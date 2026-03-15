Ведомство озвучило игры, которые могли быть заражены вирусами

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило о возможных инцидентах, в ходе которых один и тот же злоумышленник интегрировал вредоносное программное обеспечение (ПО) в свои видеоигры, размещённые на площадке Steam. В настоящее время сотрудники ФБР США пытаются выявить потенциальных пострадавших. По данным ведомства, вредоносное ПО было установлено в период с мая 2024 по январь 2026 года в следующие игры: BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi и Tokenova. Источник изображения: Gemini AI

ФБР США обращается к американцам, установившим эти видеоигры, с просьбой на добровольной основе предоставить обратную связь по форме на официальном сайте, чтобы они могли составить полный список пострадавших лиц. Со своей стороны, ведомство информирует американцев, что их данные будут сохранены в тайне, а собранная информация будет полезна для расследования и позволит пострадавшим претендовать на компенсацию.

Может быть интересно

TechCrunch акцентирует внимание на том, что это не первый случай, когда в Steam появляются видеоигры с вредоносным ПО. В основном это примитивные, но функциональные игры, которые не представляют угрозы, пока злоумышленники не активируют «троян» (замаскированный вирус, имеющий доступ к файлам и данным пользователя). Steam сотрудничает с ФБР США и другими службами, удаляя по их требованию подобные приложения в случае выявления встроенного вредоносного ПО.