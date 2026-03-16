Компании Samsung и SK hynix закладывают в свои планы окончание дефицита DRAM к 2028 году и не хотят сильно расширять производство. После COVID они уже попадали в ситуацию перепроизводства.

Рынок оперативной памяти переживает не лучшие времена для покупателей. Цены растут уже несколько кварталов подряд, контракты дорожают трехзначными темпами. Производители зарабатывают как никогда, но радость их сдержанна.

Источник изображения: wccftech.com

Samsung и SK hynix помнят, что было после пандемии. Тогда спрос рухнул, склады переполнились, и пришлось долго выходить из кризиса перепроизводства. Сейчас они боятся повторить ту же ошибку. Компании закладывают в прогнозы, что нынешний бум схлынет к 2028 году.

Это не значит, что они прямо сейчас останавливают линии. Спрос на память для серверов и ИИ огромен, клиенты требуют поставок. Без новых мощностей не обойтись. Но любое расширение производства теперь сверяют с долгосрочными прогнозами, чтобы не создать избыток.

SK hynix уже заявляла, что будет осторожна с наращиванием объемов. Samsung придерживается похожей стратегии. Оба гиганта предпочитают держать рынок в легком дефиците, чем снова обваливать цены перепроизводством.

Для конечного пользователя это означает одно: дешевой памяти в ближайшие годы не будет. Аналитики говорят, что текущий уровень цен может стать новой нормой. Рост стоимости компонентов уже закладывается в цену смартфонов и компьютеров. По некоторым оценкам, себестоимость устройств может вырасти на четверть.







