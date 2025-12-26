Сайт Конференция
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530

Тестирование интегрированной графики Intel, а также битва процессоров Celeron G3930 и Core i7 6700 под сокет 1151.
Введение

Шёл к концу 2025 год, а я был занят тестированием процессоров под Socket 1151, который поступил в продажу в далёком 2015 году. Возможно, некоторые комментаторы моих статей ещё даже не родились, а ещё большая их часть не поступили на обучение в школу... ну да ладно.

Зачем я это всё делаю, будет понятно в одной из следующих статей, а сегодня исследуем вопрос производительности интегрированной графики на 1151 платформе, и попутно поглядим разницу в производительности между младшими и старшими процессорами для оной. Итак, в руки ко мне попал системный блок, в котором обитала материнская плата GigaByte GA-H110M-DS2, в комплекте с процессором Celeron G3930.

По нынешним временам ценность её невелика, разве что с Windows 7 она работать умеет нормально, да обладает COM и LPT портами, зато вот планочка DDR4 на 16Gb в ней стоявшая, имеет нынче ценность больше всего системного блока, из которого это всё было демонтировано. Но пусканием железа "в разбор" я не занимаюсь, так что было решено дать этому всему вторую жизнь, а именно - заменить для начала процессор на Core i7-6700.

Кто-то наверное скажет, купил бы Xeon с алика за 1000 рублей, да прошил материнскую плату - к чему тратить деньги на покупку i7. И это замечание было бы справедливо, однако по моей задумке, будет нужна интегрированная графика, а Xeon со встройкой уже стоят куда дороже - раза в 2,5. Ну и все эти приседания с прошивкой меня как-то не прельщали, так что как-то так. Недостатком всех процессоров под Socket 1151 является использование термопасты под крышкой, что у моего экземпляра проявляется в убегании температуры по одному ядру аж на целых 5 градусов. Впрочем, работает он стабильно и все тесты проходит успешно.

Ну и коли у меня на руках было 2 процессора и делать было нечего, решил я их протестировать, правда, в виду преклонного возраста, я забыл сделать часть скриншотов, так что пришлось взять их из интернета. Вот так наши процессоры выглядят в CPU-Z.

Celeron у нас на поколение свежее чем i7, впрочем, толку от этого никакого нет, ибо по существу ничего нового там не добавили по части технологий. Для тестов я решил использовать пару планок памяти DDR4 от Kingston по 8Gb.

Как видим частота памяти у нас всего 2133Mhz, ибо с более скоростной памятью данные процессоры работать не умеют, а материнская плата имеет ограниченные возможности по разгону. А вот так в GPU-Z выглядит интегрированная графика.

Скриншоты для Celeron взяты из интернета, так что на счёт количества шейдерных блоков в 14 штук у Celeron я не уверен, ибо все остальные источники говорят, что их там 12. В остальном же особых различий между 500 и 600 графикой мы не видим, ибо были они по части кодирования/декодирования видео и прочих мультимедийных штуках. Но давайте уже к тестам.

Тестирование

3DMark'06

По графике - с ходу +40% под DirectX 9.0, и +50% производительности под DirectX 9.0c. По процессорной части, у нас аж 140% прироста, что не удивительно, ибо и ядер в 2 раза больше, и частоты выше, да ещё и HT прибавку даёт.

3DMark Vantage

По части графики под DirectX 10, прирост производительности почти 80%, а по процессорной части +240%.

3DMark 11

По графике под DirectX 11 у нас 75% прироста, а по процессорной части +185%.

3DMark Night Raid

DirectX 12 по графике прирост 70%, а по процессорной части +275%.

3DMark Fire Strike

Опять DirectX 11, по части графики +65%, а по процессорной части +240% прироста производительности.

3DMark Time Spy

DirectX 12 и прирост по графической части 85%, а по части процессорной +190%. Ну и напоследок  глянем чего у нас графика умеет в реальных условиях.

Street Fighter IV

На минимальных настройках в 720p у нас +30% производительности.

А на максимальных +45% прироста производительности.

Итоги

Вот такое у нас сегодня получилось занимательное тестирование, интегрированная графика Intel продемонстрировала неплохую масштабируемость. Однако сама по себе производительность у неё никакая, так что толку от этой масштабируемости - нет. А вот рост производительности по процессорной части у нас превосходный, и так как наша интегрированная графика умеет в DirectX 12, то нам остаётся лишь по традиции 90х годов - поставить 3D ускоритель к ней в дополнение и получить вполне себе игровой ПК.

Ну а что это будет за ускоритель - вы узнаете из следующей моей статьи. А на сегодня у меня всё - всем пока.

Теги

intel видеокарта процессор core i7 celeron g3930 hd 530 hd 610 i7 6700 socket 1151
