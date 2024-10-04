Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Лайфхаки в Notion, о которых мало кто знает

В статье расскажу и покажу про лайфхаки, которые будут полезны при использовании Notion.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В Notion множество функций, о которых многие либо не догадываются, либо просто не используют. Именно потому что их «слишком много». Но ведь они созданы не просто так. Функции полезны, а я покажу, как ими пользоваться.

Добавление блоков

Чаще всего нажимают на плюсик «+». Но гораздо быстрее — нажимать просто слэш: /. У вас появится тогда возможность уменьшить круг поиска. Например, если нужно сделать базу данных:

Пишем /.

Потом пишем любой другой текст.

реклама



Далее Notion предложит варианты того, что ищем. Обычно так и создают базы данных (/database). Еще так можно добавлять подзаголовки /heading, потом получится делать еще и уровни — первый, второй и так далее.

Ширина страницы

Если у вас просто текстовый файл, то полная ширина ни к чему. Но если появляются кнопки, понадобится дополнительное место. Для этого нужен формат Full Width — он пригодится и если работаете с базами данных.

Шаблон в базе

Если вам нужна новая строка в базе данных, то можно сделать это одним кликом. Вот например, шаблон по английскому языку. Уже есть пройденные темы.

Теперь берем и создаем новую. Нажимаем make new Topic. Сначала появляется без названия — это нормально. Но уже не пустое окошко, а сразу же Topic Name, то есть, Notion на базе имеющегося шаблона уже предлагает создать примерно то же самое, что было раньше. Заходим внутрь, а дальше понадобится нажать New в углу, после чего выбрать New Template.

 

реклама




Размер полей

Не самая принципиальная возможность, но полезная. Заходим в шаблон, замечаем, что хотелось бы подогнать поля. Для этого нажимаем на черточку вверху между значками. Приложение автоматически подгоняет все, что надо, убирая некрасивые свободные пробелы.

 

Повторяющиеся задачи

Если вы используете Notion для трекера привычек, то это полезная функция. Автосоздание можно настроить на каждый день. Например, назначить на 12.00 определенное действие. Для этого нужно выбрать возможность Repeat, а потом вписать или определить время и регулярность.

 


Выбор даты, отметка

Для этого используем символ @. Например, с помощью «собачки» можно сделать напоминалку для даты либо отметить пользователя — скажем, коллегу, который должен сделать определенную задачу. Просто нажимаем собачку, а потом идем вниз в раздел Invite. А еще через этот символ кого-то можно отметить внутри текста, чтобы позвать на обсуждение.

Синхронизированный блок

Пишем /syn в свободной графе управления. На нас «вывалится» меню, в котором будет Advanced Blocks — продвинутые блоки. Собственно, там-то мы и выбираем синхронизированный. Потом его можно будет перетащить на любую другую страницу, а также поместить любую информацию. Она будет синхронизироваться с исходным блоком. Если нужно еще куда-то перенести — пользуемся возможностью Copy and sync, то есть, скопировать и синхронизировать.

  

Открытие страниц

Можно по-разному открывать одни и те же страницы. Например, по центру. Но если нужно что-то скрыть, то есть и другие способы. Регулируйте размер окна, чтобы разместить весь список сбоку и отдельно с другой стороны — то, что просматриваете прямо сейчас. Еще можно пойти в «три точки» слева вверху и выбрать, как отображать страницы — полностью, списком, каскадом и т.д.

реклама






Анимированные иконки

Про иконки большинство знает, но можно ведь не только использовать готовые, а еще и свои добавлять. И даже анимированные. Для этого идем в Custom, а потом вставляем иконку. Ей может стать любой анимированный GIF. Благо в интернете не возникнет проблем со скачиванием целых библиотек. Еще можно сделать баннер — тоже анимированный, для этого потребуется функция Cover.

