Рынок оперативной памяти переживает не лучшие времена для покупателей. Цены растут уже несколько кварталов подряд, контракты дорожают трехзначными темпами. Производители зарабатывают как никогда, но радость их сдержанна.
Samsung и SK hynix помнят, что было после пандемии. Тогда спрос рухнул, склады переполнились, и пришлось долго выходить из кризиса перепроизводства. Сейчас они боятся повторить ту же ошибку. Компании закладывают в прогнозы, что нынешний бум схлынет к 2028 году.
Это не значит, что они прямо сейчас останавливают линии. Спрос на память для серверов и ИИ огромен, клиенты требуют поставок. Без новых мощностей не обойтись. Но любое расширение производства теперь сверяют с долгосрочными прогнозами, чтобы не создать избыток.
SK hynix уже заявляла, что будет осторожна с наращиванием объемов. Samsung придерживается похожей стратегии. Оба гиганта предпочитают держать рынок в легком дефиците, чем снова обваливать цены перепроизводством.
Для конечного пользователя это означает одно: дешевой памяти в ближайшие годы не будет. Аналитики говорят, что текущий уровень цен может стать новой нормой. Рост стоимости компонентов уже закладывается в цену смартфонов и компьютеров. По некоторым оценкам, себестоимость устройств может вырасти на четверть.