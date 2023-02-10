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Acer CB272Ubmiiprx

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Введение:

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После долгого сидения за двумя FullHD мониторами пришло время обновиться. Тем более со всех сторон издаются вопли - 1080p умер, 2К - это минимум на сегодняшний день. Скрипя душой я всё-таки решился на замену и начал искать варианты. Вариант предполагался как временный, ведь кореш может в любой момент привезти ultrawide из Польши по очень вкусной цене, однако было решено отказаться от данного варианта, так как уже на 27 дюймах мне приходится крутить головой. А при написании кода или в работе (конкретно для моих кейсов) предпочтительны 16:9, а в идеале - 16:10 моники, которых, к сожалению, почти нет в продаже. Либо они имеют посредственные характеристики.

Требования:

Разрешение 2К.

Герцовка особо не важна, 75Гц за глаза, так как я не киберкотлетный воин.

Достойная цветопередача, так как периодически работаю с графикой.

Быстрая матрица при 75Гц, желательно 1мс, пускай и VRB.

Возможность поворота, изменение высоты, так как предполагается покупка ещё одного монитора

Только IPS и честные 8-bit.

Невысокая цена.

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Муки выбора:

Страдать мне особо не пришлось, так как в данные требования идеально укладывался монитор Acer CB272Ubmiip. Брать откровенно бюджетную линейку KA - не хотелось. У данного монитора есть практически полный аналог, Acer Nitro XV270Ubmiiprx - такая же матрица, меню и тд. Разве что с завода он не так хорошо откалиброван как CB272. Всё-таки модель позиционируется как вариант для работы с графикой и контентом. Монитор обошелся мне в 1000 злотых, минус VAT и получаем на выходе 13000 руб. Для Беларуси это ультрадешево. Что-то более достойное найти за эти деньги - нереально. Для понимания, в наших торговых сетях цена данной модели начинается от 27000 руб.....

К слову - был вариант приобрести данную модель на Wildberries за 18000 рублей. Однако отсутствие какой-либо вменяемой гарантии и отсутствие возможности проверить матрицу на битые пиксели перечеркнули данный вариант сразу же. Купить корпус, кулеры или термопрокладки там можно, но не более того. Слишком много обмана, шлака. А по гарантии в Польшу кореш сможет отвезти в любой момент, тем более сервис там просто бомбический, по сравнению со странами СНГ.

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Внешний вид и качество изготовления:

Суперкачественных материалов ждать не стоит как у мониторов за 30-40 тыс рублей. Это совершенно другой ценовой диапазон. Но, вопреки ожиданиям, всё крепко сбито без каких-либо зазоров и косяков. Монитор вживую смотрится дорого и качественно. Подставка и штанга - сделаны из металла. Причем нижняя часть - поворотная. Крутить можно как угодно. Всё надёжно. Однако, если стол у вас стоит не очень ровно - при тряске монитор будет будет немного "гулять". Здесь компании Acer можно поставить небольшой минус.

Комплект:

Внутри упаковки мы обнаружим:

монитор;

силовой кабель;

кабель HDMI;

кабель DP;

инструкцию по эксплуатации;

отчет о предварительной калибровке матрицы на заводе.

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Матрица:

Chimei Innolux - используется чаще всего в мониторах Acer и Gigabyte. Используемая матрица имеет полуматовое покрытие. Такой тип пленки лишен кристаллического эффекта и хорошо справляется с возможными бликами. Но, объекты, расположенные перед экраном, будут отражаться более заметно, чем при использовании полностью матового покрытия. Если вы не сидите напротив окна и солнечного света, проблем вообще не должно возникнуть.

Стандартные настройки:

sRGB - 99,8|137,8 %;

AdobeRGB - 86,6|94,9 %;

DCI-P3 - 92,2|97,6 %;

Режим sRGB:

sRGB - 95,5|96,7 %;

AdobeRGB - 66,6|66,7 %;

DCI-P3 - 68,5|68,5 %;

После настройки:

sRGB - 99,7|136,7 %;

AdobeRGB - 86,2|94,2 %;

DCI-P3 – 91,8|96,8 %.

Идеальные настройки для меня выглядят следующим образом:

e-Color – Standard;

Brightness – 6;

Contrast – 50;

Black Boost – 5;

Colour Temp - User – Gain - 45|46|45;

Gamma - 2,2;

Blue Light – Off;

ACM – Off;

Super Sharpness – Off;

Over Drive – Normal.

Обязательно стоит упомянуть, что Acer CB272Ubmiip и Acer Nitro XV270Ubmiiprx идентичны по матрице и эти настройки будут релевантны для обоих моделей.

Углы обзора матрицы для IPS как обычно на уровне, искажения цветов под углом - минимальны.

Засветы для такой цены минимальны, что очень радует. Битых пикселей не обнаружено. Скорость отклика матрицы составляет 1 мс с активированной технологией VRB и 4 мс в остальных режимах. Учитывая, что довелось пощупать множество мониторов вплоть до топовых Dell Alienware и последних LG - результат превосходит то, что мы можем увидеть у одноклассников по схожей цене от Philips, Samsung, AOC и тд. Имба? Да, определённо.

Цена:

И здесь мы опускаемся на землю, так как цены очень сильно различаются от региона к региону. Однако, я не вижу конкурентов у данной модели. Конечно, если мы будем прыгать по цене +1000, +2000,+3000 и тд, то можно будет найти неплохие варианты. Но и Acer не дремлет, предлагая свои мониторы практически во всех диапазонах. Мне удалось найти цены только тут:

Я не очень хорошо ориентируюсь в аггрегаторах цен РФ, но буду благодарен, если скинете несколько вариантов, где собрано большое количество интернет-магазинов.

Что в итогах по монитору? Если вы не обтекаете по 144Гц и выше, но 60Гц для Вас уже маловато и нужна не только работа с цветом, но и гейминг - однозначно стоит брать.

Спонсоры:

Спасибо компании Acer хотя бы за предоставленные лакомства. Хотелось получить денег, но как-то не срослось. Сказали - мы тебя не знаем, ты живешь в Бульбостане. И вообще все деньги ушли Вилсакому.

Отдельное спасибо моему давнему поклоннику Шеше за то, что прислал лист A4. Ведь без пруфов сейчас разговор короткий, не поверят, что монитор у меня есть XDD