Жирный разделитель

Иногда нужно поставить жирную полосу, чтобы отделить информацию друг от друга. Для этого пишем формулу: \color{black}\rule{100px}{2px}.

Копируем, вставляем в Notion. Разумеется, это не «зацементированная» формула — добавляем пикселей, размеры, цвета. Можно даже поставить такой же разделитель в вертикальном формате.

 

Дополнительные вкладки

Если вы привыкли, что у вас в браузере сто вкладок, порадуйтесь: в Notion тоже так можно. Открываете несколько страниц сразу, просто зажав CTRL и ткнув на вкладку. На Макбуке соответственно вместо CTRL используем клавишу Command, аналогично на Айфоне. Удобно, когда надо редактировать информацию сразу в нескольких разделах.

 

В будущем расскажу еще много полезного про функции Notion! Обязательно следите за обновлениями — лучшие шаблоны, полезные лайфхаки и советы будут появляться регулярно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

notion ноушин лайфхаки в notion
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
7
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
6
Realme GT 7 Pro получит самую большую батарею среди всех телефонов Realme
+
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
6
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
4
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
+
GeForce RTX 4060 стремительно набирает популярность и готовится вытеснить с вершины GeForce RTX 3060
4
Эксперт Блинкин: Тихоокеанская железная дорога строится с учетом будущего спроса на уголь
+
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
2
Астрономы обнаружили планету субземного типа всего в 6 световых годах от нас
2
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
6
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Google «засветила» кодовое имя Android 16, которое нарушило традицию компании с 2009 года
+
В западной прессе признали невиданные с начала СВО темпы продвижения ВС РФ на Донбассе
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Украина способна производить 4 миллиона беспилотников в год и 155-мм артиллерийские снаряды
9

Популярные статьи

Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
1
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
41
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
57
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
40
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
10
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
18
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
51

Сейчас обсуждают

Блейд
13:28
Неплохо зелот пуканы ватанов подорвал. А так согласен в целом со статьёй, зарплаты в России просто нищенские, если конечно телевизор не смотреть. По телевизору средняя зарплата 70к.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
John Doe
13:25
Конечно смешно с тобой, дурчачок. Четверть территории? Как ты территории с населением совместил? За полярным кругом? Ты совсем идиoт? Сколько там людей проживает? Тоже четверть? При чём тут другие стр...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
&lt;TopUpdate&gt;
13:25
300т.р это при условии, что нвидия не станет делать дороже 2000$. Но чёт подсказывает, что минимум сделает от 2499$ msrp. А первое время их будут скупать по 3000$, и цена в РФ может оказаться изи от 4...
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
PanzerK
13:24
Вы главное не затягивайте с походом к врачу...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Enea
13:23
Подпишусь под каждым словом автора этой статьи. Это неудобоваримая графомания в чистейшем виде, в которой подавляющее число персонажей ведёт себя, как завсегдатаи ПНД. Та помпа, с которой подаются сте...
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
Maximus Autismus
13:23
Амазон, Нетфликс, это конторы извращенцев, которые своей повесткой секс-фриков скатят в говно даже самую успешную франшизу.
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
jsth
13:20
Да, как только демократы выдвинули Харрис, так сразу показалось, что выиграть выборы Трампу будет непросто. Эти мастера политтехнологий уже много где смогли перевернуть результаты в свою пользу.
Пол Грег Робертс: Трамп едва ли сможет победить, когда 30 миллионов мигрантов получат право голоса
wild cat
13:19
Российское ПВО ждёт его появления в зоне досягаемости.
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
Максим Спицин
13:18
Верно, только и слышу, что прорыв, качество освещения, качество анимаций улучшили, а когда оптимизировать все эти крутые фишки анриала будут? Кто этим будет заниматься? Другие разрабы игр? Так они уже...
Epic Games представила новую версию движка Unreal Engine 5.5 с технологией освещения MegaLights
FelsheR-Vzvz
13:16
Согласен, ты не компетентен. Не подсказывай.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем