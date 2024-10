В Notion множество функций, о которых многие либо не догадываются, либо просто не используют. Именно потому что их «слишком много». Но ведь они созданы не просто так. Функции полезны, а я покажу, как ими пользоваться.

Добавление блоков

Чаще всего нажимают на плюсик «+». Но гораздо быстрее — нажимать просто слэш: /. У вас появится тогда возможность уменьшить круг поиска. Например, если нужно сделать базу данных:

Пишем /.

Потом пишем любой другой текст.

Далее Notion предложит варианты того, что ищем. Обычно так и создают базы данных (/database). Еще так можно добавлять подзаголовки /heading, потом получится делать еще и уровни — первый, второй и так далее.

Ширина страницы

Если у вас просто текстовый файл, то полная ширина ни к чему. Но если появляются кнопки, понадобится дополнительное место. Для этого нужен формат Full Width — он пригодится и если работаете с базами данных.

Шаблон в базе

Если вам нужна новая строка в базе данных, то можно сделать это одним кликом. Вот например, шаблон по английскому языку. Уже есть пройденные темы.

Теперь берем и создаем новую. Нажимаем make new Topic. Сначала появляется без названия — это нормально. Но уже не пустое окошко, а сразу же Topic Name, то есть, Notion на базе имеющегося шаблона уже предлагает создать примерно то же самое, что было раньше. Заходим внутрь, а дальше понадобится нажать New в углу, после чего выбрать New Template.

Размер полей

Не самая принципиальная возможность, но полезная. Заходим в шаблон, замечаем, что хотелось бы подогнать поля. Для этого нажимаем на черточку вверху между значками. Приложение автоматически подгоняет все, что надо, убирая некрасивые свободные пробелы.

Повторяющиеся задачи

Выбор даты, отметка

Для этого используем символ @. Например, с помощью «собачки» можно сделать напоминалку для даты либо отметить пользователя — скажем, коллегу, который должен сделать определенную задачу. Просто нажимаем собачку, а потом идем вниз в раздел Invite. А еще через этот символ кого-то можно отметить внутри текста, чтобы позвать на обсуждение.

Синхронизированный блок

Пишем /syn в свободной графе управления. На нас «вывалится» меню, в котором будет Advanced Blocks — продвинутые блоки. Собственно, там-то мы и выбираем синхронизированный. Потом его можно будет перетащить на любую другую страницу, а также поместить любую информацию. Она будет синхронизироваться с исходным блоком. Если нужно еще куда-то перенести — пользуемся возможностью Copy and sync, то есть, скопировать и синхронизировать.

Открытие страниц

Можно по-разному открывать одни и те же страницы. Например, по центру. Но если нужно что-то скрыть, то есть и другие способы. Регулируйте размер окна, чтобы разместить весь список сбоку и отдельно с другой стороны — то, что просматриваете прямо сейчас. Еще можно пойти в «три точки» слева вверху и выбрать, как отображать страницы — полностью, списком, каскадом и т.д.

Анимированные иконки

Про иконки большинство знает, но можно ведь не только использовать готовые, а еще и свои добавлять. И даже анимированные. Для этого идем в Custom, а потом вставляем иконку. Ей может стать любой анимированный GIF. Благо в интернете не возникнет проблем со скачиванием целых библиотек. Еще можно сделать баннер — тоже анимированный, для этого потребуется функция Cover.

Жирный разделитель

Иногда нужно поставить жирную полосу, чтобы отделить информацию друг от друга. Для этого пишем формулу: \color{black}\rule{100px}{2px}.

Копируем, вставляем в Notion. Разумеется, это не «зацементированная» формула — добавляем пикселей, размеры, цвета. Можно даже поставить такой же разделитель в вертикальном формате.

Дополнительные вкладки

Если вы привыкли, что у вас в браузере сто вкладок, порадуйтесь: в Notion тоже так можно. Открываете несколько страниц сразу, просто зажав CTRL и ткнув на вкладку. На Макбуке соответственно вместо CTRL используем клавишу Command, аналогично на Айфоне. Удобно, когда надо редактировать информацию сразу в нескольких разделах.

В будущем расскажу еще много полезного про функции Notion! Обязательно следите за обновлениями — лучшие шаблоны, полезные лайфхаки и советы будут появляться регулярно.