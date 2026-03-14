Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25

Сегодня я сравню эффективность термопасты ID-Cooling Frost X25 с очень популярным конкурентом - Arctic Cooling MX-6...
[ ] для раздела Блоги
+
+

С термопастой ID-Cooling Frost X25 я уже был знаком. Она шла в комплекте с кулером ID-Cooling IS-50XV3. И тогда мне она понравилась. И я решил прикупить на маркетплейсе еще тюбик на 2 грамма.

Заплатил я за это около 300 рублей, что на условном уровне китайских производителей.

Упаковка и характеристики

Для нее сам производитель заявляет следующие параметры:

Цвет                                                                  Серый

Вес нетто                                                          2 г / 4 г

Теплопроводность                                           10,5 Вт/мК

Тепловое сопротивление                                 < 0,05 ℃-см3/Вт

Диэлектрическая постоянная                          5 

Плотность                                                          2,6 г/см³

Вязкость                                                             560 Па 

Рабочая температура                                       -40 ~ 180℃

Упаковка – типичный пластиковый пакетик в фирменных черно-оранжевых цветах. На лицевой стороне – сам тюбик, на обратной – характеристики.

Комплектация также весьма типичная для китайских производителей (она часто богаче именитых фирм):  тюбик, лопатка для нанесения термопасты и салфетка спиртовая.

Тестировать сей продукт я буду с довольно известной термопастой Arctic Cooling MX-6, которую заказывал у официального представителя – компании Арктик-М (чтобы не было разговоров про подделку).

Тестовая платформа

Сам тест пройдет на следующей платформе:

•    Процессор: Intel Core i5–2500;

•    Кулер: ID-Сooling SE-903-XT FRGB;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR3-1600 МГц;

•    Материнская плата: Gigabyte GA-Z77M-D3H;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

Тестироваться система будет в стресс-тесте AIDA 64 (FPU only) в течение 5 минут. Корпус Zalman Z9 закрыт.

Температура в комнате – 27 градусов.

Тестирование

Но прежде, чем тестировать, стоит проверить, во что превратилась термопаста Arctic Cooling MX-6 примерно после трех месяцев эксплуатации…

Cтранные следы на подошве кулера...На фото видны следы, которые намекают, что тут, вероятно, было выдавливание:

Да-да, то самое, с которым пытаются бороться с помощью «инновационных» материалов с «фазовым переходом».

Стоит сказать, что данный ПК работал, как типичный домашний компьютер под интернет. И температура никогда не переваливала за 60 градусов. И имеем такую неприятную картину…

Я очень даже разочарован увиденным. Ведь паста позиционируется, как совсем не бюджетная, «а-ля» Алсил.

Ну, хватит причитать, переходим к сравнению паст. Консистенция у них очень похожая. Серые и трудно наносятся. А значит, можно смело утверждать, что условная теплопроводность в 10,5 Вт/мК имеет место. Хотя, Арктик не указывает официально значение теплопроводности. Но все термопасты с высокой теплопроводностью плохо размазываются. Это неоднократно проверено.

Я наношу пасту «крестьянским методом»: палец обернут в полиэтиленовый пакет и выступает в роли лопатки… Нанесение можно охарактеризовать, как удовлетворительное. Размазывать пасту по процессору не особо легко, как ту же Arctic Cooling MX-4. Но и греть процессор/пасту перед нанесением не надо.

Итак, 5 минут теста с Arctic Cooling MX-6:

Даю компьютеру минут тридцать на остывание и наношу пасту ID-Cooling Frost X25. Повторяю тест:

Как видите, результаты полностью идентичные. Максимальная температура самого горячего ядра достигала 67 градусов. Для стокового i5-2500 не так и мало, но материнская плата сильно завышает вольтаж: 1,26 в в пике. Ну, примерно такой результат я получал и с пастой из комплекта кулера. Но тот вариант термопасты никакого выдавливания не показал (на кулерах). Будет интересно проверить, отличается ли розничные варианты такой же стабильностью или нет. В сети я уже встречал случаи, где писали, что ID-Cooling Frost X25 подвержена выдавливанию на открытых кристаллах видеокарт.

Вывод

Термопаста ID-Cooling Frost X25 – недорогой вариант для не особо горячих процессоров/видеокарт. Для «особо тяжелых случаев» у компании есть другие модели: Х45 и Х55. Но они и заметно дороже. Ну, а что будет в процессе эксплуатации, посмотрим.


Добавить в закладки

Теги

id-cooling frost x25 arctic cooling mx-6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter