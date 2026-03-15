Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
Издание Эксплойт сообщает о появлении мессенджера Columba. Приложение позволяет обмениваться сообщениями и звонить даже в ситуации, когда обычный интернет недоступен.

Появился мессенджер, который не зависит от работы сотовых операторов и доступа в интернет. Columba создала собственную инфраструктуру связи прямо между устройствами пользователей.

 

Изображение - ChatGPT

Приложение использует протокол Reticulum. Вместо обычных серверов телефоны и компьютеры общаются напрямую, образуя mesh-сеть. Если рядом есть другие люди с Columba, устройства видят друг друга через Bluetooth или Wi-Fi. Для связи на большом расстоянии подходят радиомодули LoRa. Можно также подключаться к узлам Reticulum, которые энтузиасты развернули в разных странах. Сообщения прыгают от одного устройства к другому, пока не доберутся до адресата.

Изображение: Columba

Разработчики обещают сквозное шифрование и никакого сбора данных. В приложение встроили офлайн-карты с возможностью передавать геолокацию. Контактами удобно обмениваться через QR-коды. Если сеть маленькая, можно помочь ей расшириться — для этого предусмотрена ретрансляция чужих сообщений.

На данный момент Columba работает только на Android.

#android #мессенджер #columba #mesh-сеть #reticulum
Источник: exploit.media
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter