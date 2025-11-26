Сайт Конференция
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая

Тестирование Radeon HD 5750 512Mb из последнего удачного поколения видеокарт AMD, которое смогло на голову опередить продукцию конкурентов из nVidia. А также истории, байки и воспоминания о давно ушедших днях.
Введение

Далёкий 2009 год неумолимо клонился к закату - ещё во всю бушевал мировой экономический кризис, начавшийся годом ранее, а компания AMD выпустила новое поколение видеокарт Radeon HD 5000 с поддержкой свежайшего API от компании Microsoft - DirectX 11. Данный API пришёл на смену DirectX 10, который успеха на рынке не имел, по причине провала операционной системы Windows Vista, в комплекте с которой он и появился. Новый же DirectX 11, как вы уже догадались, шёл в комплекте с Windows 7, хотя и на Windows Vista он работал, разве что требовал установки на оную обновления Service Pack 2. Основными фишками DirectX 11 были - улучшенная поддержка многоядерных процессоров, улучшенная работа с несколькими GPU, а главная киллер-фича это поддержка аппаратной тесселяции.

Тесселяция -  технология, с помощью которой возможно увеличить количество многоугольников в полигоне. При этом каждый многоугольник модели разбивается на заданное число связанных многоугольников, которые выстраиваются в соответствии с общим направлением поверхности модели. Таким путём можно сначала создать простую модель, а затем быстро и просто повысить её детализацию.

Пример не самого удачного использования - зато наглядный

Аппаратная тесселяция фишка не новая, ещё у ATi Radeon 8500 в 2001 году подобные блоки существовали под именем ATI TruForm, и даже было штук 10-20 игр, которые их использовали, но реализовалось это сугубо фирменными расширениями для API OpenGL. В следующем поколении видеокарт от этой фишки отказались, и всплыла наша аппаратная тесселяция вновь, нет не в 2009 году, а в 2007 году у видеокарт Radeon HD 2000, главной ударной фишкой которых она и должна была стать. 

Увы, банкротство ATi и поглощение её остатков компанией AMD не прошло гладко, процесс разработки затянулся, и новые видеокарты - Radeon HD 2000 кое-как вышли в 2007 году, да ещё и с кучей косяков. И к концу года их сменило новое поколение видеокарт под именем Radeon HD 3000, более удачное, но основанное на той же архитектуре. Ещё и компания Microsoft тут знатно подгадила - не включив аппаратную тесселяцию ни в DirectX 10, ни в его расширение DirectX 10.1. Так что блоки аппаратной тесселяции видеокарт AMD по сути оказались бесполезным балластом кремния аж в трёх поколениях видеокарт Radeon HD 2000/3000/4000, и им нечего противопоставить более простым изделиям nVidia GeForce 8000/9000/200 по соотношению цена/качество.

Но наступил 2009 год, и у AMD на руках оказалась целая колода козырей и новый 40нм техпроцесс, который она уже успеха обкатать на видеокартах Radeon HD 4770/4750, и новая операционная система Windows 7, на раскрутку которой Microsoft не жалела бабла после провала Windows Vista (хотя по секрету я вам дети расскажу, что разница между 7 и Vista околонулевая), ну и был новый API DirectX 11 с поддержкой технологии, которую AMD уже давно воплотила и обкатала в кремнии.

А у компании nVidia не было ничего... Только трижды переименованные GeForce 8000/9000/GTS 200, родом из 2006 года, да дохнущие от отвалов GTX 200, вышедшие в 2008 году. И на 2009 год никаких новых видеокарт компания nVidia не анонсировала, более того новое поколение видеокарт у них выйдет лишь осенью 2010 года. Так что сегодня мои маленькие любители AMD - на вашей улице праздник, так что предлагаю уже перейти к нашему сегодняшнему подопытному, и, после беглого осмотра, незамедлительно его протестировать.

Внешний осмотр

Вот такая, особо ничем не примечательная видеокарта в исполнении фирмы PowerColor. Радиатор монолитный, алюминиевый, довольно скромных размеров, оснащённый одним большим вентилятором. Видеокарта требует дополнительного питания посредством 6-pin разъёма, и имеет помимо стандартных по тем времена разъёмов VGA и DVI, ещё и полноценный HDMI. Обратная же сторона видеокарты ничем особым не выделяется.

Соперниками у нас сегодня выступят ТОП 2007 года ATi Radeon HD 3870 GDDR4 от фирмы AMD, а от её конкурента, компании nVidia, выступит GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 вышедшая весной 2009 года, но имеющая в основе своей чип родом из 2007. 

GPU-Z нам ничего особо интересного не показывает - всё более чем наглядно, без каких-либо аномалий. Обращу лишь ваше внимание на площадь чипов, у Radeon HD 5750/5770 она практически в 2 раза меньше, нежели таковая у GeForce GTS 250, при, на четверть большем количестве исполнительных блоков, что естественно напрямую сказывается на себестоимости чипов. Узкая же шина памяти HD 5750 в 128bit, компенсируется использование новейшей GDDR5 памяти, правда самой этой памяти всего 512Mb. Впрочем, существовали версии и с 1Gb памяти на борту, но для 2009 года это считалось излишним для карт такого класса. Из недостатков моего тестового стенда стоит выделить наличие на нём PCI-E версии 1.1, ибо все видеокарты могут работать и с более свежим стандартом 2.0, а Radeon HD 5750 ещё и с версией 2.1. Впрочем, все видеокарты у нас тут в равных условиях, так что давайте уже перейдём к самому интересному...

