Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр

Дешево и сердито? Нет. Бюджетно и очень достойно во всех аспектах. Для работы, игр, создания контента, мультимониторности и тд.
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Acer CB272Ubmiiprx

реклама


Введение:

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

После долгого сидения за двумя FullHD мониторами пришло время обновиться. Тем более со всех сторон издаются вопли - 1080p умер, 2К - это минимум на сегодняшний день. Скрипя душой я всё-таки решился на замену и начал искать варианты. Вариант предполагался как временный, ведь кореш может в любой момент привезти ultrawide из Польши по очень вкусной цене, однако было решено отказаться от данного варианта, так как уже на 27 дюймах мне приходится крутить головой. А при написании кода или в работе (конкретно для моих кейсов) предпочтительны 16:9, а в идеале - 16:10 моники, которых, к сожалению, почти нет в продаже. Либо они имеют посредственные характеристики.

Требования:

  • Разрешение 2К.
  • Герцовка особо не важна, 75Гц за глаза, так как я не киберкотлетный воин.
  • Достойная цветопередача, так как периодически работаю с графикой.
  • Быстрая матрица при 75Гц, желательно 1мс, пускай и VRB.
  • Возможность поворота, изменение высоты, так как предполагается покупка ещё одного монитора
  • Только IPS и честные 8-bit.
  • Невысокая цена.

реклама

Муки выбора:

Страдать мне особо не пришлось, так как в данные требования идеально укладывался монитор Acer CB272Ubmiip. Брать откровенно бюджетную линейку KA - не хотелось. У данного монитора есть практически полный аналог, Acer Nitro XV270Ubmiiprx - такая же матрица, меню и тд. Разве что с завода он не так хорошо откалиброван как CB272. Всё-таки модель позиционируется как вариант для работы с графикой и контентом. Монитор обошелся мне в 1000 злотых, минус VAT и получаем на выходе 13000 руб. Для Беларуси это ультрадешево. Что-то более достойное найти за эти деньги - нереально. Для понимания, в наших торговых сетях цена данной модели начинается от 27000 руб.....

К слову - был вариант приобрести данную модель на Wildberries за 18000 рублей. Однако отсутствие какой-либо вменяемой гарантии и отсутствие возможности проверить матрицу на битые пиксели перечеркнули данный вариант сразу же. Купить корпус, кулеры или термопрокладки там можно, но не более того. Слишком много обмана, шлака. А по гарантии в Польшу кореш сможет отвезти в любой момент, тем более сервис там просто бомбический, по сравнению со странами СНГ.

реклама

Внешний вид и качество изготовления:

Суперкачественных материалов ждать не стоит как у мониторов за 30-40 тыс рублей. Это совершенно другой ценовой диапазон. Но, вопреки ожиданиям, всё крепко сбито без каких-либо зазоров и косяков. Монитор вживую смотрится дорого и качественно. Подставка и штанга - сделаны из металла. Причем нижняя часть - поворотная. Крутить можно как угодно. Всё надёжно. Однако, если стол у вас стоит не очень ровно - при тряске монитор будет будет немного "гулять". Здесь компании Acer можно поставить небольшой минус.

Комплект:

Внутри упаковки мы обнаружим:

  • монитор;
  • силовой кабель;
  • кабель HDMI;
  • кабель DP;
  • инструкцию по эксплуатации;
  • отчет о предварительной калибровке матрицы на заводе.

реклама

Матрица:

Chimei Innolux - используется чаще всего в мониторах Acer и Gigabyte. Используемая матрица имеет полуматовое покрытие. Такой тип пленки лишен кристаллического эффекта и хорошо справляется с возможными бликами. Но, объекты, расположенные перед экраном, будут отражаться более заметно, чем при использовании полностью матового покрытия. Если вы не сидите напротив окна и солнечного света, проблем вообще не должно возникнуть.

Стандартные настройки:

  • sRGB - 99,8|137,8 %;
  • AdobeRGB - 86,6|94,9 %;
  • DCI-P3 - 92,2|97,6 %;

Режим sRGB:

  • sRGB - 95,5|96,7 %;
  • AdobeRGB - 66,6|66,7 %;
  • DCI-P3 - 68,5|68,5 %;

После настройки:

  • sRGB - 99,7|136,7 %;
  • AdobeRGB - 86,2|94,2 %;
  • DCI-P3 – 91,8|96,8 %.

Идеальные настройки для меня выглядят следующим образом:

  • e-Color – Standard;
  • Brightness – 6;
  • Contrast – 50;
  • Black Boost – 5;
  • Colour Temp - User – Gain - 45|46|45;
  • Gamma - 2,2;
  • Blue Light – Off;
  • ACM – Off;
  • Super Sharpness – Off;
  • Over Drive – Normal.

