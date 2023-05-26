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В одной из своих предыдущих статей я рассказывал о том, как в моей коллекции появился золотой GeForce 4 MX440 64Mb 128bit, что ж настало время его основательно протестировать и сравнить с уже имеющимся у меня GeForce 4 MX440 128Mb 64bit.

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Эх, славные всё такие видеокарточки, легендарные куски текстолита, ставшие причиной подгорания пуканов у десятков тысяч неискушённых пользователей, купивших сии поделки по незнанию или неопытности. Слава GeForce 4 MX будет жить в веках, ибо такой подставы никогда не бывало ранее и никогда не будет более.

Для тех, кто не в курсе, карточки эти были легендарны, тем что хоть и имели цифру 4 в названии, но функционально уступали даже GeForce 3 и являлись по сути чуть модифицированными версиями GeForce 2, причём не каких-нибудь там Ti или Ultra, а обрезками GeForce 2 MX. И когда игры стали массово в обязательном порядке требовать поддержку DirectX 8.0, компы владельцев GeForce 4 MX превратились в тыкву.

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Но даже у этого... этих видеокарт были внутри себя "сорта", так что поглядим, чего они умели и чем различались.

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Для начала глянем на наших подопытных, дабы освежить в памяти их светлый образ. Обе они произведены небезызвестной фирмой Palit.

nVidia GeForce 4 MX440 64Mb 128bit



nVidia GeForce 4 MX440 128Mb 64bit



А вот что нам показывает GPU-Z.

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128Mb+64bit VS 64Mb+128bit

Как видим, у второй карточки ещё и частоты памяти повыше, но медленней AGP шина, которая, впрочем, я думаю, большой роли тут не сыграет.



Ваш покорный слуга тоже обладал подобной видеокартой, но слава богу я её не покупал, а выменял плата в плату свой GeForce 2 MX400 32Mb на Geforce 4 MX440 128Mb 64bit, а потом уже её так же обменял на GeForce 4 MX440 64Mb 128bit. В те времена многие увлекались подключением ТВ к компу для просмотра фильмов, так что таким образом я помог паре знакомых, а заодно поменял шило на мыло. С разъёмами TV-out в те времена была чехарда и видов их было овер-дофига, причём как правило переходники приходилось искать отдельно и их тоже было овер-дофига видов. Короче говоря, сам я этой фигнёй не маялся, так что не вникал, в чём там дело - попросили видяху потестить - подошла, ну и нехай стоит, человека радует, а мне с моим Celeron 1.7 что то фигня, что это фигня, шейдеров-то у них нет, приходилось запускать игры с их эмуляцией через утилиту 3D Analyze. Так был, например, пройден первый Fable, с коричневой кашей вместо текстур земли и серыми пятнами вместо воды, жаль скриншотов не осталось с тех времён - мрачная была картина, что, однако, не помешало мне насладиться игрой.

Как только я закончил учиться и пошёл работать на полный день в 2005 году, с первой же получки купил себе на вторичке ушатанный 5600XT и уже спокойно начал копить на полноценный апгрейд.

Ну да вернёмся к тестам, по классике у нас сначала пойдёт синтетика, а за ней игрушки.

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Тестировать будем на уже привычном: Intel Pentium 4HT 2.4GHz, с 1Gb оперативной памяти DDR400 в двухканальном режиме, материнской плате ASRock P4i65G с чипсетом i865G и всё это под управлением Windows XP SP3.

3DMark 2000 Pro

3DMark 2001 SE

3DMark 2003

AquaMark3

Как видим, в синтетике разница достигает 1.5 раз... печальный результат. Глянем, чего у нас в играх.

Quake 3 Arena

На низких настройках разница минимальна, но как только всё выставлено на максимум, в частности максимальное качество текстур, то 64bit шины памяти становятся недостаточно и производительность падает аж в 2 раза.

Unreal Tournament 2004

Ситуация аналогична таковой в Quake 3 Arena, 2х кратное падение производительности в тяжёлых режимах.

Doom 3

В Doom 3 ситуация ещё печальней, даже на минимальных настройках GeForce 4 MX440 с 64bit шиной памяти в полтора-два раза уступает аналогичной видеокарте только с 128bit шиной памяти, как видим, наличие 128Mb памяти на борту никак не влияет на производительность.

Quake 4

В Quake 4 ситуация аналогичная, что неудивительно - движок-то у игр практически идентичный.

Что ж, подведём итоги, первый "золотой" GeForce остаётся у меня в коллекции, хоть он и имеет повреждение компонентов на плате, однако это никак не мешает ему полноценно работать, учитывая его неполноценность от рождения. А второй отправится на всем известный сайт бесплатных объявления на продажу, ибо коллекция всё больше и больше, а места всё меньше и меньше. Да и пополнять коллекцию на что-то надо, а бюджета у меня на эти цели - 0 рублей.

На этом позвольте с вами попрощаться, увидимся в следующей серии.