Тестирование

Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark'03

И с ходу, Radeon HD 5750 опережает своего главного конкурента на 8%, хорошая заявка на успех.

3DMark'05

А тут Radeon HD 5750 выступает не очень хорошо, уступая GeForce GTS 250, впрочем, величина отставания составляет менее 1%.

3DMark'06

Radeon HD 5750 вновь вырывается вперёд, но с минимальным перевесом.

3DMark Vantage

Ну а под DirectX 10 сам бог велел нашему Radeon HD 5750 наконец раскрыть свой "потанцевал", и оставить GeForce GTS 250 далеко позади, опередив оного более чем на 25%.

3DMark 11

Под DirectX 11 особо сказать нечего - оно работает и это хорошо.

Quake III Arena (1999)

Трудно было ожидать рекордов в столь старой игре, оптимизация производительности под которую уже вряд ли кого-то волновала, с такими-то показателями.

Unreal Tournament 2004

Под DirectX 7.0 так же ничего выдающегося - все карты выступают +/- одинаково.

Doom 3 (2004)

Оптимизацией под устаревший движок Doom 3 в AMD видимо решили не заниматься, благо 60 кадров есть, а больше нам и не надо...

F.E.A.R. (2005)

Под DirectX 9.0 наш Radeon HD 5750 выступает явно лучше своего предшественника, попутно обгоняя своего главного конкурента в лице GeForce GTS 250 более чем на 5%.

Resident Evil 5 (2009)

Тестирование в актуальной, на момент выхода Radeon HD 5750 игре, вызывает вопросы относительно целесообразности её приобретения, учитывая её отставание от обоих соперников более чем на 5%.

Resident Evil 6 (2013)

Но новая части на том же движке, вышедшая спустя 4 года, ставит жирную точку в вопросе - какую видеокарту среднего ценового диапазона надо было покупать в 2009 году.

Street Fighter IV (2009)

В данной игре на движке Unreal Engine 3, Radeon HD 5750 лишь немного опережает GeForce GTS 250.

Street Fighter V (2016)

Зато в новой части на движке Unreal Engine 4, вышедшей спустя 7 лет, Radeon HD 5750 позволяет, хоть на минималочках и в 720p, но всё-таки полноценно играть.

Killer Instinct (2016)

Ну и под занавес я решил протестировать данную видеокарту в лучшем файтинге прошлого десятилетия, и таки одно даже работает. Впрочем, даже в 720p и на минимальных настройках есть явный недостаток производительности. Так что было бы неплохо протестировать версию данной видеокарты с 1Gb памяти на борту, а также проверить, как бы версия с 512Mb памяти повела бы себя на материнской плате с PCI-E 2.1. Но увы пока данной возможности у меня нет.

Итоги

Вот такое у нас получилось занимательное тестирование. Помимо Radeon HD 5700 с числом вычислительных блоков 144/160, были так же выпущены и более производительные HD 5800 c числом блоков 224/288/320, а также младшие модели HD 5000 с число блоков 16/64/80. И вся линейка быстро стала хитом продаж, помножив все прошлые успехи nVidia на ноль.

Увы, дальше с AMD произошло то же, что происходит со всеми, кто получает конкурентное преимущество - и уже следующее поколение Radeon HD 6000 ничего нового в плане технологий не предложило. А видеокарты HD 6750/6770 вообще оказались простой переименовкой карт HD 5750/5770, в младших моделях сделали небольшую перебалансировку по вычислительным блокам сделав линейку 16/32/96, и в таком виде они будут с нами ещё долго, и в HD 7000, и в HD 8000, и даже в OEM сегменте видеокарт Radeon Rx 200 в 2013 году. Старшие же карты HD 6800 так же перебалансировали, но не в сторону оптимизации линейки, а в сторону снижения производительности, ибо блоков стало 160/192/224.

Ведь были в 2010 году и новинки в лице HD 6900 на серьёзно переработанной архитектуре, где блоки компоновались не по 5 штук как раньше, а по 4, и было таковых блоков в разных моделях данной линейки 320/352/384. Карты получились шустрые, но так как техпроцесс остался тот же самый - 40нм, системы охлаждения данных карт со своей задачей не справлялись и пошла волна отвалов, и нынче данных карт в живом виде не найти.

Ну а завершилось это всё в 2015 году отказом AMD от дальнейшей поддержки данных видеокарт, т.е. спустя всего 2 года после релиза последних продуктов на базе данной архитектуры, даже в том традиционно убогом виде, каковой у AMD и поныне практикуется. И что самое обидное, данные карты не получили драйверов под DirectX 12 (FL 11_1). Можно конечно сослаться на аппаратные ограничения, которые якобы не позволили всё это реализовать, но это же глупость... Компания AMD имеет хорошие отношения с фирмой Microsoft, которая разрабатывает стандарт API DirectX. Уж бы как-нибудь нашлись лазейки в сих досточтимых предписаниях, если бы AMD задалась этим вопросом. А вот видеокарты GeForce GT/GTS/GTX 400 от компании nVidia вышедшие в 2010 году, хоть и были сняты с поддержки всего на год позже - в 2016 году, но получили и полноценные драйверы DirectX 12 (FL 11_1).

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

Теги

amd nvidia видеокарты geforce radeon тестирование gts 250 hd3870 hd5750