Обязательно стоит упомянуть, что Acer CB272Ubmiip и Acer Nitro XV270Ubmiiprx идентичны по матрице и эти настройки будут релевантны для обоих моделей.

Углы обзора матрицы для IPS как обычно на уровне, искажения цветов под углом - минимальны.

Засветы для такой цены минимальны, что очень радует. Битых пикселей не обнаружено. Скорость отклика матрицы составляет 1 мс с активированной технологией VRB и 4 мс в остальных режимах. Учитывая, что довелось пощупать множество мониторов вплоть до топовых Dell Alienware и последних LG - результат превосходит то, что мы можем увидеть у одноклассников по схожей цене от Philips, Samsung, AOC и тд. Имба? Да, определённо. 

Цена:

И здесь мы опускаемся на землю, так как цены очень сильно различаются от региона к региону. Однако, я не вижу конкурентов у данной модели. Конечно, если мы будем прыгать по цене +1000, +2000,+3000 и тд, то можно будет найти неплохие варианты. Но и Acer не дремлет, предлагая свои мониторы практически во всех диапазонах. Мне удалось найти цены только тут:

Я не очень хорошо ориентируюсь в аггрегаторах цен РФ, но буду благодарен, если скинете несколько вариантов, где собрано большое количество интернет-магазинов.

Что в итогах по монитору? Если вы не обтекаете по 144Гц и выше, но 60Гц для Вас уже маловато и нужна не только работа с цветом, но и гейминг - однозначно стоит брать. 

Спонсоры:

Спасибо компании Acer хотя бы за предоставленные лакомства. Хотелось получить денег, но как-то не срослось. Сказали - мы тебя не знаем, ты живешь в Бульбостане. И вообще все деньги ушли Вилсакому.

Отдельное спасибо моему давнему поклоннику Шеше за то, что прислал лист A4. Ведь без пруфов сейчас разговор короткий, не поверят, что монитор у меня есть XDD


  Спасибо за внимание!


 Другие полезные и не очень материалы на тему железа
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

acer игровой монитор nitro топ за свои деньги 2560x1440 1 мс 75гц монитор 2к монитор для работы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
6
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
9
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
17
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
20
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
13
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
21
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
32
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
Red Dead Redemption 2 внезапно получила обновление на 3 ГБ
+

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
30
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях
17
ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест
11

Сейчас обсуждают

warmuza
23:28
ссанина
Curiosity нашел доказательство существования на Марсе озер и рек в далеком прошлом
IO_OI
23:10
Спрос на RTX 4xxx минимальный. Карты лежат пылятся.
Почему флагманы AMD и NVIDIA лучше обходить стороной, а GeForce RTX 4070 Ti не стоит 80 000р
FelsheR-BAN100567
23:05
В таком наряде челобитную царю подавать?) Ось це культура! Хоть носки пошёл поменял?
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
matocob
23:04
Строго говоря, это уже не прототип, а предсерийный образец 4-й ревизии. Всего было выпущено 5 ревизий Voodoo5 6000 общим числом около 100 шт. Intel Revision 1 (model 1000–1900) HiNT Revision 2 (model ...
MSI показала уникальный компьютер-наклейку, который можно приклеить к монитору
Александр Казаков
23:04
А как применять незнакомой оружие?! Может этих снарядов всего с десяток взяли и хохлы тупо выясняют их реальные ТТХ?
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Олег
23:03
Как тебе такое зеленский
SpaceX: Украина нарушила соглашение, используя Starlink в качестве оружия
motorocker1977
23:01
Оружейное лобби, в правительстве асашай, не даст ходу этой резолюции.
Конгрессмены США внесли резолюцию с требованием прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине
REY_B_
22:58
"продвинутый внешний аудио-блок ROG Strix Hive" Ну может быть хоть рынок компьютерных звуковых карт возродиться. Лет 10 уже ничего заметно нового. Сегмент мёртв, а спрос есть и растёт. Т.к. многие бло...
Дополнительную плату с одной из микросхем чипсета Asus ROG Strix X670E-I показали на фото
matocob
22:55
Некоторые чудики на сайт overclockers.ru ходят чтобы пообсуждать автомобили, кресла, акустику, словом, всё, что не имеет никакого отношения к основной тематике ресурса... 3dfx - пионер 3D-графики, а V...
Редкая карта 3dfx Voodoo 5 6000 продается на аукционе Ebay за 14100 долларов США
Artur Markaryan
22:54
Да чего тут такого, сейчас куча мини itx корпусов с сэндвич компоновкой куда спокойно влезают 4080-4090 спокойно, причем в воздушном охлаждении
Энтузиаст смог уместить RTX 4090 в корпус Mini-ITX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем