Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
RAM и NVMe SSD дополняют VRAM, создавая общий пул памяти для запуска емких ИИ-моделей

Независимый Open Source-разработчик Ferran Duarri объявил о начале работы над GreenBoost — модулем ядра Linux с открытым исходным кодом, предназначенным для расширения лимита VRAM в графических ускорителях NVIDIA GeForce.

Целью создания GreenBoost названо формирование уровня кэширования для стека CUDA, который даст возможность выйти за рамки набортной памяти GPU и позволит запускать большие ИИ-модели, задействуя оперативную память и твердотельные накопители NVMe.

GreenBoost поставляется под лицензией GPLv2 и, являясь модулем ядра, он не заменяет официальные драйверы NVIDIA, а дополняет их. Согласно концепции, для прозрачного использования расширенного доступа к памяти применяется библиотека-заглушка для пользовательского пространства CUDA.

Волшебство заключается в том, что CUDA-разработчикам не требуется модифицировать свое ПО для получения доступа к повышенному объему памяти. Программы могут прозрачно взаимодействовать с расширенным лимитом, набранным за счет RAM и NVMe SSD.

Для примера создатель GreenBoost запустил на GeForce RTX 5070 модель "glm-4.7-flash:q8_0", которая требует 31,8 ГБ. Ограничения интерфейса PCI-E 4.0 ожидаемо снизили производительность, но это все же лучше, чем полный отказ выполнения.

#nvidia #искусственный интеллект #linux #greenboost
Источник: phoronix.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter