С термопастой ID-Cooling Frost X25 я уже был знаком. Она шла в комплекте с кулером ID-Cooling IS-50XV3. И тогда мне она понравилась. И я решил прикупить на маркетплейсе еще тюбик на 2 грамма.

Заплатил я за это около 300 рублей, что на условном уровне китайских производителей.

Упаковка и характеристики

Для нее сам производитель заявляет следующие параметры:

Цвет Серый

Вес нетто 2 г / 4 г

Теплопроводность 10,5 Вт/мК

Тепловое сопротивление < 0,05 ℃-см3/Вт

Диэлектрическая постоянная 5

Плотность 2,6 г/см³

Вязкость 560 Па

Рабочая температура -40 ~ 180℃

Упаковка – типичный пластиковый пакетик в фирменных черно-оранжевых цветах. На лицевой стороне – сам тюбик, на обратной – характеристики.

Комплектация также весьма типичная для китайских производителей (она часто богаче именитых фирм): тюбик, лопатка для нанесения термопасты и салфетка спиртовая.

Тестировать сей продукт я буду с довольно известной термопастой Arctic Cooling MX-6, которую заказывал у официального представителя – компании Арктик-М (чтобы не было разговоров про подделку).

Тестовая платформа

Сам тест пройдет на следующей платформе:

• Процессор: Intel Core i5–2500;

• Кулер: ID-Сooling SE-903-XT FRGB;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR3-1600 МГц;

• Материнская плата: Gigabyte GA-Z77M-D3H;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

Тестироваться система будет в стресс-тесте AIDA 64 (FPU only) в течение 5 минут. Корпус Zalman Z9 закрыт.

Температура в комнате – 27 градусов.

Тестирование

Но прежде, чем тестировать, стоит проверить, во что превратилась термопаста Arctic Cooling MX-6 примерно после трех месяцев эксплуатации…

Cтранные следы на подошве кулера...На фото видны следы, которые намекают, что тут, вероятно, было выдавливание:

Да-да, то самое, с которым пытаются бороться с помощью «инновационных» материалов с «фазовым переходом».

Стоит сказать, что данный ПК работал, как типичный домашний компьютер под интернет. И температура никогда не переваливала за 60 градусов. И имеем такую неприятную картину…

Я очень даже разочарован увиденным. Ведь паста позиционируется, как совсем не бюджетная, «а-ля» Алсил.

Ну, хватит причитать, переходим к сравнению паст. Консистенция у них очень похожая. Серые и трудно наносятся. А значит, можно смело утверждать, что условная теплопроводность в 10,5 Вт/мК имеет место. Хотя, Арктик не указывает официально значение теплопроводности. Но все термопасты с высокой теплопроводностью плохо размазываются. Это неоднократно проверено.

Я наношу пасту «крестьянским методом»: палец обернут в полиэтиленовый пакет и выступает в роли лопатки… Нанесение можно охарактеризовать, как удовлетворительное. Размазывать пасту по процессору не особо легко, как ту же Arctic Cooling MX-4. Но и греть процессор/пасту перед нанесением не надо.

Итак, 5 минут теста с Arctic Cooling MX-6:

Даю компьютеру минут тридцать на остывание и наношу пасту ID-Cooling Frost X25. Повторяю тест:

Как видите, результаты полностью идентичные. Максимальная температура самого горячего ядра достигала 67 градусов. Для стокового i5-2500 не так и мало, но материнская плата сильно завышает вольтаж: 1,26 в в пике. Ну, примерно такой результат я получал и с пастой из комплекта кулера. Но тот вариант термопасты никакого выдавливания не показал (на кулерах). Будет интересно проверить, отличается ли розничные варианты такой же стабильностью или нет. В сети я уже встречал случаи, где писали, что ID-Cooling Frost X25 подвержена выдавливанию на открытых кристаллах видеокарт.

Вывод

Термопаста ID-Cooling Frost X25 – недорогой вариант для не особо горячих процессоров/видеокарт. Для «особо тяжелых случаев» у компании есть другие модели: Х45 и Х55. Но они и заметно дороже. Ну, а что будет в процессе эксплуатации, посмотрим.



