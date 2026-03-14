YouTube-блогер ScuffedBits переработал свою необычную сборку настольного компьютера, который теперь получил питание от батареек AA. По данным Tom's Hardware, после изменения проводки и установки стабилизаторов напряжения система смогла работать значительно дольше предыдущей версии.

Скриншот из видео: ScuffedBits/YouTube

Первая версия проекта запускала компьютер примерно на пять минут. Блогер решил изменить конструкцию, чтобы устранить проблемы с сопротивлением тонких проводов, соединяющих батареи с материнской платой.

Он переработал схему батарейных блоков и получил напряжение около 25 вольт. Это снизило потребляемый ток, но требовало стабилизации. Для этого он установил три стабилизатора напряжения, соединенных параллельно, чтобы удерживать выходное напряжение на уровне 12 вольт.

После сборки система смогла загрузиться только от батареек, без внешнего источника питания. Компьютер работал на процессоре Intel Core i3-530, имел 8 ГБ оперативной памяти и SSD WD SATA.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Блогер проверил систему в нескольких задачах. Он сыграл короткую игровую сессию, запустил тест Cinebench, а затем установил Minecraft. Компьютер отключился через 33 минуты и 19 секунд — к этому моменту в цепи использовались 64 батарейки типа AA.