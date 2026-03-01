Global_Chronicles
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
В нескольких регионах России разгорелся скандал вокруг массового забоя крупного рогатого скота. Фермеры утверждают, что ветеринарные службы изымают и убивают здоровых животных без предоставления документов, а Следственный комитет начал проверку действий чиновников.

Жители Пензенской, Новосибирской областей и Алтайского края массово жалуются на принудительное изъятие и уничтожение домашнего скота. Люди рассказывают: сотрудники ветеринарных служб забирают коров, ссылаясь на вспышку пастереллеза, но отказываются показывать документы, подтверждающие диагноз. В ситуацию уже вмешался Следственный комитет.

Изображение - ChatGPT

В селе Приволье Пензенской области местный фермер лишился 128 голов скота. По его словам, животные выглядели здоровыми, но чиновники все равно их забрали. Обращения в региональный Минсельхоз и Роспотребнадзор результата не дали. В Новосибирской области, в селе Козиха, у людей забирают скот прямо из хозяйств — для многих это единственный источник дохода .

Особое возмущение вызывает способ утилизации. Туши убитых животных в некоторых деревнях оставляли прямо на улице, рядом с жилыми домами. Они пролежали несколько дней, прежде чем их начали сжигать в наспех вырытых могильниках .

Эксперты поясняют: ветеринарные правила не предполагают тотального уничтожения скота при пастереллезе — это заболевание лечится антибиотиками, а здоровых животных вакцинируют. Юристы добавляют: изъятие без предоставления документов — прямое нарушение закона.

Сейчас следователи проверяют действия должностных лиц региональных минсельхозов.

#следственный комитет #алтайский край #новосибирская область #фермеры #пензенская область #изъятие скота #пастереллез #ск
Источник: myurist.online
