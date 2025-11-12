Введение

Шёл далёкий 2007 год, а на чипах компании AMD продолжали делать видеокарты под шину AGP. Шина эта начала свой закат ещё в 2004 году, после появления материнских плат под Socket 775, которые оснащались новомодным слотом PCI-E. Поначалу и сами процессоры под 775, и платы под него - стоили довольно дорого, да и видеокарты под него были не дёшевы. Но прогресс было не остановить и со временем PCI-E практически полностью вытеснили AGP, а заодно и PCI. Впрочем, владельцев материнских плат с AGP было много, а поначалу толку от "новых" процессоров и плат с PCI-E было не особо. А так как видеокарты по статистике и сейчас дохнут значительно чаще материнских плат, то спрос на AGP видеокарты сохранялся вплоть до конца десятилетия.

Существовали конечно вот такие "переходные" платы мутанты на Intel i915 чипсете.

Но как правило большая часть AGP видеокарт отказывалась стабильно на них работать, ибо реализована шина была либо посредством линий PCI-E шины, либо вообще посредством шины PCI - в зависимости от фантазии производителя платы.

Бывали ещё более редкие платы на чипсетах VIA.

У них уже был как полноценный APG 8x слот, так и полноразмерный PCI-E, но ограниченный всего 4 линиями, вместо 16, что не лучшим образом сказывалось на производительности видеокарт. Ну и по традиции, VIA чипсеты в целом, не очень хорошо дружили с картами ATi Radeon, что под AGP, что под PCI-E.

История же "чистых" AGP видеокарт закончилась "легендарными фуфлыксами" GeForce FX от nVidia и серией карт Radeon X800/700 от фирмы ATi. Всё дальнейшее "творчество" под шину AGP осуществлялось посредством чипа-моста "PCI-E to AGP", который распаивался на плату видеокарты. Использование дополнительного чипа не лучшим образом сказывалось на надёжности видеокарт, и почему-то, особенно страдали тут карты nVidia, а вот изделия ATi/AMD показывали себя лучше. Собственно, последними картами nVidia с мостами на AGP стали карты GeForce 7900 в 2007 году, последними же картами ATi/AMD были Radeon HD 4670 в 2008 году.

Ну, а сегодня у нас на обзоре видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb от фирмы PowerColor.

Внешний осмотр

Карта обладает достаточно скромной системной охлаждения, но требует при этом дополнительное питание посредством Molex разъёма 4-pin, видимо мост PCI-E to AGP не позволяет обеспечить достаточного питания с шины AGP.

На обратной стороне платы мы можем видеть тот самый чип-мост PCI-E to AGP, а в остальном тут ничего примечательного больше и нет.

Ну а так наши сегодняшние испытуемые выглядят в GPU-Z:

И тут мы видим, что наша ATi Radeon HD 3450 порезана по частотам памяти - с положенных ей 500MHz до 400MHz, в остальном же вроде ничего криминального, шина памяти 64bit. У видеокарты заявлена поддержка DirectX 10.1, толку от которой всё равно никакого нет, ибо игр, которые его требуют - в природе не существует. А игры требующие "Оnly for DirectX 10" можно пересчитать по пальцам одной руки. Я вообще так навскидку могу вспомнить лишь одну такую игру - "Шатал Горизонт" от Futuremark Games Studio.

Shattered Horizon

Довольно странный космический онлайн шутер в полном 3D, вышедший в 2009 году, и быстро потерявший популярность, в том числе и по причине его неработоспособности под Windows XP. Так что я даже не буду тратить время на проверку работоспособности DirectX 10 на данной видеокарте, ибо мой тестовый стенд для AGP видеокарт, для работы Windows Vista или Windows 7 не предназначен. Собственно, не будем уже ходить вокруг да около и перейдём уже к тестированию.

Тестирование

Тестируем на ПК с процессором Intel Pentium 4 HT 2.4GHz, 1 GB DDR400 и под управлением Windows XP.

3DMark 2000 Pro



Начало довольно интересное, наша ATi Radeon HD 3450 отстаёт от видеокарт ATi Radeon 9600 и nVidia GeForce FX 5700, которые старше её на 4 года.

3DMark 2001 SE

В следующем тесте ATi Radeon HD 3450 слегка реабилитируется, и идёт вровень с соперницами.

3DMark'03



Ну и наконец-то наша сегодняшняя героиня "раскрывает потанцевал" и с лёгкостью опережает обеих соперниц демонстрируя 30% превосходство по производительности в попугаях.

3DMark'05



Под DirectX 9.0 всё уже становится на круги своя - ATi Radeon HD 3450 в два раза быстрее ATi Radeon 9600, ну а nVidia GeForce FX никогда не славились своей производительностью при работе с шейдерами 2.0.

3DMark'06

Ну и в данном тесте ситуация повторяется, на графике разрыв ещё больше в пользу ATi Radeon HD 3450, но это обусловлено тем, что данная видеокарта проходит все четыре графических теста, а её соперницы осиливают лишь два.

Ну да ладно, это всё синтетика - посмотрим, что у нас в реальных приложениях.

Quake III Arena

А в реальных приложениях у нас картина особо не меняется, в игре 1999 года наша ATI Radeon HD 3450 умудряется значительно отставать от своих соперниц.

Unreal Tournament 2004

Ситуация немного выправляется, но отставание всё ещё присутствует.

Doom 3

Бум... и с переходом в эру "шейдерных" игр у нас разом, 30% превосходство ATi Radeon HD 3450 над оппонентами.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay



В режим "без шейдеров" ATi Radeon HD 3450 отстаёт.

А в режиме "с шейдерами" ситуация прямо противоположная.

Halo: Combat Evolved



Под DirectX 7.0 все видеокарты демонстрируют +/- одинаковые результаты.

А под DirectX 9.0 видеокарта ATi Radeon HD 3450 лихо вырывается вперёд, демонстрируя полуторакратное превосходство.

F.E.A.R.

Под DirectX 8.0 обе соперницы нашего ATi Radeon HD 3450 уже существенно от её отстают.

А под DirectX 9.0 наша сегодняшняя героиня даёт приличный буст в 25%, ATi Radeon 9600 тоже чутка прибавляет, а GeForce FX 5700 традиционно проваливается ниже уровня играбельности.

Street Fighter IV



И под занавес можно поглядеть, чего могла дать подобная видеокарта владельцам типичной AGP сборки в плане запуска актуальных игр 2007 года - чисто технически играть вполне возможно.

Итоги

Что тут сказать по итогу, видеокарта работает, показывает достойную производительность, и в принципе, наверное, являлась в те годы максимально разумным выбором, наряду с HD2400 и HD4350, для апгрейда или ремонта типичных ПК, оснащённых слотом AGP. Да существовали карты для AGP и на более шустрых чипах HD 3850 и HD 4670, но раскрыть их "типичная AGP" система вряд ли могла.

Их стезёй была ниша достаточно редких сборок на Socket 939 с 2х ядерными процессорами AMD Athlon 64 X2, либо более доступных, но то же не широко распространённых сборок на Intel под Socket 775 с процессорами Pentium D или даже Core 2 Duo, владельцы которых по каким-то непонятным причинам взяли материнскую плату с AGP, и не хотели её менять на плату с PCI-E. В ближайшем будущем мы с вами как раз и поговорим о процессорозависимости видеокарт тех лет, на примере видеокарты nVidia GTS 250 1Gb GDDR3 и пятнадцати процессоров Intel под Socket 775.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.