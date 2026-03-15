Издание Эксплойт сообщает о появлении мессенджера Columba. Приложение позволяет обмениваться сообщениями и звонить даже в ситуации, когда обычный интернет недоступен.

Появился мессенджер, который не зависит от работы сотовых операторов и доступа в интернет. Columba создала собственную инфраструктуру связи прямо между устройствами пользователей.

Приложение использует протокол Reticulum. Вместо обычных серверов телефоны и компьютеры общаются напрямую, образуя mesh-сеть. Если рядом есть другие люди с Columba, устройства видят друг друга через Bluetooth или Wi-Fi. Для связи на большом расстоянии подходят радиомодули LoRa. Можно также подключаться к узлам Reticulum, которые энтузиасты развернули в разных странах. Сообщения прыгают от одного устройства к другому, пока не доберутся до адресата.

Разработчики обещают сквозное шифрование и никакого сбора данных. В приложение встроили офлайн-карты с возможностью передавать геолокацию. Контактами удобно обмениваться через QR-коды. Если сеть маленькая, можно помочь ей расшириться — для этого предусмотрена ретрансляция чужих сообщений.