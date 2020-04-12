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Red Dead Redemption 2 довольно требовательная игра к ресурсам видеокарты. И даже владельцы топовых видеокарт не могут себе позволить играть на максимальных настройках с высоким FPS, как в других играх. Если одиночную компанию можно пройти с 30-45 кадрами, то для мультиплеера это очень мало. Вы просто не сможете нормально играть против тех у кого более мощный ПК. Ставить всё на минимум и наблюдать унылую мыльную картинку на мониторе тоже никому не хочется. И приходится чем то жертвовать.

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Я долго настраивал игру так, чтобы и картинка была красивой, и FPS позволял нормально перестреливаться с другими игроками. Прочитал много статей про настройки и влияние каждого пункта на производительность, и во всех статьях было написано одно и тоже и ничего нового. Но потом я вспомнил, что один из требовательных параметров во всех играх был параметр отображения травы. Не имея раньше достаточно мощного ПК, я в первую очередь отключал именно траву, а потом уже настраивал другие. Но вот RDR2 не дает возможности полностью отключить траву через меню настроек. В таком случае нужно попытаться сделать это самому, путем редактирования файла с настройками.

Сам файл находится по пути: Документы\Rockstar Games\Red Dead Redemption 2\Settings\system.xml

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Сравнение скриншотов

Трава отключена (0) реклама Минимальное значение параметра травы (0,5) реклама

Максимальное значение параметра травы реклама





Перед тем как редактировать файл, зайдите в игру и настройте ее под себя. Далее открываем файл блокнотом, и находим строчку "". Именно этот параметр отвечает за отображение травы. Значение "0,5" соответствует минимальному параметру которое можно выставить непосредственно через меню настройки игры. Выставив данный параметр на 0, мы полностью отключим всю траву (за исключением кустиков). Ниже приведены скриншоты:





Как видите, производительность повысилась. Между off и min - 7 кадров, а между off и max - 18 кадров. Без травы конечно смотрится не так красиво, но пусть каждый сам решает, что ему важнее.

Поиграв с такой картинкой месяц другой, меня не покидало чувство, что что-то не так. Играя в онлайне я не обращал на дальний ландшафт никакого внимания. И вдруг до меня дошло. Отключив траву, отключилось и отображение деревьев на дальнем ландшафте. Было видно как вдалеке появляются деревья по мере моего приближения к ним.

Скриншоты

Трава отключена (0) Минимальное значение травы (0,5)









После этого я не мог так играть, так как в глаза постоянно бросались эти появляющиеся из неоткуда деревья. Мною было решено еще немного поиграть с настройками конфига, благо мощностей хватало. Долго перебирал разные параметры, от 0 до 0,5. Единственным подходящим оказался параметр 0,3. Деревья на горах прорисовывались на большом расстоянии, но и трава была тоже, и прорисовывалась близко, что мне не нравилось. Почему то отображение деревьев вдалеке и отображение травы были привязаны к одному параметру. Мне не хотелось опять ставить всё на 0, и я решил ради забавы поставить отрицательный параметр "-1". Зайдя в игру я сильно удивился - травы не было, а деревья прорисовывались полностью. И я начал по новой перебирать параметры, только теперь отрицательные от -1 до -0,1. Оптимальным стал параметр "-0,3". При нем не было заметно появления деревьев и был максимальный FPS.

Сравнение разных параметров

Минимальное значение травы (0,5) -1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1















А вот пример того, как появляются деревья. Параметр установлен на -0,2.

Скриншоты

Просто стоим (-0,2) Делаем шаг вперед (-0,2)









Дело сделано - травы нет, деревья есть, а FPS значительно выше!!!

И так собственно поговорим о плюсах и минусах:

Минусы:

Нет травы, картинка менее реалистична

Плюсы:

Больше FPS Без травы лучше видно животных и игроков В перестрелках трава не мешается, если между Вами и противником возвышенность

И еще, присвоив параметру "asyncComputeEnabled value=" значение "true" можно добавить еще 2 кадра.

Для тех у кого мало видеопамяти, а поиграть с максимальными текстурами очень хочется - выставляете минимальное разрешение экрана, затем настраиваете игру, сохраняете и выходите из нее. Далее в файле конфига редактируете параметры: <screenWidth value="1920" /> <screenHeight value="1080" />

По поводу того, что выбрать Vulkan или DirectX12. У меня на API Vulkan FPS выше примерно на 2 кадра по сравнению с DX12. Но с DX12 игра грузится значительно быстрее. К примеру, при запуске игры, когда показана линия загрузки, с DX12 она грузится примерно 8 сек. А с Vulkan может доходить и до 30 сек.

И самое главное. После всех манипуляций нужно нашему файлу "system.xml" присвоить значение - "только для чтения", и не заходить в настройки игры вообще . Если вы зайдете в параметры графики, даже просто посмотреть, то игра автоматически скинет значение параметра травы до минимального, и Вам опять нужно будет редактировать конфиг. С параметром "только для чтения" Вам не нужно будет постоянно редактировать файл, но игру перезапустить придется.

PS: Это моя первая статейка и скорее всего последняя. Просто хотел поделиться со всеми тем, о чем нигде не упоминается. Так что не судите строго. Админов прошу добавить информацию о данной настройке в шапку форума об игре.