acer и Gigabyte. Используемая матрица имеет полуматовое покрытие. Такой тип пленки лишен кристаллического эффекта и хорошо справляется с возможными бликами. Но, объекты, расположенные перед экраном, будут отражаться более заметно, чем при использовании полностью матового покрытия. Если вы не сидите напротив окна и солнечного света, проблем вообще не должно возникнуть.
Стандартные настройки:
- sRGB - 99,8|137,8 %;
- AdobeRGB - 86,6|94,9 %;
- DCI-P3 - 92,2|97,6 %;
Режим sRGB:
- sRGB - 95,5|96,7 %;
- AdobeRGB - 66,6|66,7 %;
- DCI-P3 - 68,5|68,5 %;
После настройки:
- sRGB - 99,7|136,7 %;
- AdobeRGB - 86,2|94,2 %;
- DCI-P3 – 91,8|96,8 %.
Идеальные настройки для меня выглядят следующим образом:
- e-Color – Standard;
- Brightness – 6;
- Contrast – 50;
- Black Boost – 5;
- Colour Temp - User – Gain - 45|46|45;
- Gamma - 2,2;
- Blue Light – Off;
- ACM – Off;
- Super Sharpness – Off;
- Over Drive – Normal.
Обязательно стоит упомянуть, что Acer CB272Ubmiip и Acer Nitro XV270Ubmiiprx идентичны по матрице и эти настройки будут релевантны для обоих моделей.
Углы обзора матрицы для IPS как обычно на уровне, искажения цветов под углом - минимальны.
Засветы для такой цены минимальны, что очень радует. Битых пикселей не обнаружено. Скорость отклика матрицы составляет 1 мс с активированной технологией VRB и 4 мс в остальных режимах. Учитывая, что довелось пощупать множество мониторов вплоть до топовых Dell Alienware и последних LG - результат превосходит то, что мы можем увидеть у одноклассников по схожей цене от Philips, Samsung, AOC и тд. Имба? Да, определённо.
Цена:
И здесь мы опускаемся на землю, так как цены очень сильно различаются от региона к региону. Однако, я не вижу конкурентов у данной модели. Конечно, если мы будем прыгать по цене +1000, +2000,+3000 и тд, то можно будет найти неплохие варианты. Но и Acer не дремлет, предлагая свои мониторы практически во всех диапазонах. Мне удалось найти цены только тут:
Я не очень хорошо ориентируюсь в аггрегаторах цен РФ, но буду благодарен, если скинете несколько вариантов, где собрано большое количество интернет-магазинов.
Что в итогах по монитору? Если вы не обтекаете по 144Гц и выше, но 60Гц для Вас уже маловато и нужна не только работа с цветом, но и гейминг - однозначно стоит брать.
Спонсоры:
Спасибо компании Acer хотя бы за предоставленные лакомства. Хотелось получить денег, но как-то не срослось. Сказали - мы тебя не знаем, ты живешь в Бульбостане. И вообще все деньги ушли Вилсакому.
Отдельное спасибо моему давнему поклоннику Шеше за то, что прислал лист A4. Ведь без пруфов сейчас разговор короткий, не поверят, что монитор у меня есть XDD
Спасибо за внимание!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила