Global_Chronicles
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
YouTube-блогер ScuffedBits переработал экспериментальный компьютер, работающий от батареек типа AA. После изменения схемы питания система проработала более 30 минут.

YouTube-блогер ScuffedBits переработал свою необычную сборку настольного компьютера, который теперь получил питание от батареек AA. По данным Tom's Hardware, после изменения проводки и установки стабилизаторов напряжения система смогла работать значительно дольше предыдущей версии. 

Скриншот из видео: ScuffedBits/YouTube

Первая версия проекта запускала компьютер примерно на пять минут. Блогер решил изменить конструкцию, чтобы устранить проблемы с сопротивлением тонких проводов, соединяющих батареи с материнской платой.

Он переработал схему батарейных блоков и получил напряжение около 25 вольт. Это снизило потребляемый ток, но требовало стабилизации. Для этого он установил три стабилизатора напряжения, соединенных параллельно, чтобы удерживать выходное напряжение на уровне 12 вольт.

После сборки система смогла загрузиться только от батареек, без внешнего источника питания. Компьютер работал на процессоре Intel Core i3-530, имел 8 ГБ оперативной памяти и SSD WD SATA.

Блогер проверил систему в нескольких задачах. Он сыграл короткую игровую сессию, запустил тест Cinebench, а затем установил Minecraft. Компьютер отключился через 33 минуты и 19 секунд — к этому моменту в цепи использовались 64 батарейки типа AA.

#youtube #minecraft #cinebench #пк #intel core i3-530 #батарейки aa
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

artemuss1990
19:05
Одни жулики решили других рассекретить. Пусть луше куртка на свои карты цены снизит
Инспекторы Nvidia нашли способ сбить цену на чипы Samsung
Cosmosim
18:50
Ссатья ну никак не может заставить своих родственников и соседей индейцев, тестировать предрелизные обновления которые пишет за них ИИ.
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
TM1
18:29
Норм игра, лучше всяких Мемтест и Карху стабильность разгона памяти проверяет. А заодно - и проца, видюхи и моника. И сюжет игры выстроен грамотно, не просто вот вам открытый мир, скачи куда хошь.
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
tHE-CROWD
18:22
Иртыш С616 - Longsoon 3C6000 16-ядер Иртыш С632 - Longsoon 3D6000 32-ядра Иртыш С664 - Longsoon 3E6000 64-ядра С учетом того что они впаянные и в серверах, можно было не парится с крышками, раз отлич...
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
serascer
18:07
Ага, только в этом 4 ядра, а в Иртыше 32. Чуток разница, да? Знаешь что значит архитектура в процессорах?
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
serascer
18:02
Слушай, чучело ) Ты походу не то что в 00-е, даже в 90-е не жил в России и ничерта не знаешь, что тут творилось. То что сейчас и то что было тогда это буквально небо и земля. Даже не сравнить. ты бы л...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Michael Lo
18:01
Вы не поняли!.Потом можно докупить второй модуль.. Что касается одноконала-большинство игровых ноутбуков продаётся с одним модулем памяти.,думаете много пользователей сразу делают апгрейд ноутбука?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
lion77815
17:51
Changan представила гибридную платформу с расходом 2,98 л/100 км с планами продаж 750000 авто в год
Александр Пономарев
17:37
нетак и так дешман тот еще :) есть нормальная память и дешевле
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Александр Пономарев
17:36
одноканал на АМД - да вы знатный извращуга
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
